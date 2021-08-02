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Обнаружен ворующий банковские пароли Android-вирус
Обнаружен ворующий банковские пароли Android-вирус - РИА Новости, 02.08.2021
Обнаружен ворующий банковские пароли Android-вирус
Эксперты по информационной безопасности компании ThreatFabric рассказали о новом вирусе Vulture, который кибермошенники используют для кражи персональной... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:28
2021-08-02T12:51
в мире
общество
технологии
google android
лаборатория касперского
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Эксперты по информационной безопасности компании ThreatFabric рассказали о новом вирусе Vulture, который кибермошенники используют для кражи персональной информации. Об этом сообщили "Известия".Операторы вредоносного ПО обладают доступом к любым конфиденциальным данным на смартфоне жертвы, в особенности их интересуют логины и пароли от онлайн-приложений банков. Android-вирус способен делать скриншоты экрана, а также фиксировать действия пользователя.Как отметили специалисты, Vulture распространяется через приложения в Google Play. Пока ThreatFabric обнаружили две программы-носителя, которые взломали до восьми тысяч устройств.В России, по данным "Лаборатории Касперского", не зафиксировали ни одного случая "заражения" этим вирусом. Вероятно, программа направлена в основном на кражу данных зарубежных пользователей. Однако, как предупредили эксперты, в будущем нельзя исключить риск аналогичных кибератак в стране.
https://ria.ru/20210705/prilozheniya-1739919988.html
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в мире, общество, технологии, google android, лаборатория касперского, россия
12:28 02.08.2021 (обновлено: 12:51 02.08.2021)
 
Обнаружен ворующий банковские пароли Android-вирус

Голландские эксперты выявили вирус, ворующий банковские пароли у пользователей Android

© Fotolia / GzorgzСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Fotolia / Gzorgz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Эксперты по информационной безопасности компании ThreatFabric рассказали о новом вирусе Vulture, который кибермошенники используют для кражи персональной информации. Об этом сообщили "Известия".
Операторы вредоносного ПО обладают доступом к любым конфиденциальным данным на смартфоне жертвы, в особенности их интересуют логины и пароли от онлайн-приложений банков. Android-вирус способен делать скриншоты экрана, а также фиксировать действия пользователя.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 13:28Наука
Названы приложения, ворующие пароли у пользователей Android-смартфонов
Как отметили специалисты, Vulture распространяется через приложения в Google Play. Пока ThreatFabric обнаружили две программы-носителя, которые взломали до восьми тысяч устройств.
В России, по данным "Лаборатории Касперского", не зафиксировали ни одного случая "заражения" этим вирусом. Вероятно, программа направлена в основном на кражу данных зарубежных пользователей. Однако, как предупредили эксперты, в будущем нельзя исключить риск аналогичных кибератак в стране.
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