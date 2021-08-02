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Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19
Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19
Переболевшие и вакцинированные москвичи, ставшие донорами, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19, сообщила РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:10
2021-08-02T10:10
2021-08-02T10:40
распространение коронавируса
общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переболевшие и вакцинированные москвичи, ставшие донорами, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Всего с начала пандемии переболевшие и вакцинированные москвичи совершили более 32 тысяч донаций. Благодаря этому город заготовил 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19", - рассказала Ракова.Она отметила, что доноров было 24 тысячи, и из них неоднократно сдавали плазму 17%."Проведенные в Москве исследования подтверждают, что для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией может применяться плазма как от доноров, переболевших COVID-19, так и от тех, кто прошел полный курс вакцинации. Как показало исследование, введение плазмы от вакцинированных доноров позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме – уже на 7-й день после трансфузии доля пациентов с отрицательным ПЦР составляла 75%. Также плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма переболевших", - добавила Ракова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210801/koronavirus-1743890825.html
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общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:10 02.08.2021 (обновлено: 10:40 02.08.2021)
Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19
Заммэра Москвы Ракова: доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19