https://ria.ru/20210802/aleppo-1744081191.html

Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Алеппо

Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Алеппо - РИА Новости, 02.08.2021

Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Алеппо

Боевики с подконтрольной Турции территории обстреляли из минометов позиции вооруженных сил Сирии в провинции Алеппо, ранен один сирийский военный, сообщил... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T22:24

2021-08-02T22:24

2021-08-02T22:24

война в сирии

в мире

алеппо

сирия

турция

сирийская арабская армия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Боевики с подконтрольной Турции территории обстреляли из минометов позиции вооруженных сил Сирии в провинции Алеппо, ранен один сирийский военный, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, произвели минометный обстрел позиций Сирийской Арабской Армии в районе населенного пункта Авшария провинции Алеппо. В результате обстрела был ранен один военнослужащий сирийских правительственных сил", - сказал Кулить.Контр-адмирал добавил, что в районе населенного пункта Буайбия провинции Алеппо упал осуществлявший разведывательные действия беспилотный летательный аппарат незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

https://ria.ru/20210730/gumpomosch-1743685111.html

алеппо

сирия

турция

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в мире, алеппо, сирия, турция, сирийская арабская армия