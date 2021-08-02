https://ria.ru/20210802/deti-1743953014.html

"Хрустальные дети" будут лечиться в подмосковном НИИ детства

"Хрустальные дети" будут лечиться в подмосковном НИИ детства - РИА Новости, 02.08.2021

"Хрустальные дети" будут лечиться в подмосковном НИИ детства

Московский областной научно–исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области расширяет перечень оказываемой медицинской помощи,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:13

2021-08-02T11:13

2021-08-02T11:13

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Московский областной научно–исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области расширяет перечень оказываемой медицинской помощи, теперь там будут проходить лечение дети с несовершенным остеогенезом, которых ещё называют "хрустальными", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Несовершенный остеогенез – это генетическая патология с характерными нарушениями образования костной ткани. Болезнь проявляется высокой хрупкостью костной системы, нарушением роста, ослабленным тонусом мышц и недостаточностью связочного аппарата. Наше учреждение имеет большой опыт в лечении орфанных заболеваний, в том числе муковисцидоза, генных дерматозов. Теперь мы будем проводить лечение и "хрустальных детей", - сказала директор НИИ, главный внештатный педиатр Нисо Одинаева, слова которой приводятся в сообщении.Она отметила, что для лечения детей с таким орфанным заболеванием в НИИ есть все необходимые возможности: работают отделения медицинской реабилитации и детской ревматологии, рентгеновская и ультразвуковая денситометрия, функциональная и лабораторная диагностика.Отмечается, что после стационарного лечения маленьким пациентам будет назначено наблюдение в условиях дневного стационара. Особенность дневного стационара в том, что помимо всей диагностической и лабораторной базы подмосковного НИИ детства ребенок может получить в одном месте консультации специалистов по более чем 30 профилям. Пациенту не нужно "ходить" из кабинета в кабинет. Лечение проводится по направлению педиатра по месту жительства.

https://ria.ru/20210618/tsentr-1737563922.html

https://ria.ru/20210407/operatsiya-1727199133.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье)