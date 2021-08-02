https://ria.ru/20210802/draka-1743975725.html

На рынке в Ростове-на-Дону подрались продавцы овощей и ягод

На рынке в Ростове-на-Дону подрались продавцы овощей и ягод - РИА Новости, 02.08.2021

На рынке в Ростове-на-Дону подрались продавцы овощей и ягод

Массовая драка произошла в понедельник рано утром между торговцами на ярмарке в районе старого аэропорта Ростова-на-Дону, на месте работает полиция, сообщает... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:32

2021-08-02T12:32

2021-08-02T12:45

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

аксайский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости. Массовая драка произошла в понедельник рано утром между торговцами на ярмарке в районе старого аэропорта Ростова-на-Дону, на месте работает полиция, сообщает "Донская торговая компания", которая является организатором ярмарки."Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около ста человек. Произошла драка", - говорится в сообщении.Охрана рынка не смогла своими силами остановить конфликтующих, они вызвали полицию и Росгвардию. В итоге беспорядки удалось прекратить. В настоящее время на рынке работает полиция, проводится разбирательство, опрос участников и очевидцев. Торговля идет в обычном режиме. О пострадавших не сообщается.Овощной рынок был перенесен в район старого аэропорта Ростова-на-Дону из Аксайского района Ростовской области в конце апреля текущего года. По данным источника, этот и еще несколько рынков Аксайского района закрылись в середине апреля после проверок в связи с задержанием главы района Виталия Борзенко и нескольких предпринимателей.

https://ria.ru/20210730/draka-1743678164.html

https://ria.ru/20210731/draka-1743738925.html

ростов-на-дону

ростовская область

аксайский район

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, аксайский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)