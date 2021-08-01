https://ria.ru/20210801/politika-1743846763.html

Эксперты оценили последствия выхода США из ДРСМД

Эксперты оценили последствия выхода США из ДРСМД - РИА Новости, 01.08.2021

Эксперты оценили последствия выхода США из ДРСМД

Выход американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности привел к усилению недоверия и отсутствию надежности в отношениях России и США в... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:10

2021-08-01T11:10

2021-08-01T20:29

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российский совет по международным делам

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Выход американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности привел к усилению недоверия и отсутствию надежности в отношениях России и США в вопросах стратегической стабильности, а также создает дополнительные риски в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Второго августа исполнится два года с момента прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и США в 1987 году. В соответствии с договором, стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности.Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.Доверие подорваноВыход США из такого важного договора не мог быть позитивным, отметил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Это создает дополнительные риски, но при этом надо помнить, что обстановка в мире обладает определенной инерционностью, негативные последствия выхода США из договора носили скорее все-таки политико-психологический характер, чем военно-технический, указал эксперт."Разрушен механизм взаимодействия. Ведь договор, как и любой договор о вооружениях, — это серьезный документ, с проверками, встречами военными, консультациями экспертов. Это такая машина, которая создает ситуацию большей предсказуемости, стабильности, надежности в отношениях, элемент общей стратегической культуры. Разрушить его — соответственно, все это уходит. Восстановить это очень трудно", — сказал он.Ситуация для России, конечно, изменилась с выходом американцев из договора, подчеркнул эксперт.Последствия выхода затрагивают восприятие двух стран в плане надежности, транспарентности, доверия, уверенности друг в друге, подчеркнул Кортунов, добавив, что надо смотреть на ситуацию в комплексе."Был ДРСМД, потом Россия и США вышли из Договора по открытому небу. Так что тут, к сожалению, нам хвалиться нечем, но надо каким-то образом минимизировать ущерб", — резюмировал он.Неопределенность повышенаПо мнению программного директора Российского совета по международным делам, доцента кафедры политической теории МГИМО МИД России Ивана Тимофеева, выход США из ДРСМД не имеет заметных краткосрочных последствий, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе он плохо скажется на международной безопасности и на стратегической стабильности в российско-американских отношениях.Тимофеев напомнил, что Россия выступала с инициативой моратория на размещение таких систем в Европе, пока никаких договоренностей на этот счет нет.Если договора нет, то стороны разрабатывают подобные системы и их разворачивают. Проблема возникнет с их развертыванием, потому что ракеты средней и меньшей дальности имеют значительно меньшее подлетное время, сказал Тимофеев.Судя по всему, в США система еще не разработана и не протестирована, отметил он, так что пока речи о том, что американские ракеты средней дальности массово размещаются, не идет, уточнил Тимофеев.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент России Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из ДРСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. Ранее на прошедшем на этой неделе саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.

https://ria.ru/20210211/drsmd-1596951354.html

https://ria.ru/20210312/rakety-1600900978.html

https://ria.ru/20210614/rakety-1736983324.html

https://ria.ru/20210121/antonov-1593860176.html

https://ria.ru/20210713/vooruzheniya-1741015664.html

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