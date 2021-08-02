https://ria.ru/20210802/bellingcat-1743971345.html

Нарышкин заявил о связях Bellingcat с экс-сотрудниками западных спецслужб

Нарышкин заявил о связях Bellingcat с экс-сотрудниками западных спецслужб - РИА Новости, 02.08.2021

Нарышкин заявил о связях Bellingcat с экс-сотрудниками западных спецслужб

Группа Bellingcat – проект якобы журналистских расследований, в котором участвуют бывшие сотрудники спецслужб, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:18

2021-08-02T12:18

2021-08-02T12:37

сергей нарышкин

bellingcat

политика

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Группа Bellingcat – проект якобы журналистских расследований, в котором участвуют бывшие сотрудники спецслужб, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".По его словам, Bellingcat "нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц"."Доверять им нельзя, конечно", - подчеркнул Нарышкин.На вопрос, попадала ли Bellingcat в поле внимания СВР, Нарышкин ответил: "Конечно".Нарышкин также добавил, что признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть с Bellingcat."Эти составляющие связаны между собой. Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".* СМИ, признанные иноагентами в России

https://ria.ru/20210519/kompensatsiya-1733044206.html

https://ria.ru/20181117/1532988955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, bellingcat, политика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия