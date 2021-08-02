12:43 02.08.2021 (обновлено: 14:21 02.08.2021)
Экс-президента Киргизии Акаева доставили на допрос
Sputnik Кыргызстан: экс-президента Киргизии Акаева доставили на допрос в Госкомитет нацбезопасности
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума "Технологический прорыв. Пространственное развитие России" в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 22 ноября 2018
БИШКЕК, 2 авг — РИА Новости. Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
С ним работает Межведомственная следственная группа. Cейчас он находится в здании ГКНБ, его допрашивают рамках уголовного дела по месторождению Кумтор.
Ранее экс-президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, сообщал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Аскар Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Его отправили в отставку в результате цветной ("тюльпановой") революции 24 марта 2005-го, после чего он покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.