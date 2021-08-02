https://ria.ru/20210802/draka-1744031091.html

В Татарстане посетители кафе устроили драку с поножовщиной

В Татарстане посетители кафе устроили драку с поножовщиной - РИА Новости, 02.08.2021

В Татарстане посетители кафе устроили драку с поножовщиной

Массовая драка произошла ночью в кафе в Заинске, двое мужчин получили колото-резаные ранения, сообщили в МВД по Татарстану. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:27

2021-08-02T16:27

2021-08-02T16:28

происшествия

республика татарстан (татарстан)

заинский район

россия

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КАЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Массовая драка произошла ночью в кафе в Заинске, двое мужчин получили колото-резаные ранения, сообщили в МВД по Татарстану."Поздно ночью 1 августа в дежурную часть ОМВД России по Заинскому району поступило сообщение о драке в одном из кафе города. Установлено, что в увеселительном заведении между посетителями возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленники стали кидать друг в друга стулья, находившиеся в помещении кафе", - говорится в сообщении.По информации МВД, в результате конфликта в больницу с колото-резаными ранениями были доставлены двое мужчин 26 и 32 лет. Полицейские установили местонахождение одного из подозреваемых: 18-летний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции.Других драчунов ищут, в том числе по записям с камер видеонаблюдения.Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

https://ria.ru/20210801/deti-1743907963.html

https://ria.ru/20210729/dtp-1743509932.html

республика татарстан (татарстан)

заинский район

россия

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происшествия, республика татарстан (татарстан), заинский район, россия