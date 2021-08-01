https://ria.ru/20210801/potok-1743820510.html

В США назвали причину отказа Байдена от санкций по "Северному потоку — 2"

В США назвали причину отказа Байдена от санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 01.08.2021

В США назвали причину отказа Байдена от санкций по "Северному потоку — 2"

Отказ президента США Джо Байдена от санкций против "Северного потока — 2" обусловлен вопросом защиты американских компаний, такое мнение высказала колумнист... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T05:15

2021-08-01T05:15

2021-08-01T05:15

в мире

украина

сша

китай

германия

джо байден

ангела меркель

евросоюз

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Отказ президента США Джо Байдена от санкций против "Северного потока — 2" обусловлен вопросом защиты американских компаний, такое мнение высказала колумнист американского журнала Foreign Policy Элизабет Броу.Как пишет автор, соглашение по "Северному потоку — 2", заключенное между Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель, зачастую рассматривают так, будто Вашингтон и Берлин объединились, чтобы угодить России, оставив Украину в стороне."Но есть и иная причина, которая вынудила Байдена поступить так, и связана она, скорее, с американскими компаниями, чем с отсутствием симпатии к Украине: санкции США против компаний позволяют другим странам вводить санкции против американских компаний. Более того, санкции США могут убедить компании перестать торговать в долларах, а это может значительно ослабить роль Соединенных Штатов в мире", - пишет Броу.Так, она напомнила, что санкции против "Северного потока — 2", введенные экс-президентом Дональдом Трампом и Конгрессом США в рамках так называемого "Закона о защите энергетической безопасности Европы" (PEESA), затрагивали, в том числе, и страховщиков строительства газопровода. "Значение этого выходит далеко за пределы ситуации с "Северным потоком — 2"", - считает автор.По словам Броу, существует другая могущественная страна, которая также может ввести односторонние санкции против компаний, чья деятельность ей не нравится, — Китай. "Китай уже продемонстрировал, что он не против использовать свою важную роль в глобальной экономике, чтобы назначать наказания по своему усмотрению", - утверждает колумнист, упоминая введение Пекином "карательных" тарифов на австралийское вино после требований Канберры о независимом расследовании происхождения COVID-19 и урезание импорта рыбы из Норвегии после присуждения Норвежским Нобелевским комитетом премии мира китайскому диссиденту в 2010 году.Автор смоделировала ситуацию, когда, к примеру, компании из США выигрывают контракт на строительство объектов инфраструктуры на Тайване или получают контракт от правительства Филиппин на новые военно-морские патрульные корабли. Как пишет Броу, такие контракты были бы правомерны с точки зрения национальных законов, но если бы они не понравились Китаю, он бы мог ввести санкции. При этом в данном случае у правительства США не было бы аргументов, так как "Северный поток — 2", в свою очередь, тоже легален по российским и немецким законам. В результате контракты американских компаний нельзя было бы застраховать, потому что страховые компании вряд ли захотели бы затевать спор с Пекином, предупреждает она."Если Китай начнет использовать санкции так же, как это делают Соединенные Штаты, американские компании могут вскоре узнать, что их международные активы оказались не подлежащими страхованию", - указывает колумнист. По ее словам, "можно с уверенностью" сказать, что Байден "многое обдумал" перед тем, как заключить соглашение по "Северному потоку — 2". При этом подумал он и об Украине, и о союзниках по НАТО в регионе, считает Броу."Однако страховки перевесили. Без них Соединенные Штаты могут попрощаться с функционирующим частным сектором. А если Байден не обдумал вопрос страховок, ему бы следовало сделать это, перед тем как вводить новые односторонние санкции", - заключает автор."Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против его строительства активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В нем говорится, что для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Также Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210730/manevr-1743544799.html

https://ria.ru/20210730/sanktsii-1743713090.html

https://ria.ru/20210721/gazoprovod-1742239086.html

украина

сша

китай

германия

россия

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в мире, украина, сша, китай, германия, джо байден, ангела меркель, евросоюз, нато, северный поток — 2, россия