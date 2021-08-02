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Наука
https://ria.ru/20210802/android-1743955778.html
Старые Android-смартфоны отключат от Google
Старые Android-смартфоны отключат от Google - РИА Новости, 02.08.2021
Старые Android-смартфоны отключат от Google
Корпорация Google решила закрыть доступ в аккаунты смартфонам и планшетам, работающих на старых версиях Android. Об этом со ссылкой на заявление компании... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:24
2021-08-02T11:24
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Корпорация Google решила закрыть доступ в аккаунты смартфонам и планшетам, работающих на старых версиях Android. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает 9to5google.Смартфонам с устаревшими версиями Android с 27 сентября будет закрыт доступ в учетную запись Google. Ограничения коснутся таких приложений, как Gmail, YouTube и Карты — пользователям оставят лишь веб-версии сервисов.Решение коснется устройств, которые работают с Android 1.0, 1.1, 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo и 2.3 Gingerbread. Наиболее современная версия последней (2.3.7) была выпущена в сентябре 2011 года.В Google подчеркнули, что мера принята ради обеспечения безопасности пользователей. Обойти ограничение не получится — пользователям старых устройств советуют обновиться на более актуальные гаджеты.
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технологии, google android, google, youtube
11:24 02.08.2021
 

Старые Android-смартфоны отключат от Google

© РИА Новости / Евгений КозловскийSamsung и HTC
Samsung и HTC - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Козловский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Корпорация Google решила закрыть доступ в аккаунты смартфонам и планшетам, работающих на старых версиях Android. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает 9to5google.
Смартфонам с устаревшими версиями Android с 27 сентября будет закрыт доступ в учетную запись Google. Ограничения коснутся таких приложений, как Gmail, YouTube и Карты — пользователям оставят лишь веб-версии сервисов.
Решение коснется устройств, которые работают с Android 1.0, 1.1, 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo и 2.3 Gingerbread. Наиболее современная версия последней (2.3.7) была выпущена в сентябре 2011 года.
В Google подчеркнули, что мера принята ради обеспечения безопасности пользователей. Обойти ограничение не получится — пользователям старых устройств советуют обновиться на более актуальные гаджеты.
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