https://ria.ru/20210801/putin-1743851532.html

Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере

Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере - РИА Новости, 01.08.2021

Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере

Владимир Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:58

2021-08-01T11:58

2021-08-01T22:03

санкт-петербург

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роснефть

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религия

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КОНЕВЕЦ (Ленинградская область), 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере, передает корреспондент РИА Новости.Коневский мужской монастырь построен в начале XIX века, но с течением времени разрушился. Постройки находились в плачевном состоянии.В 2016 году Путин посетил остров и поручил восстановить основной храм и скит Коневской иконы Божьей матери. Благодаря архивным документам в предельно сжатые сроки удалось воссоздать весь комплекс в первозданной красоте.Все работы проводились силами и средствами "Роснефти". О восстановлении монастыря президенту рассказал глава компании Игорь Сечин.Путин остался доволен осмотром монастыря."Фантастика", — сказал он.Глава государства посетил несколько церквей на территории монастыря и поставил свечи.

https://ria.ru/20190718/1556638534.html

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Путин посетил скит Коневской иконы Божьей матери на Ладоге Президент РФ Владимир Путин посетил Коневский монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере. 2021-08-01T11:58 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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санкт-петербург, валаам, владимир путин, роснефть, александр лукашенко, россия, религия