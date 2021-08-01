"Сделано в России". Почему Кардашьян и Джаггер носят вещи наших дизайнеров
За десять лет бренд Ульяны Сергеенко "распробовали" и наши, и голливудские звезды. Пышные юбки, платья в пол, цветочные принты, кружево и гипюр оценили Анджелина Джоли, Рене Зеллвегер, Бейонсе и Дита фон Тиз. Бренд старается развивать и продвигать традиционные русские техники создания тканей.
В силуэтах Сергеенко тоже проявляет фантазию. Ким Кардашьян, например, понравился акцент на талии-"рюмочке" в платьях от Ульяны — звезду реалити-шоу не раз замечали в вещах такого кроя.
А певицы Рианна и Doja Cat появлялись на музыкальных церемониях в нарядах из струящихся тканей сочных цветов.
За десять лет бренд Ульяны Сергеенко "распробовали" и наши, и голливудские звезды. Пышные юбки, платья в пол, цветочные принты, кружево и гипюр оценили Анджелина Джоли, Рене Зеллвегер, Бейонсе и Дита фон Тиз. Бренд старается развивать и продвигать традиционные русские техники создания тканей.
В силуэтах Сергеенко тоже проявляет фантазию. Ким Кардашьян, например, понравился акцент на талии-"рюмочке" в платьях от Ульяны — звезду реалити-шоу не раз замечали в вещах такого кроя.
А певицы Рианна и Doja Cat появлялись на музыкальных церемониях в нарядах из струящихся тканей сочных цветов.
Наряды родом из Саратова носят на голливудских премьерах и вечеринках Джиджи Хадид, Кейт Хадсон и Эмили Блант. Бренд Yanina Couture возник как маленькое ателье в 1993 году, а сейчас его вещи можно найти во всем мире.
Основатель модного дома Юлия Янина считает своим наставником Кристиана Диора и признается, что все начиналось с мечты. Ее коктейльные и вечерние платья — на Еве Лонгории, Кейт Бекинсейл или Эмме Робертс.
Наряды родом из Саратова носят на голливудских премьерах и вечеринках Джиджи Хадид, Кейт Хадсон и Эмили Блант. Бренд Yanina Couture возник как маленькое ателье в 1993 году, а сейчас его вещи можно найти во всем мире.
Основатель модного дома Юлия Янина считает своим наставником Кристиана Диора и признается, что все начиналось с мечты. Ее коктейльные и вечерние платья — на Еве Лонгории, Кейт Бекинсейл или Эмме Робертс.
Игорь Чапурин разрабатывал костюмы к постановкам Олега Меньшикова "Горе от ума", Кирилла Серебренникова "Демон", к балету "Мадам Лионели" в Альберт-холле. "Театральность" видна и в нарядах модного дома.
В Британии это особенно понравилось певице Шерил Коул, которая часто выбирает платья от Chapurin. С ней солидарны Келли Роуленд, Наоми Кэмпбелл, Тони Брэкстон, Ева Грин, Палома Фейт.
А Бейонсе решила не мелочиться и в 2007 году отправилась в гастрольный тур по Америке в золотом стретч-комбинезоне Golden Cat от Чапурина.
Главное, по мнению Игоря Чапурина, — качество. А еще коллаборации с другими брендами, создание капсульных коллекций и аксессуаров.
Игорь Чапурин разрабатывал костюмы к постановкам Олега Меньшикова "Горе от ума", Кирилла Серебренникова "Демон", к балету "Мадам Лионели" в Альберт-холле. "Театральность" видна и в нарядах модного дома.
В Британии это особенно понравилось певице Шерил Коул, которая часто выбирает платья от Chapurin. С ней солидарны Келли Роуленд, Наоми Кэмпбелл, Тони Брэкстон, Ева Грин, Палома Фейт.
А Бейонсе решила не мелочиться и в 2007 году отправилась в гастрольный тур по Америке в золотом стретч-комбинезоне Golden Cat от Чапурина.
Главное, по мнению Игоря Чапурина, — качество. А еще коллаборации с другими брендами, создание капсульных коллекций и аксессуаров.
Создатель бренда Vilshenko Ольга Вильшенко признается, что на нее повлияли русские традиционные промыслы — гжель, хохлома, жостовская роспись. Такой микс оказался близок монакской княгине Шарлен, которая надела одно из платьев бренда на местный праздник. А еще их оценила Сара Джессика Паркер.
Женственные юбки и платья, украшенные принтами или выполненной вручную вышивкой, на премьеры фильмов выбирает Энн Хэтэуэй.
Цветочные мотивы понравились солистке Florence and the Machine Флоренс Уэлч (она появлялась в платьях Vilshenko на выступлениях), а также Дакоте Джонсон, Алексе Чанг и Селене Гомес.
Создатель бренда Vilshenko Ольга Вильшенко признается, что на нее повлияли русские традиционные промыслы — гжель, хохлома, жостовская роспись. Такой микс оказался близок монакской княгине Шарлен, которая надела одно из платьев бренда на местный праздник. А еще их оценила Сара Джессика Паркер.
Женственные юбки и платья, украшенные принтами или выполненной вручную вышивкой, на премьеры фильмов выбирает Энн Хэтэуэй.
Цветочные мотивы понравились солистке Florence and the Machine Флоренс Уэлч (она появлялась в платьях Vilshenko на выступлениях), а также Дакоте Джонсон, Алексе Чанг и Селене Гомес.
Уроженка Абхазии Расида Лакоба создала бренд Rasario, базу которого составляют эффектные вечерние и коктейльные платья. Любимые цвета — черный и белый. Женственные платья в пол с приталенными силуэтами и открытыми плечами часто носит американская певица Кэти Перри.
Чтобы сделать образы запоминающимися, Лакоба дополняет их декольте, необычной фактурой из лаковой кожи, пайетками или жатой тканью.
Таким смелым нарядам отдают предпочтение и Дженнифер Лопес, Лили Коллинз, Хейли Стейнфилд.
Уроженка Абхазии Расида Лакоба создала бренд Rasario, базу которого составляют эффектные вечерние и коктейльные платья. Любимые цвета — черный и белый. Женственные платья в пол с приталенными силуэтами и открытыми плечами часто носит американская певица Кэти Перри.
Чтобы сделать образы запоминающимися, Лакоба дополняет их декольте, необычной фактурой из лаковой кожи, пайетками или жатой тканью.
Таким смелым нарядам отдают предпочтение и Дженнифер Лопес, Лили Коллинз, Хейли Стейнфилд.
Яркие вечерние туалеты от Valentin Yudashkin, вышитые вручную, не только красивы, но и удобны. Поэтому, например, Селин Дион выбирает платья этого модного дома для выступлений. На Billboard Music Awards она появилась в ярком золотом наряде с вырезом от бедра. А Николь Шерзингер, тоже в сверкающем платье, вышла на сцену в шоу X-Factor.
В обычной жизни звезды также носят вещи от Юдашкина: например Леди Гага для репетиции выступления на шоу Victoria's Secret надела приталенный удлиненный жакет, дополненный воланами из тюля и органзы.
Яркие вечерние туалеты от Valentin Yudashkin, вышитые вручную, не только красивы, но и удобны. Поэтому, например, Селин Дион выбирает платья этого модного дома для выступлений. На Billboard Music Awards она появилась в ярком золотом наряде с вырезом от бедра. А Николь Шерзингер, тоже в сверкающем платье, вышла на сцену в шоу X-Factor.
В обычной жизни звезды также носят вещи от Юдашкина: например Леди Гага для репетиции выступления на шоу Victoria's Secret надела приталенный удлиненный жакет, дополненный воланами из тюля и органзы.
Вика Газинская начинала с одежды для кукол Барби, потом работала дизайнером, стилистом и в 2007 году основала собственный бренд.
Свою марку Газинская описывает словами "чистота, графика, сила", а среди ее знаковых вещей — платья с принтом, толстовки с брошами, топы в двухцветный горох.
Такая эклектика хорошо смотрится на красных ковровых дорожках, поэтому вещи от Газинской можно заметить на Мэнди Мур, Алексе Чанг, Блейк Лайвли, Эль Фаннинг, Милли Бобби Браун.
Вика Газинская начинала с одежды для кукол Барби, потом работала дизайнером, стилистом и в 2007 году основала собственный бренд.
Свою марку Газинская описывает словами "чистота, графика, сила", а среди ее знаковых вещей — платья с принтом, толстовки с брошами, топы в двухцветный горох.
Такая эклектика хорошо смотрится на красных ковровых дорожках, поэтому вещи от Газинской можно заметить на Мэнди Мур, Алексе Чанг, Блейк Лайвли, Эль Фаннинг, Милли Бобби Браун.
Коллекции "сказочного" бренда Alena Akhmadullina вдохновляются сюжетами волшебных историй. Неудивительно, что звезды выбирают комфортные и романтичные силуэты, наряды из легких тканей с абстрактными принтами.
Например, дочь Мика Джаггера, Джорджа Мэй, появилась на модном показе в необычном голубом платье от Alena Akhmadullina. А актриса Джессика Уильямс надела элегантный наряд бренда для премьеры на фестивале "Сандэнс".
Вещи Ахмадуллиной также носят Наоми Кэмпбелл, Ева Грин, Патрисия Каас.
Коллекции "сказочного" бренда Alena Akhmadullina вдохновляются сюжетами волшебных историй. Неудивительно, что звезды выбирают комфортные и романтичные силуэты, наряды из легких тканей с абстрактными принтами.
Например, дочь Мика Джаггера, Джорджа Мэй, появилась на модном показе в необычном голубом платье от Alena Akhmadullina. А актриса Джессика Уильямс надела элегантный наряд бренда для премьеры на фестивале "Сандэнс".
Вещи Ахмадуллиной также носят Наоми Кэмпбелл, Ева Грин, Патрисия Каас.
Женственные элегантные платья от Alexander Terekhov по вкусу актрисе и инфлюенсеру Жасмин Сандерс, модели Адриане Лиме, актрисе Летиции Касте.
Зарубежных звезд впечатлили натуральные струящиеся ткани (ставка бренда — на шелк, бархат, шерсть), их спокойные оттенки, растительные и цветные принты.
Впрочем, вечерние и коктейльные наряды Alexander Terekhov выполнены из более ярких тонов, фасоны — платья-футляры или мини, а дополняет их блестящий декор.
Тина Кунаки, Николь Шерзингер и Скарлетт Йоханссон рекомендуют.
Женственные элегантные платья от Alexander Terekhov по вкусу актрисе и инфлюенсеру Жасмин Сандерс, модели Адриане Лиме, актрисе Летиции Касте.
Зарубежных звезд впечатлили натуральные струящиеся ткани (ставка бренда — на шелк, бархат, шерсть), их спокойные оттенки, растительные и цветные принты.
Впрочем, вечерние и коктейльные наряды Alexander Terekhov выполнены из более ярких тонов, фасоны — платья-футляры или мини, а дополняет их блестящий декор.
Тина Кунаки, Николь Шерзингер и Скарлетт Йоханссон рекомендуют.