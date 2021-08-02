https://ria.ru/20210802/aleppo-1744081191.html
Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Алеппо
Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Алеппо - РИА Новости, 02.08.2021
Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Алеппо
Боевики с подконтрольной Турции территории обстреляли из минометов позиции вооруженных сил Сирии в провинции Алеппо, ранен один сирийский военный, сообщил... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T22:24
2021-08-02T22:24
2021-08-02T22:24
война в сирии
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алеппо
сирия
турция
сирийская арабская армия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Боевики с подконтрольной Турции территории обстреляли из минометов позиции вооруженных сил Сирии в провинции Алеппо, ранен один сирийский военный, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, произвели минометный обстрел позиций Сирийской Арабской Армии в районе населенного пункта Авшария провинции Алеппо. В результате обстрела был ранен один военнослужащий сирийских правительственных сил", - сказал Кулить.Контр-адмирал добавил, что в районе населенного пункта Буайбия провинции Алеппо упал осуществлявший разведывательные действия беспилотный летательный аппарат незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
https://ria.ru/20210730/gumpomosch-1743685111.html
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в мире, алеппо, сирия, турция, сирийская арабская армия
Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Алеппо
Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Алеппо, ранили военного