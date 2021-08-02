https://ria.ru/20210802/doroga-1744058186.html

Архангельская область получила средства на капремонт дороги на Онегу

Архангельская область получила средства на капремонт дороги на Онегу - РИА Новости, 02.08.2021

Архангельская область получила средства на капремонт дороги на Онегу

Первый транш из резервного фонда правительства РФ в 300 миллионов рублей на капитальный ремонт участка дороги Архангельск – Онега позволит реконструировать... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T18:54

2021-08-02T18:54

2021-08-02T18:54

архангельская область

экономика

онега

северодвинск

архангельск

владимир путин

михаил мишустин

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 2 авг – РИА Новости. Первый транш из резервного фонда правительства РФ в 300 миллионов рублей на капитальный ремонт участка дороги Архангельск – Онега позволит реконструировать более 16 километров востребованной трассы, в дальнейшем власти региона надеются привлечь дополнительные средства на завершение работ, сообщила пресс-служба правительства региона."Распоряжение о выделении из резервного фонда правительства РФ 300 миллионов рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги Архангельск – Онега подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Александра Цыбульского.Отсутствие качественной дороги на Онегу давно вызывает многочисленные жалобы местных жителей. Именно поэтому в прошлом году Цыбульский доложил президенту России Владимиру Путину о необходимости ремонта этой дороги и получил поддержку главы государства. Региональное правительство подготовило и направило в федеральный центр заявку на получение дополнительных средств для ремонта дороги Архангельск – Онега.Благодаря поддержке этого проекта уже в этом году дорожники приступят к практическим работам по капитальному ремонту дороги на Онегу. Однако это лишь первый этап масштабного проекта, поэтому Цыбульский поручил заместителю председателя правительства Архангельской области Дмитрию Рожину уже сейчас начать проработку вариантов привлечения дополнительных федеральных средств. "Уже сегодня надо отрабатывать с Минтрансом РФ дальнейшие практические шаги. Я знаю, что вы этим постоянно занимаетесь, но мы уже должны понимать в перспективе четырех – пяти лет объемы финансирования всех этапов проекта", – отметил глава региона.По данным областных властей, первый транш из федерального бюджета в 300 миллионов рублей позволит провести ремонт участка Солзенское шоссе – Куртяево протяженностью 16,4 километра. Завершение капитального ремонта этого участка запланировано на 2022 год. "Мы планируем объявить конкурс на 1,2 миллиарда рублей с учетом областного финансирования со сроком завершения работ в следующем году. Это будет 16 километров асфальта – первый участок от Северодвинска. В этом году мы выполним земляные и подготовительные работы на сумму 300 миллионов, асфальтовые работы начнутся в следующем году", - пояснил Рожин, которого цитирует пресс-служба.В общей сложности только за последний месяц Архангельская область дополнительно получила миллиард рублей. В июле региону на дорожные работы из федерального бюджета выделено 700 миллионов рублей. В настоящий момент уже определены объекты, на ремонт которых будут направлены средства, завершается запуск конкурсных процедур.

https://ria.ru/20210729/proekt-1743420626.html

https://ria.ru/20210722/zadachi-1742360659.html

онега

северодвинск

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, онега, северодвинск, архангельск, владимир путин, михаил мишустин, александр цыбульский, россия