https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html

Эксперты рассказали, к чему привело внедрение биометрии на смартфонах

Эксперты рассказали, к чему привело внедрение биометрии на смартфонах - РИА Новости, 02.08.2021

Эксперты рассказали, к чему привело внедрение биометрии на смартфонах

Распознавание лица и сканер отпечатка пальца — важные элементы мобильной электроники. На биометрию все чаще опираются и банковские приложения. РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:00

2021-08-02T08:00

2021-08-02T10:51

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Кирилл Каримов. Распознавание лица и сканер отпечатка пальца — важные элементы мобильной электроники. На биометрию все чаще опираются и банковские приложения. РИА Новости вместе с экспертами выясняет, насколько безопасно доверяться этим методам идентификации.Пальцы, глаза и лицаСканеры отпечатка пальцев и распознавание лица за какие-то несколько лет из фантастики превратились в привычный атрибут гаджетов. Потребителям пока оставляют альтернативу: например, банковскими приложениями можно пользоваться и по паролю. Но общий тренд понятен: передовой рубеж защиты персональных данных в гаджетах — именно наши биометрические данные.Начали со сканеров отпечатка пальца — в десятых годах. Интересно, что патент на разблокировку с помощью дактилоскопического датчика подала Apple в 2008-м, но в "железе" это реализовала Motorola в 2011 году. Первые же iPhone с Touch ID появились в 2013-м.Фактически речь идет о своеобразной камере, способной еще и запоминать уникальный рельеф рисунка пальца. Подобные решения применяют и в компьютерах, ноутбуках, клавиатурах.Более поздние подэкранные сканеры дактилоскопии отличаются не только размещением, но и меньшей скоростью считывания. Попробовали внедрить ультразвуковые датчики. В теории они гораздо безопаснее оптических, но особой популярности не снискали — на разблокировку уходит больше времени.Параллельно развивалась и технология распознавания лиц. Пионером выступила компания из Купертино, заменившая в 2017-м дактилоскопию системой Face ID. Технология Apple считается самой продвинутой — сенсор True Depth Camera с инфракрасной подсветкой делает трехмерный "слепок" лица. Face ID глубоко интегрирована в iOS: с ее помощью можно не только разблокировать смартфон, но и оплачивать покупки.В мире Android полноценный аналог пока не создали — экспериментировали с инфракрасными камерами, а в Samsung пытались внедрять распознавание радужной оболочки глаза. В итоге все пришло к довольно простой и поэтому вызывающей вопросы системе, основанной на фронтальной камере и машинном обучении: грубо говоря, современные Android-смартфоны используют для разблокировки по лицу несколько фотографий, сделанных на селфи-камеру.Есть ли проблемыСистемы биометрии в гаджетах и сейчас вызывают настороженность у части пользователей: одно дело хранить в памяти смартфона файлы и информацию, другое — уникальные данные о себе.Одно из наиболее распространенных опасений — снимки "пальчиков" и лица могут попасть не в те руки, ведь хранятся-то они на серверах производителя гаджета. Это заблуждение."С точки зрения уязвимости — не существует полностью надежных систем, условия для проникновения есть всегда. Но биометрия это очень сильно усложняет. Злоумышленникам необходимо модифицировать программное или аппаратное состояние устройства для проникновения к персональным данным, а потом еще и расшифровать эти данные, так как они хранятся локально в защищенном виде на самом гаджете. Однако всегда надо помнить, что покупая noname-телефон или иное устройство, вы рискуете отправить информацию о себе непонятно куда", — предупреждает Денис Царев, генеральный директор компании веб-интегратора "Моризо Диджитал", применяющего биометрию для авторизации пользователей."Работоспособность биометрии обеспечивают алгоритмы шифрования, хранения и разграничения доступа к данным. Есть разные подходы, но биометрические данные физически всегда хранятся на отдельном защищенном участке чипсета устройства и приложения получают доступ к ним только в момент аутентификации — и то это выглядит как обмен ключами, а не как отправка образца отпечатка в приложение. То есть системы биометрической аутентификации по отпечатку на большинстве реализуемых в рознице устройств могут считаться достаточно безопасными. Системы распознавания лица здесь немного уступают, но прогресс не стоит на месте", — добавляет Назир Наурзоков, инженер по проектным решениям Acer в России.И да, к безопасности систем распознавания лиц действительно есть вопросы (если это не Face ID). Так, в 2017-м разгорелся скандал вокруг флагманского смартфона Galaxy S8, взломанного простым селфи-снимком. Проблему устранили, но и после этого энтузиастам удалось обмануть трубку с помощью распечатанной фотографии глаз с контактными линзами. Теперь производители Android-смартфонов честно предупреждают, что этот способ не такой безопасный, как отпечаток пальца, и устройство может разблокировать человек со схожей внешностью.С неожиданной трудностью столкнулись и пользователи Face ID, когда началась пандемия. Надежная и быстрая система отказывалась разблокировать iPhone по лицу в маске. Приходилось стягивать средство индивидуальной защиты либо использовать пароль — это делало процедуру бесконтактных платежей Apple Pay неудобной.Частично проблему решили: разблокировка возможна, если на руке — верифицированные Watch. Потом допустили и биометрическую модель пользователя в маске. О надежности последнего способа остается только догадываться.Жизнь со сканеромВ общем, расслабляться не стоит. Например, известны случаи, когда злоумышленники создавали копии нужного пальца с фотографии фаланги в высоком качестве. Снимки брали, например, в соцсетях жертвы.Эксперты считают, что безопасность биометрии в электронике можно повысить за счет двухфакторной аутентификации."Самые надежные — мультимодальные биометрические системы, в которых используется, например, одновременно распознавание лица и голоса человека. Такие решения перспективны в банковских приложениях", — отмечает Дмитрий Макаров, руководитель практики "Digital T1 Консалтинг".И конечно, если вы совсем не хотите доверять биометрические данные умному устройству, всегда есть альтернатива в виде пароля или графического ключа. Их можно назначить при первом включении нового смартфона, а шаги со сканированием лица или пальцев — пропустить.

https://ria.ru/20210717/karta-1741577985.html

https://ria.ru/20210621/airtag-1737587171.html

https://ria.ru/20210615/virus-1736668957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple ios, google android, apple iphone, samsung, биометрия