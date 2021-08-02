Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/donor-1743940440.html
Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19
Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2021
Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19
Переболевшие и вакцинированные москвичи, ставшие донорами, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19, сообщила РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:10
2021-08-02T10:40
распространение коронавируса
общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602450535_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_0172ef41f15c4a7702302ababbe1b898.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переболевшие и вакцинированные москвичи, ставшие донорами, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Всего с начала пандемии переболевшие и вакцинированные москвичи совершили более 32 тысяч донаций. Благодаря этому город заготовил 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19", - рассказала Ракова.Она отметила, что доноров было 24 тысячи, и из них неоднократно сдавали плазму 17%."Проведенные в Москве исследования подтверждают, что для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией может применяться плазма как от доноров, переболевших COVID-19, так и от тех, кто прошел полный курс вакцинации. Как показало исследование, введение плазмы от вакцинированных доноров позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме – уже на 7-й день после трансфузии доля пациентов с отрицательным ПЦР составляла 75%. Также плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма переболевших", - добавила Ракова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210801/koronavirus-1743890825.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602450535_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d7b95ed6f00771d289992fbb02bfd55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:10 02.08.2021 (обновлено: 10:40 02.08.2021)
 
Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19

Заммэра Москвы Ракова: доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСдача плазмы добровольцами, прошедшими вакцинацию "Спутником V"
Сдача плазмы добровольцами, прошедшими вакцинацию Спутником V - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переболевшие и вакцинированные москвичи, ставшие донорами, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего с начала пандемии переболевшие и вакцинированные москвичи совершили более 32 тысяч донаций. Благодаря этому город заготовил 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19", - рассказала Ракова.
Она отметила, что доноров было 24 тысячи, и из них неоднократно сдавали плазму 17%.
"Проведенные в Москве исследования подтверждают, что для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией может применяться плазма как от доноров, переболевших COVID-19, так и от тех, кто прошел полный курс вакцинации. Как показало исследование, введение плазмы от вакцинированных доноров позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме – уже на 7-й день после трансфузии доля пациентов с отрицательным ПЦР составляла 75%. Также плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма переболевших", - добавила Ракова.
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 18:29В России
Эпидемиолог: Россию ждут напряженные годы борьбы с коронавирусом
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
14:55Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
14:50Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
14:50Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street
14:44Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента
14:43Пашинян предложил президенту кандидатуры четырех членов правительства
14:39Нарышкин ответил на слова европейских лидеров о "российском вмешательстве"
Лента новостейМолния