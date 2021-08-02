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Школьницу, пропавшую на Алтае, удерживал в подвале 40-летний мужчина
Школьницу, пропавшую на Алтае, удерживал в подвале 40-летний мужчина - РИА Новости, 02.08.2021
Школьницу, пропавшую на Алтае, удерживал в подвале 40-летний мужчина
Двенадцатилетнюю девочку из Бийска, которую два дня искали более 200 полицейских и волонтеров, держал в подвале 40-летний мужчина, сообщил СУ СК по Алтайскому... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:07
2021-08-02T12:07
2021-08-02T13:40
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
бийск
россия
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БАРНАУЛ, 2 авг — РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку из Бийска, которую два дня искали более 200 полицейских и волонтеров, держал в подвале 40-летний мужчина, сообщил СУ СК по Алтайскому краю.По данным следствия, днем 31 июля ребенок уехал на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулся. На берегу реки Бия нашли личные вещи и мобильный телефон школьницы.Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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алтайский край
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, бийск, россия
12:07 02.08.2021 (обновлено: 13:40 02.08.2021)
Школьницу, пропавшую на Алтае, удерживал в подвале 40-летний мужчина
Пропавшую и найденную живой 12-летнюю алтайскую школьницу удерживал в подвале 40-летний мужчина