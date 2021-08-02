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Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 02.08.2021
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Власти призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T23:19
2021-08-02T23:19
2021-08-02T23:56
общество
москва
погода
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды."Дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду сохранится до утра", — сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в понедельник городской департамент торговли и услуг рекомендовал временно закрыть летние веранды.Кратковременные дожди в Москве ожидаются всю неделю.
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РИА Новости
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общество, москва, погода
23:19 02.08.2021 (обновлено: 23:56 02.08.2021)
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды, которая сохранится до утра
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти призвали москвичей быть внимательными на улице из-за непогоды.
"Дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду сохранится до утра", — сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в понедельник городской департамент торговли и услуг рекомендовал временно закрыть летние веранды.
Кратковременные дожди в Москве ожидаются всю неделю.