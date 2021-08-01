https://ria.ru/20210801/strelba-1743901172.html

В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине

В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине - РИА Новости, 01.08.2021

В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине

Полиция задержала нетрезвого мужчину, устроившего стрельбу в продуктовом магазине в Невском районе Петербурга, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T20:35

2021-08-01T20:35

2021-08-01T20:35

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Полиция задержала нетрезвого мужчину, устроившего стрельбу в продуктовом магазине в Невском районе Петербурга, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, в субботу около полуночи в полицию Невского района поступило сообщение, что в магазине на Караваевской улице "неизвестный мужчина с пистолетом бросается на людей"."Через 20 минут сотрудники полиции были по указанному адресу, где задержали 34-летнего неработающего мужчину, проживающего в соседнем от магазина доме, который с неустановленного оружия произвел пять выстрелов внутри магазина. В результате применения оружия пострадавших нет", - говорится в сообщении.ГУМВД отмечает, что в отношении мужчины, который был доставлен в полицию в состоянии сильного алкогольного опьянения, составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Оружие изъято и направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210724/strelba-1742704809.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург