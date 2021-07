https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743229350.html

Журналист из Нидерландов потребовал от Доброхотова извинений за клевету

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у главреда признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Романа Доброхотова по делу о клевете, заявил, что ждет извинений и опровержения.Утром в среду Доброхотов сообщил, что к нему пришла полиция. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17."Годами я тратил собственные деньги на расследование трагедии с малайзийским Boeing. Тысячи часов работы никем не оплачиваются. Роман Доброхотов утверждает, что мне платит ГРУ. Это невосполнимая ложь, и очень вредная для меня. Я хочу, чтобы он отказался (от этих утверждений – ред.) и извинился за свою клевету", - отметил ван дер Верфф.В свою очередь в Insider* не видят повода извиняться, заявила РИА Новости журналист издания Анастасия Михайлова."Материал перед публикацией, как и все расследования The Insider*, тщательно проверялся... Мы считаем, что клеветы нет, поэтому странно рассуждать об извинениях", - сказала она.* Организация признана в России иноагентом

Новости

