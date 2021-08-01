https://ria.ru/20210801/oppozitsiya-1743779451.html

Борцов с Россией лишили денег

Борцов с Россией лишили денег - РИА Новости, 01.08.2021

Борцов с Россией лишили денег

Владелец базирующегося в Риге СМИ The Insider* Р. А. Доброхотов подвергся в Москве обыску по делу о клевете, возбужденному по заявлению нидерландского... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T08:00

2021-08-01T08:00

2021-08-01T08:02

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рига

москва

высшая школа экономики (вшэ)

главное разведывательное управление рф

мгимо

макс ван дер верфф

россия

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Владелец базирующегося в Риге СМИ The Insider* Р. А. Доброхотов подвергся в Москве обыску по делу о клевете, возбужденному по заявлению нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Доброхотов прямо указал, что ван дер Верфф в своих изысканиях по делу малайзийского боинга, сбитого в июле 2014 года над Украиной, на корыстной основе распространяет данные, предоставляемые ему Министерством обороны России. Еще точнее — ГРУ. Доказательств Доброхотов не предъявлял, ведь сотрудничество с Минобороны (тем более с ГРУ) достаточно трудно доказать. Скорее всего, расследователь, сотрудничающий с компанией Bellingcat, исходил из того, что всякий, кто придерживается версии, не совпадающей с версией Bellingcat, делает это корыстно.Такая методология не нова. Какое-нибудь "Пархомбюро" — и если бы только оно — издавна объявляет всякого несогласного с их учением штатным пропагандистом Кремля.Но в данном случае коса нашла на камень. Голландец, считающий себя оболганным и пострадавшим (обвинение в прямой работе на иностранную спецслужбу — это серьезно), предпочел не презрительно молчать, считая Доброхотова недуэлеспособным, но по западному обычаю, где гораздо более, чем в России, принято судиться, подал иск о клевете по месту прописки смелого журналиста.И судя по тому, что представлять его интересы взялась адвокат С. В. Гуревич, пользующаяся репутацией серьезного защитника (это вам не Пашаев и не Фейгин), дело имеет судебную перспективу. Серьезный адвокат не станет мараться в заведомо тухлом деле.Скорее всего, Р. А. Доброхотова сгубила чрезмерная самонадеянность. Молодой человек родился с серебряной ложкой во рту — МГИМО, ВШЭ — и уж лет пятнадцать как ведет до ужаса смелую и даже скандальную борьбу против режима. Типичный профессиональный революционер по Нечаеву и Ленину. За что, однако, власти до последнего времени даже его не журили. Самонадеянного А. А. Навального хотя бы иногда сажали на 15 суток, а здесь и того не было.То ли юноша был провокатором, то ли его (с неясными целями) вели втемную, то ли не считали нужным относиться к нему серьезно, но отвага его была самой выдающейся. До такой степени быть на грани довольно неприятной статьи и вести себя при этом дерзостно и смело — здесь или безумство храбрых, или какие-то основания рассчитывать на гарантии неприкосновенности.В любом случае все это безумство несколько отталкивало других участников борьбы. Доброхотов был одиноким героем — что-то смущало прогрессивную общественность. Возможно, воспоминание о старых временах, когда чрезмерно смелые речи человека побуждали держаться от него подальше. "Есть у нас подозрение, что ты, мил человек, стукачок". Хотя, возможно, всего лишь непомерный эгоцентрик. Да плюс мальчик из успешной семьи, имеющий вообще слабое представление о правилах поведения в диссидентских кругах.Отсюда и довольно вялая реакция на неприятности, постигшие инсайдера. Никаких петиций на тему "Свободу Доброхотову!". А те, кто произносил защитительные речи, были примерно из той же компании. Нейтралов, возмущенных произволом властей, не обнаружилось. Возможно, их отпугивал гнойный запах.К тому же защитительные речи развивали только одну тему. "Вот видите, что значит клеймо иноагента! Объявили человека таковым и уже пошли дальше, гаджеты и загранпаспорт отбирают!"При этом тщательно обходилось то обстоятельство, что неприятности случились с Доброхотовым не как с иноагентом, а как с клеветником, имевшим к тому же неосторожность обнести иностранца. Не будь The Insider* иноагентом, неосмотрительный наезд мог бы привести к тем же результатам. Надо или работать тщательнее, прикрывая пятую точку, или работать в тех краях, где борцы против российской власти пользуются стопроцентным иммунитетом, а в Россию не казать и носа.Но именно этот нюанс тщательно старались смикшировать.Получит голландец сатисфакцию или не получит, неизвестно. Но репутация Доброхотова и товарища его, мутного болгарина Христо Грозева, и без того вызывающая много вопросов, станет теперь еще более мутной. При контактах третьего рода (и даже первого рода) со спецслужбами такое случается.*Организация признана в России иноагентом.

https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743246889.html

https://ria.ru/20210723/insider-1742598809.html

https://ria.ru/20210728/dobrokhotov-1743318923.html

https://ria.ru/20210728/delo-1743210718.html

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Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

авторы, рига, москва, высшая школа экономики (вшэ), главное разведывательное управление рф, мгимо, макс ван дер верфф, россия