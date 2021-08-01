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Культура
https://ria.ru/20210801/moda-1743666116.html
"Сделано в России". Почему Кардашьян и Джаггер носят вещи наших дизайнеров
"Сделано в России". Почему Кардашьян и Джаггер носят вещи наших дизайнеров - РИА Новости, 01.08.2021
"Сделано в России". Почему Кардашьян и Джаггер носят вещи наших дизайнеров
Негласными амбассадорами российской моды уже давно стали Анджелина Джоли, Ким Кардашьян, Леди Гага, Джиджи Хадид. Они выбирают вещи наших дизайнеров для выхода... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T08:00
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Негласными амбассадорами российской моды уже давно стали Анджелина Джоли, Ким Кардашьян, Леди Гага, Джиджи Хадид. Они выбирают вещи наших дизайнеров для выхода в свет и в повседневной жизни. О том, кто одевает голливудских актрис, певиц и светских львиц, — в материале РИА Новости.
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анджелина джоли (войт), фото, мода, селин дион, валентин юдашкин, lady gaga (стефани джерманотта), дженнифер лопес, мик джаггер, патрисия каас, ева грин, наоми кэмпбелл, рита ора, джиджи хадид, кэти перри (хадсон), энн хэтэуэй, сара джессика паркер, ева лонгория, кимберли кардашян, бейонсе ноулз, рене зеллвегер, игорь чапурин, кирилл серебренников, олег меньшиков, кейт бекинсейл
08:00 01.08.2021 (обновлено: 08:03 01.08.2021)
 

"Сделано в России". Почему Кардашьян и Джаггер носят вещи наших дизайнеров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Негласными амбассадорами российской моды уже давно стали Анджелина Джоли, Ким Кардашьян, Леди Гага, Джиджи Хадид. Они выбирают вещи наших дизайнеров для выхода в свет и в повседневной жизни. О том, кто одевает голливудских актрис, певиц и светских львиц, — в материале РИА Новости.
© Пресс-служба Ulyana Sergeenko

За десять лет бренд Ульяны Сергеенко "распробовали" и наши, и голливудские звезды. Пышные юбки, платья в пол, цветочные принты, кружево и гипюр оценили Анджелина Джоли, Рене Зеллвегер, Бейонсе и Дита фон Тиз. Бренд старается развивать и продвигать традиционные русские техники создания тканей.

В силуэтах Сергеенко тоже проявляет фантазию. Ким Кардашьян, например, понравился акцент на талии-"рюмочке" в платьях от Ульяны — звезду реалити-шоу не раз замечали в вещах такого кроя.

А певицы Рианна и Doja Cat появлялись на музыкальных церемониях в нарядах из струящихся тканей сочных цветов.

Анджелина Джоли, Ким Кардашьян и Эмилия Кларк в платьях от российского дизайнера Ulyana Sergeenko
1 из 9

За десять лет бренд Ульяны Сергеенко "распробовали" и наши, и голливудские звезды. Пышные юбки, платья в пол, цветочные принты, кружево и гипюр оценили Анджелина Джоли, Рене Зеллвегер, Бейонсе и Дита фон Тиз. Бренд старается развивать и продвигать традиционные русские техники создания тканей.

В силуэтах Сергеенко тоже проявляет фантазию. Ким Кардашьян, например, понравился акцент на талии-"рюмочке" в платьях от Ульяны — звезду реалити-шоу не раз замечали в вещах такого кроя.

А певицы Рианна и Doja Cat появлялись на музыкальных церемониях в нарядах из струящихся тканей сочных цветов.

© Пресс-служба Ulyana Sergeenko
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss; AP/Invision/Paul A. Hebert; AP/Invision/Chris Pizzello

Наряды родом из Саратова носят на голливудских премьерах и вечеринках Джиджи Хадид, Кейт Хадсон и Эмили Блант. Бренд Yanina Couture возник как маленькое ателье в 1993 году, а сейчас его вещи можно найти во всем мире.

Основатель модного дома Юлия Янина считает своим наставником Кристиана Диора и признается, что все начиналось с мечты. Ее коктейльные и вечерние платья — на Еве Лонгории, Кейт Бекинсейл или Эмме Робертс.

Джиджи Хадид, Кейт Хадсон и Эмили Блант в платьях от российского модного дома YANINA
2 из 9

Наряды родом из Саратова носят на голливудских премьерах и вечеринках Джиджи Хадид, Кейт Хадсон и Эмили Блант. Бренд Yanina Couture возник как маленькое ателье в 1993 году, а сейчас его вещи можно найти во всем мире.

Основатель модного дома Юлия Янина считает своим наставником Кристиана Диора и признается, что все начиналось с мечты. Ее коктейльные и вечерние платья — на Еве Лонгории, Кейт Бекинсейл или Эмме Робертс.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss; AP/Invision/Paul A. Hebert; AP/Invision/Chris Pizzello
© AP Photo / Matt Dunham

Игорь Чапурин разрабатывал костюмы к постановкам Олега Меньшикова "Горе от ума", Кирилла Серебренникова "Демон", к балету "Мадам Лионели" в Альберт-холле. "Театральность" видна и в нарядах модного дома.

В Британии это особенно понравилось певице Шерил Коул, которая часто выбирает платья от Chapurin. С ней солидарны Келли Роуленд, Наоми Кэмпбелл, Тони Брэкстон, Ева Грин, Палома Фейт.

А Бейонсе решила не мелочиться и в 2007 году отправилась в гастрольный тур по Америке в золотом стретч-комбинезоне Golden Cat от Чапурина.

Главное, по мнению Игоря Чапурина, — качество. А еще коллаборации с другими брендами, создание капсульных коллекций и аксессуаров.

Шерил Коул и Наоми Кэмпбелл в платьях от российского модного дома Chapurin
3 из 9

Игорь Чапурин разрабатывал костюмы к постановкам Олега Меньшикова "Горе от ума", Кирилла Серебренникова "Демон", к балету "Мадам Лионели" в Альберт-холле. "Театральность" видна и в нарядах модного дома.

В Британии это особенно понравилось певице Шерил Коул, которая часто выбирает платья от Chapurin. С ней солидарны Келли Роуленд, Наоми Кэмпбелл, Тони Брэкстон, Ева Грин, Палома Фейт.

А Бейонсе решила не мелочиться и в 2007 году отправилась в гастрольный тур по Америке в золотом стретч-комбинезоне Golden Cat от Чапурина.

Главное, по мнению Игоря Чапурина, — качество. А еще коллаборации с другими брендами, создание капсульных коллекций и аксессуаров.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Valery Hache/ Pool; РИА Новости/Евгений Одиноков; AP/Invision/Charles Sykes

Создатель бренда Vilshenko Ольга Вильшенко признается, что на нее повлияли русские традиционные промыслы — гжель, хохлома, жостовская роспись. Такой микс оказался близок монакской княгине Шарлен, которая надела одно из платьев бренда на местный праздник. А еще их оценила Сара Джессика Паркер.

Женственные юбки и платья, украшенные принтами или выполненной вручную вышивкой, на премьеры фильмов выбирает Энн Хэтэуэй.

Цветочные мотивы понравились солистке Florence and the Machine Флоренс Уэлч (она появлялась в платьях Vilshenko на выступлениях), а также Дакоте Джонсон, Алексе Чанг и Селене Гомес.

Княгиня Монако Шарлен, актрисы Сара Джессика Паркер и Энн Хэтэуэй в платьях от российского дизайнера Vilshenko
4 из 9

Создатель бренда Vilshenko Ольга Вильшенко признается, что на нее повлияли русские традиционные промыслы — гжель, хохлома, жостовская роспись. Такой микс оказался близок монакской княгине Шарлен, которая надела одно из платьев бренда на местный праздник. А еще их оценила Сара Джессика Паркер.

Женственные юбки и платья, украшенные принтами или выполненной вручную вышивкой, на премьеры фильмов выбирает Энн Хэтэуэй.

Цветочные мотивы понравились солистке Florence and the Machine Флоренс Уэлч (она появлялась в платьях Vilshenko на выступлениях), а также Дакоте Джонсон, Алексе Чанг и Селене Гомес.

© AP Photo / Valery Hache/ Pool; РИА Новости/Евгений Одиноков; AP/Invision/Charles Sykes
© AFP 2021 / Valerie Macon; AP/Invision/Jordan Strauss

Уроженка Абхазии Расида Лакоба создала бренд Rasario, базу которого составляют эффектные вечерние и коктейльные платья. Любимые цвета — черный и белый. Женственные платья в пол с приталенными силуэтами и открытыми плечами часто носит американская певица Кэти Перри.

Чтобы сделать образы запоминающимися, Лакоба дополняет их декольте, необычной фактурой из лаковой кожи, пайетками или жатой тканью.

Таким смелым нарядам отдают предпочтение и Дженнифер Лопес, Лили Коллинз, Хейли Стейнфилд.

Кэти Перри в платьях от российского бренда RASARIO
5 из 9

Уроженка Абхазии Расида Лакоба создала бренд Rasario, базу которого составляют эффектные вечерние и коктейльные платья. Любимые цвета — черный и белый. Женственные платья в пол с приталенными силуэтами и открытыми плечами часто носит американская певица Кэти Перри.

Чтобы сделать образы запоминающимися, Лакоба дополняет их декольте, необычной фактурой из лаковой кожи, пайетками или жатой тканью.

Таким смелым нарядам отдают предпочтение и Дженнифер Лопес, Лили Коллинз, Хейли Стейнфилд.

© AFP 2021 / Valerie Macon; AP/Invision/Jordan Strauss
© Пресс-служба Дома Моды Валентина Юдашкина; AP/Invision/Chris Pizzello; Пресс-служба Дома Моды Валентина Юдашкина

Яркие вечерние туалеты от Valentin Yudashkin, вышитые вручную, не только красивы, но и удобны. Поэтому, например, Селин Дион выбирает платья этого модного дома для выступлений. На Billboard Music Awards она появилась в ярком золотом наряде с вырезом от бедра. А Николь Шерзингер, тоже в сверкающем платье, вышла на сцену в шоу X-Factor.

В обычной жизни звезды также носят вещи от Юдашкина: например Леди Гага для репетиции выступления на шоу Victoria's Secret надела приталенный удлиненный жакет, дополненный воланами из тюля и органзы.

Леди Гага, Селин Дион и Николь Шерзингер в платьях от Валентина Юдашкина
6 из 9

Яркие вечерние туалеты от Valentin Yudashkin, вышитые вручную, не только красивы, но и удобны. Поэтому, например, Селин Дион выбирает платья этого модного дома для выступлений. На Billboard Music Awards она появилась в ярком золотом наряде с вырезом от бедра. А Николь Шерзингер, тоже в сверкающем платье, вышла на сцену в шоу X-Factor.

В обычной жизни звезды также носят вещи от Юдашкина: например Леди Гага для репетиции выступления на шоу Victoria's Secret надела приталенный удлиненный жакет, дополненный воланами из тюля и органзы.

© Пресс-служба Дома Моды Валентина Юдашкина; AP/Invision/Chris Pizzello; Пресс-служба Дома Моды Валентина Юдашкина
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell

Вика Газинская начинала с одежды для кукол Барби, потом работала дизайнером, стилистом и в 2007 году основала собственный бренд.

Свою марку Газинская описывает словами "чистота, графика, сила", а среди ее знаковых вещей — платья с принтом, толстовки с брошами, топы в двухцветный горох.

Такая эклектика хорошо смотрится на красных ковровых дорожках, поэтому вещи от Газинской можно заметить на Мэнди Мур, Алексе Чанг, Блейк Лайвли, Эль Фаннинг, Милли Бобби Браун.

Мэнди Мур в платье российского дизайнера VIKA GAZINSKAYA
7 из 9

Вика Газинская начинала с одежды для кукол Барби, потом работала дизайнером, стилистом и в 2007 году основала собственный бренд.

Свою марку Газинская описывает словами "чистота, графика, сила", а среди ее знаковых вещей — платья с принтом, толстовки с брошами, топы в двухцветный горох.

Такая эклектика хорошо смотрится на красных ковровых дорожках, поэтому вещи от Газинской можно заметить на Мэнди Мур, Алексе Чанг, Блейк Лайвли, Эль Фаннинг, Милли Бобби Браун.

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
© AFP 2021 / DPA/Joerg Carstensen; AFP 2021/Getty Images/Dia Dipasupil

Коллекции "сказочного" бренда Alena Akhmadullina вдохновляются сюжетами волшебных историй. Неудивительно, что звезды выбирают комфортные и романтичные силуэты, наряды из легких тканей с абстрактными принтами.

Например, дочь Мика Джаггера, Джорджа Мэй, появилась на модном показе в необычном голубом платье от Alena Akhmadullina. А актриса Джессика Уильямс надела элегантный наряд бренда для премьеры на фестивале "Сандэнс".

Вещи Ахмадуллиной также носят Наоми Кэмпбелл, Ева Грин, Патрисия Каас.

Джорджия Мэй Джаггер и Джессика Уильямс в платьях от российского дизайнера Alena Akhmadullina
8 из 9

Коллекции "сказочного" бренда Alena Akhmadullina вдохновляются сюжетами волшебных историй. Неудивительно, что звезды выбирают комфортные и романтичные силуэты, наряды из легких тканей с абстрактными принтами.

Например, дочь Мика Джаггера, Джорджа Мэй, появилась на модном показе в необычном голубом платье от Alena Akhmadullina. А актриса Джессика Уильямс надела элегантный наряд бренда для премьеры на фестивале "Сандэнс".

Вещи Ахмадуллиной также носят Наоми Кэмпбелл, Ева Грин, Патрисия Каас.

© AFP 2021 / DPA/Joerg Carstensen; AFP 2021/Getty Images/Dia Dipasupil
© AFP 2021 / Valerie Macon; AP/Joel Ryan

Женственные элегантные платья от Alexander Terekhov по вкусу актрисе и инфлюенсеру Жасмин Сандерс, модели Адриане Лиме, актрисе Летиции Касте.

Зарубежных звезд впечатлили натуральные струящиеся ткани (ставка бренда — на шелк, бархат, шерсть), их спокойные оттенки, растительные и цветные принты.

Впрочем, вечерние и коктейльные наряды Alexander Terekhov выполнены из более ярких тонов, фасоны — платья-футляры или мини, а дополняет их блестящий декор.

Тина Кунаки, Николь Шерзингер и Скарлетт Йоханссон рекомендуют.

Жасмин Сандерс и Адриана Лима в платьях от российского модного дома ALEXANDER TEREKHOV
9 из 9

Женственные элегантные платья от Alexander Terekhov по вкусу актрисе и инфлюенсеру Жасмин Сандерс, модели Адриане Лиме, актрисе Летиции Касте.

Зарубежных звезд впечатлили натуральные струящиеся ткани (ставка бренда — на шелк, бархат, шерсть), их спокойные оттенки, растительные и цветные принты.

Впрочем, вечерние и коктейльные наряды Alexander Terekhov выполнены из более ярких тонов, фасоны — платья-футляры или мини, а дополняет их блестящий декор.

Тина Кунаки, Николь Шерзингер и Скарлетт Йоханссон рекомендуют.

© AFP 2021 / Valerie Macon; AP/Joel Ryan
 
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