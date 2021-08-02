https://ria.ru/20210802/abiturienty-1743915910.html

Вузы отмечают рост числа абитуриентов

Вузы отмечают рост числа абитуриентов - РИА Новости, 02.08.2021

Вузы отмечают рост числа абитуриентов

Ряд российских вузов заявили, что не видят уменьшения количества поступающих или снижения баллов единого государственного экзамена накануне публикации... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T02:42

2021-08-02T02:42

2021-08-02T10:11

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ряд российских вузов заявили, что не видят уменьшения количества поступающих или снижения баллов единого государственного экзамена накануне публикации конкурсных списков абитуриентов, показатели остаются на уровне прежних лет или выше, а некоторым институтам даже приходится повышать минимальный проходной балл.Согласно приказу министерства науки и высшего образования РФ, при приеме на обучение на бюджетных местах по программам бакалавриата и специалитета в очной форме уже 2 августа вузами должны быть опубликованы конкурсные списки, а 4 августа завершится прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, не проходящих вступительные испытания, а также имеющих особое право на прием, срок приема заявлений на зачисление на основные конкурсные места истекает 11 августа.Ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов напомнил, что в прошлом году в вуз поступило более 59,7 тысячи заявлений. Средний конкурс "на бюджет" был почти 34 желающих на место, а "Лечебное дело", "Лингвистика", "Стоматология" вошли в топ-3 направлений, которые выбирали российские абитуриенты РУДН в 2020 году."В этом году только в бакалавриат и специалитет на очную форму обучения мы приняли 82 258 заявлений. Средний конкурс на одно бюджетное место сейчас – 72 желающих", - заявил он РИА Новости.По словам Ястребова, направления, наиболее востребованные у абитуриентов, не изменились: по-прежнему лидируют "Лечебное дело" и "Лингвистика", следом идут "Стоматология", "Реклама и связи с общественностью", усилился и без того высокий интерес к юриспруденции."В МАИ вырос проходной балл, в том числе растёт популярность некоторых направлений, к которым ранее абитуриенты проявляли меньше интереса. Так в данный момент прибавка составляет порядка четырех баллов", - рассказал РИА Новости проректор по учебной работе Московского авиационного института Дмитрий Александрович Козорез.По его мнению, это говорит о том, что на все направления в МАИ идут ещё более мотивированные абитуриенты, из которых получатся более качественные студенты, которые будут лучше учиться, и выпускниками МАИ будут ещё больше удовлетворены работодатели.Козорез также отметил рост интереса абитуриентов к направлениям и специальностям, где формируются IT-компетенции - это не только группы специальностей, напрямую связанные с информатикой, информационной безопасностью и компьютерными науками, но и к классическим для МАИ направлениям, как "Авиационная и ракетно-космическая техника", поскольку любой современный специалист должен обладать широким спектром IT-компетенций.Он добавил, что в МАИ конкурс остался примерно на том же уровне, но при этом повысилось качество абитуриентов."В этом году было принято решение повысить минимально допустимый балл для поступающих в МАИ... Таким образом мы отсекли около тысячи низкобалльников: они в принципе не могут подать документы в МАИ. Это помогает абитуриентам с высокими баллами более верно оценивать свои шансы на поступление: заявлений стало меньше за счёт уменьшения количества заведомо неподходящих нам абитуриентов", - объяснил проректор.В Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина сообщили, что у их абитуриентов традиционно высокие баллы."Сейчас ещё рано оглашать финальные цифры 2021 года, но точно не ниже 282 баллов – это средний балл наших абитуриентов прошлого года по трем предметам ЕГЭ: русскому языку, русской литературе и английскому языку", - заявили в пресс-службе вуза.В институте уточнили, что на бюджетные места по самому востребованному профилю "Прикладная филология" конкурс на сегодняшний день около 14 человек на место."Интерес к обучению в Высшей школе экономики в этом году в очередной раз возрос. Конкурс на образовательных программах бакалавриата и специалитета еще до окончания приема был выше, чем конечные показатели поданных заявлений в прошлом году", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ВШЭ.Уточняется, что по магистратуре еще продолжается прием на программы очно-заочной и заочной форм обучения, итоги будут ближе к сентябрю.В вузе отметили, что в этом году значительно вырос интерес к обучению в МИЭМ (Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова): на программу "Информационная безопасность" подано почти в четыре раза больше заявлений, чем в прошлом году, в два раза больше на программу "Информатика и вычислительная техника". Также повышенный спрос на программы факультета компьютерных наук, стабильно высокие показатели у программ факультета компьютерных наук и факультета гуманитарных наук. Большой конкурс – свыше 24 человек на место – зафиксирован на программе "Язык, словесность и культура Китая", набор на которую ведется раз в пять лет."Мы ожидаем, что средний балл поступающих по результатам ЕГЭ не упадет по сравнению с прошлым годом. По данным Мониторинга качества приема в вузы, который проводился по итогам приемной кампании 2020 года, средний балл зачисленных на бюджетные места составил 95,2 балла. Мы думаем, в этом году порядок будет такой же", - считают в Вышке.Ранее ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова заявил, что МГУ удалось сохранить высокий конкурс и балл ЕГЭ абитуриентов. Он отметил, что высокий спрос был проявлен к гуманитарным, экономическому, юридическому, биологическому факультетам, а также факультету космических исследований.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/vuz-1737196264.html

https://na.ria.ru/20210420/kolledzhi-1728579027.html

https://na.ria.ru/20210407/abiturient-1727179837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/vuz-1577889646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, навигатор абитуриента