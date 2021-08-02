https://ria.ru/20210802/armeniya-1743932963.html
В Армении началось первое заседание нового парламента
В Армении началось первое заседание нового парламента - РИА Новости, 02.08.2021
В Армении началось первое заседание нового парламента
Первое заседание парламента нового созыва, на котором будут обсуждены вопросы избрания спикера, трех вице-спикеров и глав постоянных комиссий, стартовало в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:14
2021-08-02T09:14
2021-08-02T09:26
в мире
армения
серж саргсян
роберт кочарян
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Первое заседание парламента нового созыва, на котором будут обсуждены вопросы избрания спикера, трех вице-спикеров и глав постоянных комиссий, стартовало в Армении, передает корреспондент РИА Новости.До формирования руководства законодательного органа заседание ведет представитель курдской общины страны Князь Гасанов как старейший по возрасту депутат.В повестку первой сессии новоизбранного Национального собрания включены вопросы формирования счетной комиссии, избрания председателя и трех заместителей председателя Нацсобрания, формирования постоянных комиссий и избрания их руководителей. Среди вопросов повестки - рассмотрение закона об изменении структуры правительства, а также одобрение программы кабмина.На первом заседании присутствуют Католикос всех армян Гарегин II и президент республики Армен Саркисян.Ранее член правящей фракции Грачья Акопян сообщил, что кандидатом на пост спикера Национального собрания от партии "Гражданский договор" является бывший вице-спикер Ален Симонян, на посты заместителей председателя парламента будут выдвинуты Рубен Рубинян (экс-глава комиссии по внешним связям - ред.) и Акоп Аршакян (экс-министр высокотехнологической промышленности - ред.)".Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна выдвинут на пост вице-спикера единого кандидата.Согласно конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Также в основном законе оговаривается, что в случае внеочередных выборов срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия ее первой сессии.Сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
https://ria.ru/20210801/azerbaydzhan-1743837412.html
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в мире, армения, серж саргсян, роберт кочарян, никол пашинян
09:14 02.08.2021 (обновлено: 09:26 02.08.2021)
В Армении началось первое заседание нового парламента
В Армении началось первое заседание нового парламента, на котором изберут его руководство
ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Первое заседание парламента нового созыва, на котором будут обсуждены вопросы избрания спикера, трех вице-спикеров и глав постоянных комиссий, стартовало в Армении, передает корреспондент РИА Новости.
До формирования руководства законодательного органа заседание ведет представитель курдской общины страны Князь Гасанов как старейший по возрасту депутат.
В повестку первой сессии новоизбранного Национального собрания включены вопросы формирования счетной комиссии, избрания председателя и трех заместителей председателя Нацсобрания, формирования постоянных комиссий и избрания их руководителей. Среди вопросов повестки - рассмотрение закона об изменении структуры правительства, а также одобрение программы кабмина.
На первом заседании присутствуют Католикос всех армян Гарегин II и президент республики Армен Саркисян.
Ранее член правящей фракции Грачья Акопян сообщил, что кандидатом на пост спикера Национального собрания от партии "Гражданский договор" является бывший вице-спикер Ален Симонян, на посты заместителей председателя парламента будут выдвинуты Рубен Рубинян (экс-глава комиссии по внешним связям - ред.) и Акоп Аршакян (экс-министр высокотехнологической промышленности - ред.)".
Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бывших президентов Роберта Кочаряна
и Сержа Саргсяна
выдвинут на пост вице-спикера единого кандидата.
Согласно конституции Армении
, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Также в основном законе оговаривается, что в случае внеочередных выборов срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия ее первой сессии.
Сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна
, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.