https://ria.ru/20210802/afganistan-1744037447.html
Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд, сообщили СМИ
Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2021
Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд, сообщили СМИ
Радикальное движение "Талибан"* захватило офис национального телецентра в городе Лашкаргах, где ведутся бои, вещание СМИ в провинции Гильменд полностью... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:56
2021-08-02T16:56
2021-08-02T17:23
в мире
сша
талибан
афганистан
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741828158_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b1af5631ca85959494ee235d65e78cf7.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* захватило офис национального телецентра в городе Лашкаргах, где ведутся бои, вещание СМИ в провинции Гильменд полностью прервано, сообщает телеканал Tolo News.По данным источников, сотрудников последние два дня в здании не было.Лашкаргах — столица южной и крупнейшей по площади афганской провинции Гильменд. Бои правительственных сил с боевиками идут в 15 регионах республики, в том числе в Кандагаре, Герате, Бадгисе, Гильменде, Нимрузе.По данным властей, за сутки силовики ликвидировали 455 радикалов. Талибы также сообщали о раненых военных в Парване и Нангархаре.В стране идет противостояние правительственных сил с радикальным движением, которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности обязательство сократить масштабы насилия.*Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743958031.html
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743996228.html
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741828158_0:109:2251:1797_1920x0_80_0_0_fbf9001885009d11b32589a40f98e9de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, афганистан, обострение ситуации в афганистане
16:56 02.08.2021 (обновлено: 17:23 02.08.2021)
Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд, сообщили СМИ
Tolo News: талибы захватили телецентр в столице провинции Гильменд и прервали вещание