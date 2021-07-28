https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743229350.html
Журналист из Нидерландов потребовал от Доброхотова извинений за клевету
Журналист из Нидерландов потребовал от Доброхотова извинений за клевету - РИА Новости, 28.07.2021
Журналист из Нидерландов потребовал от Доброхотова извинений за клевету
Голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у главреда признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Романа... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:59
2021-07-28T10:59
2021-07-28T15:56
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у главреда признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Романа Доброхотова по делу о клевете, заявил, что ждет извинений и опровержения.Утром в среду Доброхотов сообщил, что к нему пришла полиция. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17."Годами я тратил собственные деньги на расследование трагедии с малайзийским Boeing. Тысячи часов работы никем не оплачиваются. Роман Доброхотов утверждает, что мне платит ГРУ. Это невосполнимая ложь, и очень вредная для меня. Я хочу, чтобы он отказался (от этих утверждений – ред.) и извинился за свою клевету", - отметил ван дер Верфф.В свою очередь в Insider* не видят повода извиняться, заявила РИА Новости журналист издания Анастасия Михайлова."Материал перед публикацией, как и все расследования The Insider*, тщательно проверялся... Мы считаем, что клеветы нет, поэтому странно рассуждать об извинениях", - сказала она.* Организация признана в России иноагентом
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россия, макс ван дер верфф, донбасс, главное разведывательное управление рф, общество
10:59 28.07.2021 (обновлено: 15:56 28.07.2021)
Журналист из Нидерландов потребовал от Доброхотова извинений за клевету
Журналист Макс ван дер Верфф потребовал от главреда The Insider* Доброхотова извинений за клевету
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у главреда признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Романа Доброхотова по делу о клевете, заявил, что ждет извинений и опровержения.
Утром в среду Доброхотов сообщил, что к нему пришла полиция. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ
"Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф
– The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777
рейса MH17.
"Я ничего не знаю о российской судебной системе. Поэтому мне сложно комментировать", - ответил журналист на вопросы о ходе дела и попытках урегулировать конфликт.
"Годами я тратил собственные деньги на расследование трагедии с малайзийским Boeing. Тысячи часов работы никем не оплачиваются. Роман Доброхотов утверждает, что мне платит ГРУ
. Это невосполнимая ложь, и очень вредная для меня. Я хочу, чтобы он отказался (от этих утверждений – ред.) и извинился за свою клевету", - отметил ван дер Верфф.
В свою очередь в Insider* не видят повода извиняться, заявила РИА Новости журналист издания Анастасия Михайлова.
"Материал перед публикацией, как и все расследования The Insider*, тщательно проверялся... Мы считаем, что клеветы нет, поэтому странно рассуждать об извинениях", - сказала она.
* Организация признана в России иноагентом