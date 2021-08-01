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Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере
Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере - РИА Новости, 01.08.2021
Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере
Владимир Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:58
2021-08-01T22:03
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валаам
владимир путин
роснефть
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КОНЕВЕЦ (Ленинградская область), 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере, передает корреспондент РИА Новости.Коневский мужской монастырь построен в начале XIX века, но с течением времени разрушился. Постройки находились в плачевном состоянии.В 2016 году Путин посетил остров и поручил восстановить основной храм и скит Коневской иконы Божьей матери. Благодаря архивным документам в предельно сжатые сроки удалось воссоздать весь комплекс в первозданной красоте.Все работы проводились силами и средствами "Роснефти". О восстановлении монастыря президенту рассказал глава компании Игорь Сечин.Путин остался доволен осмотром монастыря."Фантастика", — сказал он.Глава государства посетил несколько церквей на территории монастыря и поставил свечи.
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Путин посетил скит Коневской иконы Божьей матери на Ладоге
Президент РФ Владимир Путин посетил Коневский монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере.
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санкт-петербург, валаам, владимир путин, роснефть, александр лукашенко, россия, религия
11:58 01.08.2021 (обновлено: 22:03 01.08.2021)
 
Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере

Президент Путин посетил Коневский монастырь на Ладожском озере

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря на острове Коневец в Ладожском озере
Владимир Путин во время посещения Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря на острове Коневец в Ладожском озере - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КОНЕВЕЦ (Ленинградская область), 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере, передает корреспондент РИА Новости.
Коневский мужской монастырь построен в начале XIX века, но с течением времени разрушился. Постройки находились в плачевном состоянии.
В 2016 году Путин посетил остров и поручил восстановить основной храм и скит Коневской иконы Божьей матери. Благодаря архивным документам в предельно сжатые сроки удалось воссоздать весь комплекс в первозданной красоте.
Все работы проводились силами и средствами "Роснефти". О восстановлении монастыря президенту рассказал глава компании Игорь Сечин.
Путин остался доволен осмотром монастыря.
"Фантастика", — сказал он.
Глава государства посетил несколько церквей на территории монастыря и поставил свечи.
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь - РИА Новости, 1920, 18.07.2019
18 июля 2019, 10:34Религия
Путину и Лукашенко подарили иконы Коневской Божьей Матери
 
Санкт-ПетербургВалаамВладимир ПутинРоснефтьАлександр ЛукашенкоРоссияРелигия
 
 
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