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В МХАТ опровергли информацию о бойкоте актеров из-за Бузовой
В МХАТ опровергли информацию о бойкоте актеров из-за Бузовой - РИА Новости, 02.08.2021
В МХАТ опровергли информацию о бойкоте актеров из-за Бузовой
В МХАТ им. Горького опровергли РИА Новости информацию, что кто-то из артистов труппы решил устроить бойкот Ольге Бузовой и руководству театра за участие певицы... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:16
2021-08-02T12:16
2021-08-02T12:16
ольга бузова
мхат имени м. горького
новости культуры
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В МХАТ им. Горького опровергли РИА Новости информацию, что кто-то из артистов труппы решил устроить бойкот Ольге Бузовой и руководству театра за участие певицы и телеведущей в спектакле "Чудесный грузин". Ранее в СМИ появилась информация, что актерам якобы не понравилось, что экс-ведущая "Дома-2" получила за два своих выступления на сцене МХАТа гонорар в несколько раз превышающий их среднюю зарплату. Они объявили, что не выйдут на сцену, пока Ольга Бузова не покинет труппу. В спектакле "Чудесный грузин" о молодом революционере-подпольщике, который поставила Рената Сотириади, Ольга сыграла певицу кабаре Беллу Шанталь. Пока неизвестно, появится ли телезвезда на сцене МХАТ им. Горького в новом сезоне.
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ольга бузова, мхат имени м. горького, новости культуры, театр
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В МХАТ им. Горького опровергли РИА Новости информацию, что кто-то из артистов труппы решил устроить бойкот Ольге Бузовой и руководству театра за участие певицы и телеведущей в спектакле "Чудесный грузин".
"Нам об этом бойкоте ничего неизвестно. Театр в отпуске, сбор труппы будет 31 августа. Что за неуловимый Джо объявил этот бойкот, кому, когда и как — у нас такой информации нет. Было бы логично со стороны СМИ указывать имя артиста, а также информацию о том, когда последний раз он выходил на сцену МХАТ и в какой театр неизвестный артист собирается переходить", — заявила пресс-секретарь МХАТ им. Горького Виктория Мусина-Пушкина.
Ранее в СМИ появилась
информация, что актерам якобы не понравилось, что экс-ведущая "Дома-2" получила за два своих выступления на сцене МХАТа гонорар в несколько раз превышающий их среднюю зарплату.
Они объявили, что не выйдут на сцену, пока Ольга Бузова не покинет труппу.
"Мы считаем это неуважением. Если вы хотите, чтобы в театре работали такие бездари, то набирайте новую команду, а мы найдем себе театр с руководством поадекватнее", – сообщил сотрудник театра, скрыв свое имя.
В спектакле "Чудесный грузин" о молодом революционере-подпольщике, который поставила Рената Сотириади, Ольга сыграла певицу кабаре Беллу Шанталь.
Пока неизвестно, появится ли телезвезда на сцене МХАТ им. Горького в новом сезоне.