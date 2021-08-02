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Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд, сообщили СМИ
Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2021
Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд, сообщили СМИ
Радикальное движение "Талибан"* захватило офис национального телецентра в городе Лашкаргах, где ведутся бои, вещание СМИ в провинции Гильменд полностью... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:56
2021-08-02T17:23
в мире
сша
талибан
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило офис национального телецентра в городе Лашкаргах, где ведутся бои, вещание СМИ в провинции Гильменд полностью прервано, сообщает телеканал Tolo News.По данным источников, сотрудников последние два дня в здании не было.Лашкаргах — столица южной и крупнейшей по площади афганской провинции Гильменд. Бои правительственных сил с боевиками идут в 15 регионах республики, в том числе в Кандагаре, Герате, Бадгисе, Гильменде, Нимрузе.По данным властей, за сутки силовики ликвидировали 455 радикалов. Талибы также сообщали о раненых военных в Парване и Нангархаре.В стране идет противостояние правительственных сил с радикальным движением, которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности обязательство сократить масштабы насилия.*Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743958031.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане
16:56 02.08.2021 (обновлено: 17:23 02.08.2021)
 
Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд, сообщили СМИ

Tolo News: талибы захватили телецентр в столице провинции Гильменд и прервали вещание

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкСотрудники национальной полиции Афганистана на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
Сотрудники национальной полиции Афганистана на контрольно-пропускном пункте в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило офис национального телецентра в городе Лашкаргах, где ведутся бои, вещание СМИ в провинции Гильменд полностью прервано, сообщает телеканал Tolo News.
По данным источников, сотрудников последние два дня в здании не было.
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Лашкаргах — столица южной и крупнейшей по площади афганской провинции Гильменд. Бои правительственных сил с боевиками идут в 15 регионах республики, в том числе в Кандагаре, Герате, Бадгисе, Гильменде, Нимрузе.
По данным властей, за сутки силовики ликвидировали 455 радикалов. Талибы также сообщали о раненых военных в Парване и Нангархаре.
В стране идет противостояние правительственных сил с радикальным движением, которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.
Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности обязательство сократить масштабы насилия.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
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В миреСШАТалибанАфганистанОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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