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Экс-президента Киргизии Акаева доставили на допрос
Экс-президента Киргизии Акаева доставили на допрос - РИА Новости, 02.08.2021
Экс-президента Киргизии Акаева доставили на допрос
Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:43
2021-08-02T14:21
в мире
киргизия
бишкек
аскар акаев
курманбек бакиев
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БИШКЕК, 2 авг — РИА Новости. Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).С ним работает Межведомственная следственная группа. Cейчас он находится в здании ГКНБ, его допрашивают рамках уголовного дела по месторождению Кумтор.Ранее экс-президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, сообщал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Аскар Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Его отправили в отставку в результате цветной ("тюльпановой") революции 24 марта 2005-го, после чего он покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
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в мире, киргизия, бишкек, аскар акаев, курманбек бакиев
12:43 02.08.2021 (обновлено: 14:21 02.08.2021)
 
Экс-президента Киргизии Акаева доставили на допрос

Sputnik Кыргызстан: экс-президента Киргизии Акаева доставили на допрос в Госкомитет нацбезопасности

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума "Технологический прорыв. Пространственное развитие России" в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 22 ноября 2018
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума Технологический прорыв. Пространственное развитие России в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Читать ria.ru в
БИШКЕК, 2 авг — РИА Новости. Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
С ним работает Межведомственная следственная группа. Cейчас он находится в здании ГКНБ, его допрашивают рамках уголовного дела по месторождению Кумтор.
Ранее экс-президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, сообщал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Аскар Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Его отправили в отставку в результате цветной ("тюльпановой") революции 24 марта 2005-го, после чего он покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
Абдиль Сегизбаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 10:00
Абдиль Сегизбаев: власть в Киргизии узурпировали не президенты, а элиты
 
В миреКиргизияБишкекАскар АкаевКурманбек Бакиев
 
 
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