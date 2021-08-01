https://ria.ru/20210801/peterburg-1743883079.html

Более миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса

Более миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса - РИА Новости, 01.08.2021

Более миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса

Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более миллиона жителей Петербурга, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T16:59

2021-08-01T16:59

2021-08-01T16:59

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более миллиона жителей Петербурга, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации губернатора города."По данным на 31 июля, в Петербурге всего было привито разными вакцинами 1 328 491 человек. Из них 1 000 237 человек полностью закончили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.Как уточняют городские власти, в числе тех, кто завершил вакцинацию, около 2,37 тысячи человек, привитых препаратом "Спутник Лайт". Крупная партия этой вакцины в количестве 91,8 тысячи доз поступила в настоящее время на фармбазу Петербурга."Многие петербуржцы ждали "Спутник Лайт". Эта вакцина поможет укрепить иммунитет тех, кто переболел. Она востребована у тех, кто по разным причинам не может рассчитывать на большие сроки между прививками двумя компонентами", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Неизрасходованный запас вакцины в городе на утро 1 августа составил 181 279 комплектов, включая двухкомпонентные вакцины и однокомпонентный препарат "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743876654.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии