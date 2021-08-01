https://ria.ru/20210801/ucheniya-1743854931.html

Индийские военные прибыли в Волгоград для учений "Индра-2021"

Индийские военные прибыли в Волгоград для учений "Индра-2021" - РИА Новости, 01.08.2021

Индийские военные прибыли в Волгоград для учений "Индра-2021"

Военнослужащие вооруженных сил Индии прибыли в Волгоград для участия в российско-индийском учении сухопутных войск "Индра-2021", сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T12:40

2021-08-01T12:40

2021-08-01T12:40

безопасность

индия

волгоградская область

волгоград

бмп-3

южный военный округ

вадим астафьев

т-90а

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил Индии прибыли в Волгоград для участия в российско-индийском учении сухопутных войск "Индра-2021", сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев."В аэропорт "Гумрак" (Волгоград) прибыла группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии, которые примут участие в международном учении "Индра-2021", - сказал он.Из аэропорта индийские военнослужащие отправились в полевой лагерь на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области.Учение "Индра-2021" состоится на полигоне Прудбой с 1 августа по 13 августа текущего года. В нем примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих вооруженных сил Индии.В мероприятиях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня "Град", бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

https://ria.ru/20210730/flot-1743581723.html

https://ria.ru/20210729/zolotov-1743496178.html

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волгоградская область

волгоград

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безопасность, индия, волгоградская область, волгоград, бмп-3, южный военный округ, вадим астафьев, т-90а