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На рынке в Ростове-на-Дону подрались продавцы овощей и ягод
На рынке в Ростове-на-Дону подрались продавцы овощей и ягод - РИА Новости, 02.08.2021
На рынке в Ростове-на-Дону подрались продавцы овощей и ягод
Массовая драка произошла в понедельник рано утром между торговцами на ярмарке в районе старого аэропорта Ростова-на-Дону, на месте работает полиция, сообщает... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:32
2021-08-02T12:45
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
аксайский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости. Массовая драка произошла в понедельник рано утром между торговцами на ярмарке в районе старого аэропорта Ростова-на-Дону, на месте работает полиция, сообщает "Донская торговая компания", которая является организатором ярмарки."Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около ста человек. Произошла драка", - говорится в сообщении.Охрана рынка не смогла своими силами остановить конфликтующих, они вызвали полицию и Росгвардию. В итоге беспорядки удалось прекратить. В настоящее время на рынке работает полиция, проводится разбирательство, опрос участников и очевидцев. Торговля идет в обычном режиме. О пострадавших не сообщается.Овощной рынок был перенесен в район старого аэропорта Ростова-на-Дону из Аксайского района Ростовской области в конце апреля текущего года. По данным источника, этот и еще несколько рынков Аксайского района закрылись в середине апреля после проверок в связи с задержанием главы района Виталия Борзенко и нескольких предпринимателей.
https://ria.ru/20210730/draka-1743678164.html
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ростов-на-дону
ростовская область
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, аксайский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
12:32 02.08.2021 (обновлено: 12:45 02.08.2021)
 
На рынке в Ростове-на-Дону подрались продавцы овощей и ягод

В Ростове-на-Дону продавцы овощей и ягод устроили массовую драку на рынке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости. Массовая драка произошла в понедельник рано утром между торговцами на ярмарке в районе старого аэропорта Ростова-на-Дону, на месте работает полиция, сообщает "Донская торговая компания", которая является организатором ярмарки.
"Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около ста человек. Произошла драка", - говорится в сообщении.
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Овощной рынок был перенесен в район старого аэропорта Ростова-на-Дону из Аксайского района Ростовской области в конце апреля текущего года. По данным источника, этот и еще несколько рынков Аксайского района закрылись в середине апреля после проверок в связи с задержанием главы района Виталия Борзенко и нескольких предпринимателей.
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