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Более миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса
Более миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса - РИА Новости, 01.08.2021
Более миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса
Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более миллиона жителей Петербурга, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T16:59
2021-08-01T16:59
2021-08-01T16:59
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александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более миллиона жителей Петербурга, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации губернатора города."По данным на 31 июля, в Петербурге всего было привито разными вакцинами 1 328 491 человек. Из них 1 000 237 человек полностью закончили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.Как уточняют городские власти, в числе тех, кто завершил вакцинацию, около 2,37 тысячи человек, привитых препаратом "Спутник Лайт". Крупная партия этой вакцины в количестве 91,8 тысячи доз поступила в настоящее время на фармбазу Петербурга."Многие петербуржцы ждали "Спутник Лайт". Эта вакцина поможет укрепить иммунитет тех, кто переболел. Она востребована у тех, кто по разным причинам не может рассчитывать на большие сроки между прививками двумя компонентами", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Неизрасходованный запас вакцины в городе на утро 1 августа составил 181 279 комплектов, включая двухкомпонентные вакцины и однокомпонентный препарат "Спутник Лайт".
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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Более миллиона петербуржцев вакцинировались от коронавируса
Губернатор Беглов: более миллиона петербуржцев прошли полную вакцинацию от коронавируса