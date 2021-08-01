"Сделано в России". Почему Кардашьян и Джаггер носят вещи наших дизайнеров

© Пресс-служба Ulyana Sergeenko

За десять лет бренд Ульяны Сергеенко "распробовали" и наши, и голливудские звезды. Пышные юбки, платья в пол, цветочные принты, кружево и гипюр оценили Анджелина Джоли, Рене Зеллвегер, Бейонсе и Дита фон Тиз. Бренд старается развивать и продвигать традиционные русские техники создания тканей.

В силуэтах Сергеенко тоже проявляет фантазию. Ким Кардашьян, например, понравился акцент на талии-"рюмочке" в платьях от Ульяны — звезду реалити-шоу не раз замечали в вещах такого кроя.

А певицы Рианна и Doja Cat появлялись на музыкальных церемониях в нарядах из струящихся тканей сочных цветов.