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Жителю Австралии грозит срок за фейк с призывом свергнуть правительство
Жителю Австралии грозит срок за фейк с призывом свергнуть правительство - РИА Новости, 02.08.2021
Жителю Австралии грозит срок за фейк с призывом свергнуть правительство
Полиция Австралии обвиняет жителя города Перт в причастности к созданию, как утверждается, фейкового видео, в котором под видом полицейского человек призывал к... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:10
2021-08-02T12:10
2021-08-02T12:10
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полиция Австралии обвиняет жителя города Перт в причастности к созданию, как утверждается, фейкового видео, в котором под видом полицейского человек призывал к свержению федерального правительства страны, говорится в опубликованном в понедельник сообщении правоохранительного ведомства.По данным полиции, подозреваемому грозит два года тюрьмы.Всего выдано шесть ордеров на обыски в трех штатах Австралии в рамках проводимого в штате Квинсленд расследования антитеррористического штаба в отношении группы лиц, которые, как утверждается, под видом сотрудников властей выражали антиправительственные настроения."Цель таких ордеров состояла в том, чтобы сорвать деятельность этой группировки и собрать свидетельства, которые могли бы указывать на преступные действия", - говорится в сообщении полиции.В Квинсленде полиция не нашла таких улик, но в городе Перт (штат Западная Австралия) перед судом 16 августа предстанет 49-летний житель, который подозревается в том, что пытался приобрести значки полицейских для "коммерческих целей".Затем в интернете появилось видео, в котором человек, назвавший себя полицейским Рисом Кершью, выражал антиправительственные настроения и призывал других присоединиться к его мнени."Человек, который говорит на этом видео, не является комиссаром полиции Австралии Рисом Кершью", - подчеркивается в сообщении полицейского управления штата.Полиция установила личность человека на видео и заподозрила его в участии в группировке лиц, которые обсуждали онлайн "заинтересованность" в свержении федерального правительства.Сообщается, что на прошлой неделе следователям стало известно о поставках трех коробок поддельных значков полицейских в один из домов в городе Кэрнс, где проживал один из участников группировки.Телеканал ABC приводит слова помощника комиссара полиции Квинсленда Эндрю Донахью о том, что фейковые видео пока в сети и полицейские добиваются от интернет-провайдеров устранения этих видео-материалов. Он также подчеркнул, что расследование сосредоточено на "преступности, а не идеологии".
https://ria.ru/20210721/feyki-1742065178.html
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в мире, квинсленд, западная австралия, кэрнс
Жителю Австралии грозит срок за фейк с призывом свергнуть правительство
Жителю Австралии грозит два года тюрьмы за фейковое видео с призывом свергнуть правительство
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Полиция Австралии
обвиняет жителя города Перт
в причастности к созданию, как утверждается, фейкового видео, в котором под видом полицейского человек призывал к свержению федерального правительства страны, говорится в опубликованном в понедельник сообщении правоохранительного ведомства.
По данным полиции, подозреваемому грозит два года тюрьмы.
Всего выдано шесть ордеров на обыски в трех штатах Австралии в рамках проводимого в штате Квинсленд
расследования антитеррористического штаба в отношении группы лиц, которые, как утверждается, под видом сотрудников властей выражали антиправительственные настроения.
"Цель таких ордеров состояла в том, чтобы сорвать деятельность этой группировки и собрать свидетельства, которые могли бы указывать на преступные действия", - говорится в сообщении полиции.
В Квинсленде полиция не нашла таких улик, но в городе Перт (штат Западная Австралия
) перед судом 16 августа предстанет 49-летний житель, который подозревается в том, что пытался приобрести значки полицейских для "коммерческих целей".
Затем в интернете появилось видео, в котором человек, назвавший себя полицейским Рисом Кершью, выражал антиправительственные настроения и призывал других присоединиться к его мнени.
"Человек, который говорит на этом видео, не является комиссаром полиции Австралии Рисом Кершью", - подчеркивается в сообщении полицейского управления штата.
Полиция установила личность человека на видео и заподозрила его в участии в группировке лиц, которые обсуждали онлайн "заинтересованность" в свержении федерального правительства.
Сообщается, что на прошлой неделе следователям стало известно о поставках трех коробок поддельных значков полицейских в один из домов в городе Кэрнс
, где проживал один из участников группировки.
Телеканал ABC приводит слова помощника комиссара полиции Квинсленда Эндрю Донахью о том, что фейковые видео пока в сети и полицейские добиваются от интернет-провайдеров устранения этих видео-материалов. Он также подчеркнул, что расследование сосредоточено на "преступности, а не идеологии".