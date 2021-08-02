https://ria.ru/20210802/donor-1743940440.html

Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19

Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021

Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19

Переболевшие и вакцинированные москвичи, ставшие донорами, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19, сообщила РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:10

2021-08-02T10:10

2021-08-02T10:40

распространение коронавируса

общество

москва

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переболевшие и вакцинированные москвичи, ставшие донорами, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Всего с начала пандемии переболевшие и вакцинированные москвичи совершили более 32 тысяч донаций. Благодаря этому город заготовил 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19", - рассказала Ракова.Она отметила, что доноров было 24 тысячи, и из них неоднократно сдавали плазму 17%."Проведенные в Москве исследования подтверждают, что для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией может применяться плазма как от доноров, переболевших COVID-19, так и от тех, кто прошел полный курс вакцинации. Как показало исследование, введение плазмы от вакцинированных доноров позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме – уже на 7-й день после трансфузии доля пациентов с отрицательным ПЦР составляла 75%. Также плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма переболевших", - добавила Ракова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210801/koronavirus-1743890825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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