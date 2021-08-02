https://ria.ru/20210802/bikovich-1743981580.html

Эгоцентризм перешел все рамки: бывшая Биковича раскрыла детали расставания

Эгоцентризм перешел все рамки: бывшая Биковича раскрыла детали расставания - РИА Новости, 02.08.2021

Эгоцентризм перешел все рамки: бывшая Биковича раскрыла детали расставания

Чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина раскрыла детали расставания с Милошем Биковичем. Об отношениях с актером она рассказала в личном микроблоге. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:13

2021-08-02T13:13

2021-08-02T13:13

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина раскрыла детали расставания с Милошем Биковичем. Об отношениях с актером она рассказала в личном микроблоге. Девушка отметила, что ее бывший возлюбленный постоянно думал о своей репутации. Однако образ артиста на экране "не соответствует действительности", уверяет Волошина. Судя по ее словам, расставание с актером было болезненным и не обошлось без конфликтных ситуаций."У меня была последняя надежда, что в нем есть что-то человеческое. Но 31 июля все развеялось окончательно. Человек повел себя очень грубо", — пишет Волошина.Арина также объяснила, почему скрывала роман с артистом от прессы. "Изначально, когда появилась информация, что мы вместе, я сразу предложила, давай я скажу, что не имею к тебе никакого отношения, чтобы не было проблем", — говорит Волошина. Однако Милош раскритиковал ее идею. Он считал, что такая позиция сработает против них, когда они решат объявить о своих отношениях. Актер также уверял Волошину, что роман можно перестать скрывать, если о нем узнает пресса. "Когда это произошло, его реакция, поведение и отношение ко мне — отдельная история. Просто не реагируй, ничего не отвечай и не удаляй", — сообщает бывшая Биковича.Судя по ее словам, основной причиной расставания стал тяжелый характер артиста, его зацикленность на себе. "Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых он кричит, — он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно если это касается близкого окружения. Чувство ответственности и чувство вины для него самое страшное, потому что это душит его: в такие моменты приходится подумать не о себе, не о своем комфорте и не о своем я", — заявляет Волошина.Арина также пожаловалась, что в ее адрес поступают угрозы: "Получать в свой адрес негативные сообщения от посторонних людей о том, что меня убьют, чтобы я умерла, читать разного рода оскорбления – я устала". Актер Милош Бикович известен по ролям в фильмах "Холоп", "Солнечный удар", "Лед" и сериалах "Магомаев", "Отель "Элеон", а также в других проектах. В феврале 2021 он получил российское гражданство.

https://ria.ru/20210602/komediya-1735073650.html

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звезды, знаменитости, милош бикович