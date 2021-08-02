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Нарышкин заявил о связях Bellingcat с экс-сотрудниками западных спецслужб
Нарышкин заявил о связях Bellingcat с экс-сотрудниками западных спецслужб - РИА Новости, 02.08.2021
Нарышкин заявил о связях Bellingcat с экс-сотрудниками западных спецслужб
Группа Bellingcat – проект якобы журналистских расследований, в котором участвуют бывшие сотрудники спецслужб, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:18
2021-08-02T12:37
сергей нарышкин
bellingcat
политика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Группа Bellingcat – проект якобы журналистских расследований, в котором участвуют бывшие сотрудники спецслужб, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".По его словам, Bellingcat "нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц"."Доверять им нельзя, конечно", - подчеркнул Нарышкин.На вопрос, попадала ли Bellingcat в поле внимания СВР, Нарышкин ответил: "Конечно".Нарышкин также добавил, что признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть с Bellingcat."Эти составляющие связаны между собой. Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".* СМИ, признанные иноагентами в России
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сергей нарышкин, bellingcat, политика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
12:18 02.08.2021 (обновлено: 12:37 02.08.2021)
 
Нарышкин заявил о связях Bellingcat с экс-сотрудниками западных спецслужб

Глава СВР Нарышкин: в группу Bellingcat входят экс-сотрудники западных спецслужб

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Группа Bellingcat – проект якобы журналистских расследований, в котором участвуют бывшие сотрудники спецслужб, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
По его словам, Bellingcat "нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц".
"При этом используют, конечно, нечестные методы. И информация, которая используется в таких случаях, она фальшивая, непроверенная, она имеет свои цели... Они готовы выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно", - сказал директор СВР.
"Доверять им нельзя, конечно", - подчеркнул Нарышкин.
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На вопрос, попадала ли Bellingcat в поле внимания СВР, Нарышкин ответил: "Конечно".
"В составе этой группы есть и бывшие сотрудники специальных служб", - отметил он, подтвердив, что российская внешняя разведка "видит" ниточки от тех, кто управляет Bellingcat.
Нарышкин также добавил, что признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть с Bellingcat.
"Эти составляющие связаны между собой. Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
* СМИ, признанные иноагентами в России
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Сергей НарышкинBellingcatПолитикаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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