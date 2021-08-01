https://ria.ru/20210801/voyna-1743814805.html

Историк рассказал о связи Власова с карателями, творившими геноцид в войну

Историк рассказал о связи Власова с карателями, творившими геноцид в войну - РИА Новости, 01.08.2021

Историк рассказал о связи Власова с карателями, творившими геноцид в войну

Генерал Власов лично ответственен за то, что возглавляемая им Русская освободительная армия комплектовалась карателями из числа изменников родины, которые до... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T00:46

2021-08-01T00:46

2021-08-01T01:05

общество

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

россия

александр зданович

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генерал Власов лично ответственен за то, что возглавляемая им Русская освободительная армия комплектовалась карателями из числа изменников родины, которые до этого участвовали в зверских акциях по уничтожению мирного населения на оккупированных гитлеровцами землях в годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.В воскресенье исполняется 75 лет со дня казни по приговору советского суда Власова и ряда его сообщников.От предательства до эшафотаАндрей Власов считался одним из самых способных советских военачальников начального периода Великой Отечественной войны. Войска 20-й армии Западного фронта, которой командовал Власов, в 1941 году отличились в битве за Москву. В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта. Летом 1942 года 2-я ударная армия оказалась в окружении, Власов был взят в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.Находясь под опекой гитлеровцев, Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами - Русской освободительной армией (РОА), формировавшейся с осени 1944 года. РОА комплектовалась личным составом частей ранее существовавших Русской национально-освободительной армии (РННА) и Русской освободительной народной армии (РОНА), а также членами "восточных батальонов", до этого действовавших на оккупированных гитлеровцами территориях СССР.Двенадцатого мая 1945 года Власова на территории Чехословакии арестовала советская военная контрразведка СМЕРШ. После того как Власова доставили в Москву, его первый допрос провел лично начальник СМЕРШа Виктор Абакумов. Некоторые сообщники Власова: Буняченко, Жиленков, Меандров, Малышкин, Мальцев и другие - оказались в американской оккупационной зоне, откуда были выданы советским властям.Расследование дела Власова и его ближайших подручных, всего 12 человек, имело большую государственную важность. 23 июля 1946 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о проведении судебного процесса над ними. Заседание Военной коллеги Верховного суда СССР началось в Москве 30 июля 1946 года и длилось двое суток. Власов и все другие подсудимые признали себя виновными в предъявленных им обвинениях. После этого в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года о мерах наказания для нацистских преступников и их подручных обвиняемых приговорили к смертной казни через повешение. Она состоялась 1 августа в Бутырской тюрьме. На следующий день в центральных советских газетах были опубликованы сообщения о приговоре и приведении его в исполнение.В России слово "власовец" стало синонимом военного преступника, сознательно сдавшегося врагу и в дальнейшем действовавшего в рядах противника против своего Отечества.Изуверы под знаменами РОАРанее в нынешнем году региональные управления ФСБ обнародовали рассекреченные архивные документы о фактах геноцида, который совершали каратели на оккупированных гитлеровцами советских территориях в годы Великой Отечественной войны. В этих документах также приведены новые свидетельства того, как пособники нацистов из числа советских граждан, участвовавших в жестоких убийствах мирного населения, затем бежали с германскими войсками, отступавшими под натиском Красной Армии, а позже были призваны на службу в РОА.В частности, армию Власова пополнили члены бывшего 615-го Украинского батальона, входившего в гитлеровский полк "Десна", действовавший в Брянской области. Батальон назывался так потому, что подавляющее большинство его участников составляли уроженцы Украины из числа советских военнопленных. Этот батальон отличался "особой карательной деятельностью", говорилось в обнародованных документах, в которых также рассказывалось, например, как каратели заживо сжигали мирных жителей.В РОА в числе других вливались и члены "Кавказской роты" - подразделения айнзатцгруппы D, сформированной гитлеровцами из коллаборационистов, и жестоко убивавшей советских граждан на оккупированных территориях в Крыму и на Северном Кавказе. "Кавказская рота" получила свое название из-за того, что большинство в ее составе составляли выходцы из разных кавказских республик. Как следует из рассекреченных материалов ФСБ, участники "Кавказской роты" массово умерщвляли мирных граждан в машинах-"душегубках". Затем "Кавказская рота" начала кровавый путь по Западной Украине, расстреливая узников нацистских лагерей и заживо сжигая людей. После этого "Кавказская рота" передислоцировалась в Польшу, где, в частности, в сентябре 1944 года была брошена на подавление Варшавского восстания.По словам Александра Здановича, РОА не случайно пополнялась изуверами."Надо иметь в виду, что в 1943 году, особенно после поражения вермахта в Курской битве, гитлеровские спецслужбы, абвер и СД, существенно изменили тактику своей вербовочной работы. Если до этого они в качестве агентуры в подавляющем числе использовали военнопленных, то затем упор делали на тех, кто замарал себя кровью в ходе карательных операций на оккупированных территориях и понимал, что назад хода нет", - сказал собеседник агентства. "По мере того как Красная Армия шла вперед и освобождала ранее занятые территории, эти предатели уходили с немецкими войсками, и основная их масса пополняла разведшколы, а затем и учебные подразделения РОА", - добавил он."Причем свои зверства эти нелюди совершали не только не территории Советского Союза, но и в Польше, во время подавления Варшавского восстания в 1944 году", - отметил историк. По его словам, помимо злодеяний "Кавказской роты" надо прежде всего вспомнить, что там творила "Бригада Каминского", она же Русская освободительная народная армия и 29-я ваффен-гренадерская дивизия войск СС под командованием коллаборациониста Бронислава Каминского. На счету РОНА, как считается, свыше 10 тысяч мирных жителей, убитых на в оккупированных нацистами областях РСФСР и Белорусской ССР."В Варшаве РОНА массово самым звериным образом уничтожала поляков. Безумство "Бригады Каминского" поразило даже самих нацистов. Плюс повальные грабежи, изнасилования женщин. А после члены РОНА присоединились к армии Власова", - сказал Зданович. Самого Каминского в рядах РОА не оказалось: гитлеровцы его расстреляли за мародерство в Варшаве.С фаустпатронами против Т-34Зданович также назвал неправдой периодически всплывающий в медиапространстве тезис о том, что РОА якобы не вступала в прямые боестолкновения с Красной Армией. Он напомнил, что в феврале 1945 года 1-я дивизия РОА вместе с силами вермахта участвовала в операции против советских войск, занявших плацдарм "Эрленгоф" на реке Одер в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Но, как оказывается, это было еще не все."Я ознакомился с рассекреченными архивными материалами Федеральной службы безопасности. Из них следует, что позже в 1945 году, когда наша армия входила в Чехословакию, солдаты РОА переодевались в форму красноармейцев, выдвигались к переднему краю советских войск, и представляясь разведчиками, которые возвращаются с задания, забрасывали наших бойцов гранатами", - сказал историк."Кроме того, по последним данным, которые мне удалось выяснить, до 10 советских танков Т-34 были уничтожены солдатами РОА, вооруженными фаустпатронами, которыми их снабдили немцы. Экипаж Т-34 – четыре человека. Значит, еще 40 наших бойцов и командиров они убили тогда, в самом конце войны. А ведь эти мужики могли бы вернуться домой и жить мирной жизнью", - добавил собеседник агентства.По его словам, на основании протоколов допросов бывших солдат власовской армии стала ясна картина, чем именно занималась РОА в конце войны и что ее члены до этого в ходе карательных акций охотились на партизан, уничтожали население на оккупированных землях, угоняли мирных граждан в Германию.Абсолютно справедливый приговорСам Власов не мог не знать, кто пополняет ряды Русской освободительной армии, отметил историк."Естественно, Власов прекрасно был осведомлен о тех, кто вливается в ряды РОА. И штаб его знал, и командиры дивизий РОА знали подноготную всех этих подонков. Там учет был поставлен по-немецки дотошно", - сказал Зданович.Власов и другие подсудимые на допросах в Москве заявляли, что были готовы вместе с немцами устанавливать некое свободное российское государство, но верить этим словам наивно, отметил историк. "Они же не мальчики были, и понимали, что нацисты никогда не позволят такое государство создать", - добавил Зданович. По его словам, на редкость цинично звучит словосочетание "Комитет освобождения народов России", ведь эта структура объединяла людей, которые могли посоперничать друг с другом по части зверств в отношении населения."Из всего этого следует вывод: Власов и иже с ним перешли на сторону врага, нарушив присягу, предав своих товарищей, сослуживцев, и сражались против своей родины с оружием в руках. И потому приговор, вынесенный 75 лет назад, был абсолютно справедливым", - подчеркнул Зданович.Но в 1946 году не вся верхушка власовцев отправилась на эшафот в Москве, отметил историк."Заместителя начальника штаба РОА Баерского в первых числах мая 1945 года захватили и повесили чешские партизаны. Командира 3-й дивизии РОА Шаповалова, который в августе 1942 году трусливо бросил свой корпус в районе Армавира и переметнулся к немцам, также в начале мая 1945 года задержали чешские партизаны, но не повесили, а расстреляли. Во всяком случае, и этих мерзавцев нашла совершенно заслуженная кара", - сказал Зданович."Нет никаких сомнений, что дело Власова и остальных было расследовано полно и достаточно объективно", - подчеркнул Зданович. А в 2001 году военная коллегия Верховного Суда РФ отказала в реабилитации Власова и его подельников, напомнил он.Что касается фактов участия карателей в рядах РОА, то можно ожидать появления новых свидетельств на этот счет, уверен Зданович."Сейчас Федеральная служба безопасности, ее управления, прежде всего в регионах, которые были оккупированы в годы войны, ведут действительно огромную работу по обнародованию соответствующих документов из архивов. И мы еще увидим многие доказательства причастности власовцев к геноциду мирного советского населения", - сказал собеседник агентства.Эти документы доказательно опровергают появляющиеся иногда утверждения, в которых Власов представляется якобы лишь борцом с большевистским строем, а не с населением СССР, пояснил Зданович."Все эти измышления - полная ахинея. Еще раз подчеркну: Власов был ответствен за то, что под знамена РОА вставали те, кто изменил Отечеству и отметился в чудовищных акциях в отношении мирных граждан. И потому самому Власову, и другим преступникам, служившим с ним и под его командованием, не может быть никакого оправдания", - резюмировал историк.

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https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html

https://ria.ru/20210622/oborona-1737945933.html

https://ria.ru/20210621/rech-1737836548.html

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https://ria.ru/20210511/pobeda-1731752781.html

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общество, ссср, великая отечественная война (1941-1945), россия, александр зданович