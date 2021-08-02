https://ria.ru/20210802/aurus-1743940943.html

Мантуров рассказал, когда появится водородная версия автомобиля Aurus

Мантуров рассказал, когда появится водородная версия автомобиля Aurus - РИА Новости, 02.08.2021

Мантуров рассказал, когда появится водородная версия автомобиля Aurus

Серийный образец российского автомобиля премиум-класса Aurus, который будет работать на водороде, планируется создать к 2024 году. Тогда же намечены его первые... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:13

2021-08-02T10:13

2021-08-02T11:09

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

aurus

экономика

россия

елабуга

sollers

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Серийный образец российского автомобиля премиум-класса Aurus, который будет работать на водороде, планируется создать к 2024 году. Тогда же намечены его первые поставки на рынок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Он (Aurus - ред.) сегодня является гибридным с электрической машиной в 100 сил. И дальнейшее движение – это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов, к 24 году мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок", - сказал он в интервью Илье Доронову для "РБК-ТВ".Первый лабораторный образец автомобиля Aurus Senat на водороде был представлен в конце мая во время старта серийного производства модели на заводе в Елабуге.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

https://ria.ru/20210603/aurus-1735471106.html

https://ria.ru/20210613/aurus-1736814091.html

россия

елабуга

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, aurus, экономика, россия, елабуга, sollers