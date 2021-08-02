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https://ria.ru/20210802/aurus-1743940943.html
Мантуров рассказал, когда появится водородная версия автомобиля Aurus
Мантуров рассказал, когда появится водородная версия автомобиля Aurus - РИА Новости, 02.08.2021
Мантуров рассказал, когда появится водородная версия автомобиля Aurus
Серийный образец российского автомобиля премиум-класса Aurus, который будет работать на водороде, планируется создать к 2024 году. Тогда же намечены его первые... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:13
2021-08-02T11:09
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
aurus
экономика
россия
елабуга
sollers
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Серийный образец российского автомобиля премиум-класса Aurus, который будет работать на водороде, планируется создать к 2024 году. Тогда же намечены его первые поставки на рынок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Он (Aurus - ред.) сегодня является гибридным с электрической машиной в 100 сил. И дальнейшее движение – это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов, к 24 году мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок", - сказал он в интервью Илье Доронову для "РБК-ТВ".Первый лабораторный образец автомобиля Aurus Senat на водороде был представлен в конце мая во время старта серийного производства модели на заводе в Елабуге.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, aurus, экономика, россия, елабуга, sollers
10:13 02.08.2021 (обновлено: 11:09 02.08.2021)
 
Мантуров рассказал, когда появится водородная версия автомобиля Aurus

Глава Минпромторга Мантуров: серийный образец водородного Aurus планируется создать к 2024 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОпытный образец седана Aurus Senat с водородным топливным элементом
Опытный образец седана Aurus Senat с водородным топливным элементом - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Серийный образец российского автомобиля премиум-класса Aurus, который будет работать на водороде, планируется создать к 2024 году. Тогда же намечены его первые поставки на рынок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Он (Aurus - ред.) сегодня является гибридным с электрической машиной в 100 сил. И дальнейшее движение – это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов, к 24 году мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок", - сказал он в интервью Илье Доронову для "РБК-ТВ".
Логотип на прототипе электрического мотоцикла специального назначения Aurus - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 16:42Петербургский международный экономический форум
Мантуров сообщил о разработке электромобиля Aurus
Первый лабораторный образец автомобиля Aurus Senat на водороде был представлен в конце мая во время старта серийного производства модели на заводе в Елабуге.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 02:27
"Серьезная машина": японцев восхитили автомобили Aurus
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровAurusЭкономикаРоссияЕлабугаSollers
 
 
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