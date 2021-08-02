https://ria.ru/20210802/buzova-1743967726.html

В МХАТ опровергли информацию о бойкоте актеров из-за Бузовой

В МХАТ опровергли информацию о бойкоте актеров из-за Бузовой - РИА Новости, 02.08.2021

В МХАТ опровергли информацию о бойкоте актеров из-за Бузовой

В МХАТ им. Горького опровергли РИА Новости информацию, что кто-то из артистов труппы решил устроить бойкот Ольге Бузовой и руководству театра за участие певицы... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:16

2021-08-02T12:16

2021-08-02T12:16

ольга бузова

мхат имени м. горького

новости культуры

театр

шоубиз

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В МХАТ им. Горького опровергли РИА Новости информацию, что кто-то из артистов труппы решил устроить бойкот Ольге Бузовой и руководству театра за участие певицы и телеведущей в спектакле "Чудесный грузин". Ранее в СМИ появилась информация, что актерам якобы не понравилось, что экс-ведущая "Дома-2" получила за два своих выступления на сцене МХАТа гонорар в несколько раз превышающий их среднюю зарплату. Они объявили, что не выйдут на сцену, пока Ольга Бузова не покинет труппу. В спектакле "Чудесный грузин" о молодом революционере-подпольщике, который поставила Рената Сотириади, Ольга сыграла певицу кабаре Беллу Шанталь. Пока неизвестно, появится ли телезвезда на сцене МХАТ им. Горького в новом сезоне.

https://ria.ru/20210730/buzova-1743567986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, мхат имени м. горького, новости культуры, театр