https://ria.ru/20210802/android-1743955778.html

Старые Android-смартфоны отключат от Google

Старые Android-смартфоны отключат от Google - РИА Новости, 02.08.2021

Старые Android-смартфоны отключат от Google

Корпорация Google решила закрыть доступ в аккаунты смартфонам и планшетам, работающих на старых версиях Android. Об этом со ссылкой на заявление компании... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:24

2021-08-02T11:24

2021-08-02T11:24

наука

технологии

google android

google

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/28544/06/285440640_0:101:1944:1195_1920x0_80_0_0_c0f9a80609db3e0e92eca8f710d294b1.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Корпорация Google решила закрыть доступ в аккаунты смартфонам и планшетам, работающих на старых версиях Android. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает 9to5google.Смартфонам с устаревшими версиями Android с 27 сентября будет закрыт доступ в учетную запись Google. Ограничения коснутся таких приложений, как Gmail, YouTube и Карты — пользователям оставят лишь веб-версии сервисов.Решение коснется устройств, которые работают с Android 1.0, 1.1, 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo и 2.3 Gingerbread. Наиболее современная версия последней (2.3.7) была выпущена в сентябре 2011 года.В Google подчеркнули, что мера принята ради обеспечения безопасности пользователей. Обойти ограничение не получится — пользователям старых устройств советуют обновиться на более актуальные гаджеты.

https://ria.ru/20210728/android-1743223554.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, google, youtube