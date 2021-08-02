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В Совфеде назвали Bellingcat точкой сбора дезинформации против России
В Совфеде назвали Bellingcat точкой сбора дезинформации против России - РИА Новости, 02.08.2021
В Совфеде назвали Bellingcat точкой сбора дезинформации против России
Портал Bellingcat работает со спецслужбами НАТО, является точкой сбора дезинформации против РФ, таких схем существует немало, заявил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:07
2021-08-02T14:07
в мире
сергей нарышкин
андрей климов
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
bellingcat
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Портал Bellingcat работает со спецслужбами НАТО, является точкой сбора дезинформации против РФ, таких схем существует немало, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть с Bellingcat, у Службы внешней разведки есть информация об этом, заявил ранее директор СВР Сергей Нарышкин."Bellingcat работает со спецслужбами НАТО", - отметил Климов."О том, что Bellingcat связана теснейшим образом с иностранными спецслужбами, это наша комиссия знает и не раз декларировала публично. О том, что с этими же спецслужбами связаны всякого рода СМИ-иноагенты, мы тоже говорили. А комментировать каждый конкретный случай я не всегда могу", - сказал политик.Он добавил, что Bellingcat работает со спецслужбами НАТО. "Bellingcat - это точка сбора дезинформации разного рода. Причем это не единственная точка сбора дезинформации", - добавил Климов. По его словам, "глава СВР озвучил одну конкретную схему, но схем таких больше, чем одна в России"."Все СМИ-иноагенты, по определению, они потому и иноагенты, что они работают в пользу иностранных государств и организаций. А иностранные государства и организации пользуются в этой работе специальными службами своими", - подчеркнул сенатор."Наша комиссия уверена в том, что такого рода схем существует немало. И Bellingcat - одна из точек сбора, наиболее известных", - заключил политик.* СМИ, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20210519/kompensatsiya-1733044206.html
https://ria.ru/20210728/dobrokhotov-1743318923.html
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в мире, сергей нарышкин, андрей климов, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), bellingcat, россия
14:07 02.08.2021
 
В Совфеде назвали Bellingcat точкой сбора дезинформации против России

Сенатор Климов: Bellingcat работает со спецслужбами НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Портал Bellingcat работает со спецслужбами НАТО, является точкой сбора дезинформации против РФ, таких схем существует немало, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть с Bellingcat, у Службы внешней разведки есть информация об этом, заявил ранее директор СВР Сергей Нарышкин.
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"Bellingcat работает со спецслужбами НАТО", - отметил Климов.
"О том, что Bellingcat связана теснейшим образом с иностранными спецслужбами, это наша комиссия знает и не раз декларировала публично. О том, что с этими же спецслужбами связаны всякого рода СМИ-иноагенты, мы тоже говорили. А комментировать каждый конкретный случай я не всегда могу", - сказал политик.
Он добавил, что Bellingcat работает со спецслужбами НАТО. "Bellingcat - это точка сбора дезинформации разного рода. Причем это не единственная точка сбора дезинформации", - добавил Климов. По его словам, "глава СВР озвучил одну конкретную схему, но схем таких больше, чем одна в России".
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"Все СМИ-иноагенты, по определению, они потому и иноагенты, что они работают в пользу иностранных государств и организаций. А иностранные государства и организации пользуются в этой работе специальными службами своими", - подчеркнул сенатор.
"Наша комиссия уверена в том, что такого рода схем существует немало. И Bellingcat - одна из точек сбора, наиболее известных", - заключил политик.
* СМИ, выполняющие функции иноагентов
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В миреСергей НарышкинАндрей КлимовНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)BellingcatРоссия
 
 
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