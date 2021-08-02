https://ria.ru/20210802/altay-1743969038.html

Школьницу, пропавшую на Алтае, удерживал в подвале 40-летний мужчина

Школьницу, пропавшую на Алтае, удерживал в подвале 40-летний мужчина - РИА Новости, 02.08.2021

Школьницу, пропавшую на Алтае, удерживал в подвале 40-летний мужчина

Двенадцатилетнюю девочку из Бийска, которую два дня искали более 200 полицейских и волонтеров, держал в подвале 40-летний мужчина, сообщил СУ СК по Алтайскому... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:07

2021-08-02T12:07

2021-08-02T13:40

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

бийск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

БАРНАУЛ, 2 авг — РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку из Бийска, которую два дня искали более 200 полицейских и волонтеров, держал в подвале 40-летний мужчина, сообщил СУ СК по Алтайскому краю.По данным следствия, днем 31 июля ребенок уехал на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулся. На берегу реки Бия нашли личные вещи и мобильный телефон школьницы.Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20201230/shkaf-1591556616.html

алтайский край

бийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, бийск, россия