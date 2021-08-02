https://ria.ru/20210802/afganistan-1744037447.html

Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд, сообщили СМИ

Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2021

Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд, сообщили СМИ

Радикальное движение "Талибан"* захватило офис национального телецентра в городе Лашкаргах, где ведутся бои, вещание СМИ в провинции Гильменд полностью... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:56

2021-08-02T16:56

2021-08-02T17:23

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило офис национального телецентра в городе Лашкаргах, где ведутся бои, вещание СМИ в провинции Гильменд полностью прервано, сообщает телеканал Tolo News.По данным источников, сотрудников последние два дня в здании не было.Лашкаргах — столица южной и крупнейшей по площади афганской провинции Гильменд. Бои правительственных сил с боевиками идут в 15 регионах республики, в том числе в Кандагаре, Герате, Бадгисе, Гильменде, Нимрузе.По данным властей, за сутки силовики ликвидировали 455 радикалов. Талибы также сообщали о раненых военных в Парване и Нангархаре.В стране идет противостояние правительственных сил с радикальным движением, которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности обязательство сократить масштабы насилия.*Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743958031.html

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743996228.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане