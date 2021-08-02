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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами - РИА Новости, 02.08.2021

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья, три человека погибли, 16 ранены, сообщает газета Milliyet в РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:20

2021-08-02T19:20

2021-08-02T19:44

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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья, три человека погибли, 16 ранены, сообщает газета Milliyet в понедельник.По данным издания, инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По предварительным данным, три человека погибли, 16 получили ранения.Пострадавшие отправлены в близлежащие больницы.

турция

анталья (провинция)

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2021

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в мире, турция, анталья (провинция), происшествия, новости - туризм, туристы