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Индийские военные прибыли в Волгоград для учений "Индра-2021"
Индийские военные прибыли в Волгоград для учений "Индра-2021" - РИА Новости, 01.08.2021
Индийские военные прибыли в Волгоград для учений "Индра-2021"
Военнослужащие вооруженных сил Индии прибыли в Волгоград для участия в российско-индийском учении сухопутных войск "Индра-2021", сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T12:40
2021-08-01T12:40
безопасность
индия
волгоградская область
волгоград
бмп-3
южный военный округ
вадим астафьев
т-90а
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил Индии прибыли в Волгоград для участия в российско-индийском учении сухопутных войск "Индра-2021", сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев."В аэропорт "Гумрак" (Волгоград) прибыла группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии, которые примут участие в международном учении "Индра-2021", - сказал он.Из аэропорта индийские военнослужащие отправились в полевой лагерь на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области.Учение "Индра-2021" состоится на полигоне Прудбой с 1 августа по 13 августа текущего года. В нем примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих вооруженных сил Индии.В мероприятиях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня "Град", бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.
https://ria.ru/20210730/flot-1743581723.html
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безопасность, индия, волгоградская область, волгоград, бмп-3, южный военный округ, вадим астафьев, т-90а
12:40 01.08.2021
 
Индийские военные прибыли в Волгоград для учений "Индра-2021"

В аэропорт "Гумрак" прибыли 250 индийских военных, которые примут участие в учении "Индра-2021"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийско-индийские учения "Индра"
Российско-индийские учения Индра - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил Индии прибыли в Волгоград для участия в российско-индийском учении сухопутных войск "Индра-2021", сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В аэропорт "Гумрак" (Волгоград) прибыла группа из 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии, которые примут участие в международном учении "Индра-2021", - сказал он.
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Из аэропорта индийские военнослужащие отправились в полевой лагерь на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области.
Учение "Индра-2021" состоится на полигоне Прудбой с 1 августа по 13 августа текущего года. В нем примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, а также тактическая группа из 250 военнослужащих вооруженных сил Индии.
В мероприятиях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня "Град", бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.
Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.
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БезопасностьИндияВолгоградская областьВолгоградБМП-3Южный военный округВадим АстафьевТ-90А
 
 
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