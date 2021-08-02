https://ria.ru/20210802/akaev-1744039753.html
Акаев через несколько дней вернется в Москву, сообщили СМИ
Акаев через несколько дней вернется в Москву, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2021
Акаев через несколько дней вернется в Москву, сообщили СМИ
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев, который в понедельник прилетел в Бишкек на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:08
2021-08-02T17:08
2021-08-02T17:31
киргизия
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БИШКЕК, 2 авг - РИА Новости. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев, который в понедельник прилетел в Бишкек на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по делу о месторождении "Кумтор", улетит обратно в Москву через несколько дней, сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на политика Бекболота Талгарбекова, представляющего интересы экс-президента."Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев улетит обратно в Москву через несколько дней", - передает агентство слова Талгарбекова.По словам политика, экс-президент прилетел в Бишкек в рамках следствия по делу о месторождении "Кумтор". Ему пообещали, что всё будет в рамках закона и не будет никаких преследований. А уголовных дел в отношении Акаева в Киргизии нет."Ко мне есть претензии по проекту "Кумтор". "Кумтор" строился при мне, поэтому я желаю помочь следствию и дать показания, я благодарен председателю комитета безопасности. Здесь меня приняли с радушием, очень внимательное отношение было, но, естественно, есть вопросы. Я провел первый допрос, ответил на вопросы", - сказал Акаев СМИ после допроса, видео приводит Sputnik Кыргызстан.Экс-президент добавил, что следствие будет продолжаться. "Я приехал, чтобы чистосердечно, искренне рассказать, как мы строили "Кумтор", для чего мы строили "Кумтор", какие, возможно, были ошибки допущены, одним словом, обо всем. Следствие будет продолжаться, я только прилетел сегодня, только ознакомился с делом, встречи здесь будут продолжены", - отметил Акаев.Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Аскар Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.В рамках расследования уголовного дела о реализации проекта "Кумтор" (крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии) межведомственная следственная группа объявила Акаева в розыск. Наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками он обвиняется в коррупции при заключении генерального соглашения по проекту в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации соглашения в 2003 году.
https://ria.ru/20210708/rozysk-1740444404.html
https://ria.ru/20210708/kumtor-1740273884.html
https://ria.ru/20210802/akaev-1744007324.html
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киргизия, бишкек, москва, аскар акаев, в мире, центральная азия
17:08 02.08.2021 (обновлено: 17:31 02.08.2021)
Акаев через несколько дней вернется в Москву, сообщили СМИ
Sputnik: экс-президент Киргизии Акаев через несколько дней после допроса в Бишкеке вернется в Москву
БИШКЕК, 2 авг - РИА Новости.
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев
, который в понедельник прилетел в Бишкек
на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии
по делу о месторождении "Кумтор", улетит обратно в Москву
через несколько дней, сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на политика Бекболота Талгарбекова, представляющего интересы экс-президента.
"Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев улетит обратно в Москву через несколько дней", - передает агентство слова Талгарбекова.
По словам политика, экс-президент прилетел в Бишкек в рамках следствия по делу о месторождении "Кумтор". Ему пообещали, что всё будет в рамках закона и не будет никаких преследований. А уголовных дел в отношении Акаева в Киргизии нет.
"Ко мне есть претензии по проекту "Кумтор". "Кумтор" строился при мне, поэтому я желаю помочь следствию и дать показания, я благодарен председателю комитета безопасности. Здесь меня приняли с радушием, очень внимательное отношение было, но, естественно, есть вопросы. Я провел первый допрос, ответил на вопросы", - сказал Акаев СМИ после допроса, видео приводит Sputnik Кыргызстан
.
Экс-президент добавил, что следствие будет продолжаться. "Я приехал, чтобы чистосердечно, искренне рассказать, как мы строили "Кумтор", для чего мы строили "Кумтор", какие, возможно, были ошибки допущены, одним словом, обо всем. Следствие будет продолжаться, я только прилетел сегодня, только ознакомился с делом, встречи здесь будут продолжены", - отметил Акаев.
Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Аскар Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
В рамках расследования уголовного дела о реализации проекта "Кумтор" (крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии
) межведомственная следственная группа объявила Акаева в розыск. Наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками он обвиняется в коррупции при заключении генерального соглашения по проекту в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации соглашения в 2003 году.