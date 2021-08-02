https://ria.ru/20210802/dozhd-1744083766.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 02.08.2021

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Власти призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T23:19

2021-08-02T23:19

2021-08-02T23:56

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_0:238:3072:1965_1920x0_80_0_0_139b6142cdfc31f3b378fa600b0a6f4f.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды."Дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду сохранится до утра", — сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в понедельник городской департамент торговли и услуг рекомендовал временно закрыть летние веранды.Кратковременные дожди в Москве ожидаются всю неделю.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода