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"Хрустальные дети" будут лечиться в подмосковном НИИ детства
"Хрустальные дети" будут лечиться в подмосковном НИИ детства - РИА Новости, 02.08.2021
"Хрустальные дети" будут лечиться в подмосковном НИИ детства
Московский областной научно–исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области расширяет перечень оказываемой медицинской помощи,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:13
2021-08-02T11:13
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Московский областной научно–исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области расширяет перечень оказываемой медицинской помощи, теперь там будут проходить лечение дети с несовершенным остеогенезом, которых ещё называют "хрустальными", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Несовершенный остеогенез – это генетическая патология с характерными нарушениями образования костной ткани. Болезнь проявляется высокой хрупкостью костной системы, нарушением роста, ослабленным тонусом мышц и недостаточностью связочного аппарата. Наше учреждение имеет большой опыт в лечении орфанных заболеваний, в том числе муковисцидоза, генных дерматозов. Теперь мы будем проводить лечение и "хрустальных детей", - сказала директор НИИ, главный внештатный педиатр Нисо Одинаева, слова которой приводятся в сообщении.Она отметила, что для лечения детей с таким орфанным заболеванием в НИИ есть все необходимые возможности: работают отделения медицинской реабилитации и детской ревматологии, рентгеновская и ультразвуковая денситометрия, функциональная и лабораторная диагностика.Отмечается, что после стационарного лечения маленьким пациентам будет назначено наблюдение в условиях дневного стационара. Особенность дневного стационара в том, что помимо всей диагностической и лабораторной базы подмосковного НИИ детства ребенок может получить в одном месте консультации специалистов по более чем 30 профилям. Пациенту не нужно "ходить" из кабинета в кабинет. Лечение проводится по направлению педиатра по месту жительства.
https://ria.ru/20210618/tsentr-1737563922.html
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
11:13 02.08.2021
 
"Хрустальные дети" будут лечиться в подмосковном НИИ детства

Министерство здравоохранения Московской области: "хрустальные дети" смогут лечиться в НИИ детства

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкПациент в коридоре больницы
Пациент в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Московский областной научно–исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области расширяет перечень оказываемой медицинской помощи, теперь там будут проходить лечение дети с несовершенным остеогенезом, которых ещё называют "хрустальными", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Несовершенный остеогенез – это генетическая патология с характерными нарушениями образования костной ткани. Болезнь проявляется высокой хрупкостью костной системы, нарушением роста, ослабленным тонусом мышц и недостаточностью связочного аппарата. Наше учреждение имеет большой опыт в лечении орфанных заболеваний, в том числе муковисцидоза, генных дерматозов. Теперь мы будем проводить лечение и "хрустальных детей", - сказала директор НИИ, главный внештатный педиатр Нисо Одинаева, слова которой приводятся в сообщении.
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Она отметила, что для лечения детей с таким орфанным заболеванием в НИИ есть все необходимые возможности: работают отделения медицинской реабилитации и детской ревматологии, рентгеновская и ультразвуковая денситометрия, функциональная и лабораторная диагностика.
"В нашем медучреждении предусмотрен уникальный комплекс восстановительных мероприятий: механотерапия, ЛФК, кинезиотейпирование, занятия на современных тренажерах с биологической обратной связью, физиотерапия и массаж. Кроме этого, с маленькими пациентами занимаются дефектологи и психологи", - добавила Одинаева.
Отмечается, что после стационарного лечения маленьким пациентам будет назначено наблюдение в условиях дневного стационара. Особенность дневного стационара в том, что помимо всей диагностической и лабораторной базы подмосковного НИИ детства ребенок может получить в одном месте консультации специалистов по более чем 30 профилям. Пациенту не нужно "ходить" из кабинета в кабинет. Лечение проводится по направлению педиатра по месту жительства.
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