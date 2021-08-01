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Правительство одобрило меры по снижению выбросов в ряде городов
Правительство одобрило меры по снижению выбросов в ряде городов - РИА Новости, 01.08.2021
Правительство одобрило меры по снижению выбросов в ряде городов
Правительство России на заседании в пятницу одобрило проведение мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух в Новокузнецке,... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T12:49
2021-08-01T12:49
2021-08-01T12:49
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу одобрило проведение мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух в Новокузнецке, Омске и Чите, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что принятие этого законопроекта позволить реализовать в Новокузнецке, Омске и Чите дополнительные мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух от транспорта, котельных и жилых домов с печным отоплением. Как отмечает пресс-служба правительства, это поспособствует достижению показателей и результатов федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".
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общество, экология, чита, новокузнецк, омск, правительство рф, россия
Правительство одобрило меры по снижению выбросов в ряде городов
Правительство одобрило мероприятия по снижению выбросов в Новокузнецке, Омске и Чите