https://ria.ru/20210802/bellingcat-1744000048.html

В Совфеде назвали Bellingcat точкой сбора дезинформации против России

В Совфеде назвали Bellingcat точкой сбора дезинформации против России - РИА Новости, 02.08.2021

В Совфеде назвали Bellingcat точкой сбора дезинформации против России

Портал Bellingcat работает со спецслужбами НАТО, является точкой сбора дезинформации против РФ, таких схем существует немало, заявил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:07

2021-08-02T14:07

2021-08-02T14:07

в мире

сергей нарышкин

андрей климов

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

bellingcat

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Портал Bellingcat работает со спецслужбами НАТО, является точкой сбора дезинформации против РФ, таких схем существует немало, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть с Bellingcat, у Службы внешней разведки есть информация об этом, заявил ранее директор СВР Сергей Нарышкин."Bellingcat работает со спецслужбами НАТО", - отметил Климов."О том, что Bellingcat связана теснейшим образом с иностранными спецслужбами, это наша комиссия знает и не раз декларировала публично. О том, что с этими же спецслужбами связаны всякого рода СМИ-иноагенты, мы тоже говорили. А комментировать каждый конкретный случай я не всегда могу", - сказал политик.Он добавил, что Bellingcat работает со спецслужбами НАТО. "Bellingcat - это точка сбора дезинформации разного рода. Причем это не единственная точка сбора дезинформации", - добавил Климов. По его словам, "глава СВР озвучил одну конкретную схему, но схем таких больше, чем одна в России"."Все СМИ-иноагенты, по определению, они потому и иноагенты, что они работают в пользу иностранных государств и организаций. А иностранные государства и организации пользуются в этой работе специальными службами своими", - подчеркнул сенатор."Наша комиссия уверена в том, что такого рода схем существует немало. И Bellingcat - одна из точек сбора, наиболее известных", - заключил политик.* СМИ, выполняющие функции иноагентов

https://ria.ru/20210519/kompensatsiya-1733044206.html

https://ria.ru/20210728/dobrokhotov-1743318923.html

https://ria.ru/20210715/inoagenty-1741416937.html

россия

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в мире, сергей нарышкин, андрей климов, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), bellingcat, россия