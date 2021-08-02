https://ria.ru/20210802/android-1743955778.html
Старые Android-смартфоны отключат от Google
Старые Android-смартфоны отключат от Google - РИА Новости, 02.08.2021
Старые Android-смартфоны отключат от Google
Корпорация Google решила закрыть доступ в аккаунты смартфонам и планшетам, работающих на старых версиях Android. Об этом со ссылкой на заявление компании... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:24
2021-08-02T11:24
2021-08-02T11:24
наука
технологии
google android
google
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/28544/06/285440640_0:101:1944:1195_1920x0_80_0_0_c0f9a80609db3e0e92eca8f710d294b1.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Корпорация Google решила закрыть доступ в аккаунты смартфонам и планшетам, работающих на старых версиях Android. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает 9to5google.Смартфонам с устаревшими версиями Android с 27 сентября будет закрыт доступ в учетную запись Google. Ограничения коснутся таких приложений, как Gmail, YouTube и Карты — пользователям оставят лишь веб-версии сервисов.Решение коснется устройств, которые работают с Android 1.0, 1.1, 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo и 2.3 Gingerbread. Наиболее современная версия последней (2.3.7) была выпущена в сентябре 2011 года.В Google подчеркнули, что мера принята ради обеспечения безопасности пользователей. Обойти ограничение не получится — пользователям старых устройств советуют обновиться на более актуальные гаджеты.
https://ria.ru/20210728/android-1743223554.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/28544/06/285440640_109:0:1837:1296_1920x0_80_0_0_8e52b1b174c2b5a21c4704adcde2d318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google android, google, youtube