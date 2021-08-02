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В Татарстане посетители кафе устроили драку с поножовщиной
В Татарстане посетители кафе устроили драку с поножовщиной - РИА Новости, 02.08.2021
В Татарстане посетители кафе устроили драку с поножовщиной
Массовая драка произошла ночью в кафе в Заинске, двое мужчин получили колото-резаные ранения, сообщили в МВД по Татарстану. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:27
2021-08-02T16:28
происшествия
республика татарстан (татарстан)
заинский район
россия
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КАЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Массовая драка произошла ночью в кафе в Заинске, двое мужчин получили колото-резаные ранения, сообщили в МВД по Татарстану."Поздно ночью 1 августа в дежурную часть ОМВД России по Заинскому району поступило сообщение о драке в одном из кафе города. Установлено, что в увеселительном заведении между посетителями возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленники стали кидать друг в друга стулья, находившиеся в помещении кафе", - говорится в сообщении.По информации МВД, в результате конфликта в больницу с колото-резаными ранениями были доставлены двое мужчин 26 и 32 лет. Полицейские установили местонахождение одного из подозреваемых: 18-летний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции.Других драчунов ищут, в том числе по записям с камер видеонаблюдения.Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
https://ria.ru/20210801/deti-1743907963.html
https://ria.ru/20210729/dtp-1743509932.html
республика татарстан (татарстан)
заинский район
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происшествия, республика татарстан (татарстан), заинский район, россия
16:27 02.08.2021 (обновлено: 16:28 02.08.2021)
 
В Татарстане посетители кафе устроили драку с поножовщиной

МВД по Татарстану: массовая драка с поножовщиной произошла ночью в кафе в Заинске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Массовая драка произошла ночью в кафе в Заинске, двое мужчин получили колото-резаные ранения, сообщили в МВД по Татарстану.
"Поздно ночью 1 августа в дежурную часть ОМВД России по Заинскому району поступило сообщение о драке в одном из кафе города. Установлено, что в увеселительном заведении между посетителями возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленники стали кидать друг в друга стулья, находившиеся в помещении кафе", - говорится в сообщении.
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По информации МВД, в результате конфликта в больницу с колото-резаными ранениями были доставлены двое мужчин 26 и 32 лет. Полицейские установили местонахождение одного из подозреваемых: 18-летний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции.
Других драчунов ищут, в том числе по записям с камер видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
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