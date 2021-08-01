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Непривитые туристы начали заселяться в отели в Сочи по новым правилам
Непривитые туристы начали заселяться в отели в Сочи по новым правилам - РИА Новости, 01.08.2021
Непривитые туристы начали заселяться в отели в Сочи по новым правилам
Невакцинированные туристы начали заселяться в отели Сочи по новым правилам, вступившим в силу с 1 августа, теперь непривитым от коронавируса гостям курорта... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T10:55
2021-08-01T10:55
2021-08-01T20:07
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сочи
новости - туризм
вениамин кондратьев
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туризм
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СОЧИ, 1 авг — РИА Новости. Невакцинированные туристы начали заселяться в отели Сочи по новым правилам, вступившим в силу с 1 августа, теперь непривитым от коронавируса гостям курорта требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать форму добровольного согласия на прививку в течение трех дней после заселения.Гостям, не сделавшим прививку в указанный срок, грозит административная ответственность и штраф в размере до 30 тысяч рублей."Если гость добровольно согласен сделать вакцину в нашем городе, он привозит с собой отрицательный ПЦР-тест и здесь у нас заполняет такую вот форму добровольного согласия на вакцинацию", — сказала руководитель службы приема и размещения City Park Hotel Sochi Ирина Прощенко.Ранее сообщалось, что, согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "О введении режима повышенной готовности", с 1 августа туристы при заселении в отели должны будут предоставить сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном ковиде, либо медицинский отвод для тех, кому противопоказана вакцинация. Невакцинированные туристы письменно обязуются сделать прививку на курорте не позднее трех дней после размещения в гостинице.
https://ria.ru/20210707/turisty-1740267774.html
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Новые правила заселения в отели для туристов Краснодарского края
На Кубани с 1 августа начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели, от которых на фоне обострения эпидемиологической обстановки власти всё настойчивее требуют прививаться от коронавируса.
2021-08-01T10:55
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общество, краснодарский край, сочи, новости - туризм, вениамин кондратьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, туризм
10:55 01.08.2021 (обновлено: 20:07 01.08.2021)
Непривитые туристы начали заселяться в отели в Сочи по новым правилам
В Сочи непривитые от коронавируса гости должны предоставить ПЦР-тест и согласиться на вакцинацию