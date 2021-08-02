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Экс-президента Киргизии Акаева доставили на допрос

Экс-президента Киргизии Акаева доставили на допрос - РИА Новости, 02.08.2021

Экс-президента Киргизии Акаева доставили на допрос

Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:43

2021-08-02T12:43

2021-08-02T14:21

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БИШКЕК, 2 авг — РИА Новости. Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).С ним работает Межведомственная следственная группа. Cейчас он находится в здании ГКНБ, его допрашивают рамках уголовного дела по месторождению Кумтор.Ранее экс-президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, сообщал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Аскар Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Его отправили в отставку в результате цветной ("тюльпановой") революции 24 марта 2005-го, после чего он покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.

https://ria.ru/20210105/kirgiziya-1591965542.html

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в мире, киргизия, бишкек, аскар акаев, курманбек бакиев