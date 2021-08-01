https://ria.ru/20210801/sochi-1743845205.html

Непривитые туристы начали заселяться в отели в Сочи по новым правилам

Непривитые туристы начали заселяться в отели в Сочи по новым правилам - РИА Новости, 01.08.2021

Непривитые туристы начали заселяться в отели в Сочи по новым правилам

Невакцинированные туристы начали заселяться в отели Сочи по новым правилам, вступившим в силу с 1 августа, теперь непривитым от коронавируса гостям курорта... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T10:55

2021-08-01T10:55

2021-08-01T20:07

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туризм

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СОЧИ, 1 авг — РИА Новости. Невакцинированные туристы начали заселяться в отели Сочи по новым правилам, вступившим в силу с 1 августа, теперь непривитым от коронавируса гостям курорта требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать форму добровольного согласия на прививку в течение трех дней после заселения.Гостям, не сделавшим прививку в указанный срок, грозит административная ответственность и штраф в размере до 30 тысяч рублей."Если гость добровольно согласен сделать вакцину в нашем городе, он привозит с собой отрицательный ПЦР-тест и здесь у нас заполняет такую вот форму добровольного согласия на вакцинацию", — сказала руководитель службы приема и размещения City Park Hotel Sochi Ирина Прощенко.Ранее сообщалось, что, согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "О введении режима повышенной готовности", с 1 августа туристы при заселении в отели должны будут предоставить сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном ковиде, либо медицинский отвод для тех, кому противопоказана вакцинация. Невакцинированные туристы письменно обязуются сделать прививку на курорте не позднее трех дней после размещения в гостинице.

https://ria.ru/20210707/turisty-1740267774.html

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Новые правила заселения в отели для туристов Краснодарского края На Кубани с 1 августа начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели, от которых на фоне обострения эпидемиологической обстановки власти всё настойчивее требуют прививаться от коронавируса. 2021-08-01T10:55 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, краснодарский край, сочи, новости - туризм, вениамин кондратьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, туризм