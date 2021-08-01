https://ria.ru/20210801/krym-1743840178.html

Депутат Госдумы оценил запрет фестиваля, сменившего "КаZантип"

Депутат Госдумы оценил запрет фестиваля, сменившего "КаZантип" - РИА Новости, 01.08.2021

Депутат Госдумы оценил запрет фестиваля, сменившего "КаZантип"

Запрет на проведение фестиваля электронной музыки Z.Fest в селе Поповка на западном побережье Крыма, где ранее проходил "КаZантип", оправдан, его организаторы... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T09:56

2021-08-01T09:56

2021-08-01T12:16

распространение коронавируса

общество

ссср

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сакский район

руслан бальбек

наталья пеньковская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153274/21/1532742182_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_1c9bd4eb8b2fda05cc83519ed3373197.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Запрет на проведение фестиваля электронной музыки Z.Fest в селе Поповка на западном побережье Крыма, где ранее проходил "КаZантип", оправдан, его организаторы предприняли попытку устроить массовые мероприятия, невзирая на ковидные ограничения, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.Фестиваль открылся 30 июля и должен был проходить до 8 августа на площадке проекта Z.City в селе Поповка в Сакском районе Крыма. В свою очередь, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму запрещено проведение любых массовых мероприятий, в том числе запрет относится и к фестивалю электронной музыки Z.Fest."Запрет на проведение фестиваля, который громкой ревущей музыкой не давал людям спать по ночам, оправдан. Уверен, что поселок ничего от этого не потеряет", — сказал РИА Новости Бальбек.По его словам, на территории Z.City жители столкнулись с произволом частной охраны.По его словам, организаторы фестиваля предприняли попытку проведения массовых мероприятий, невзирая на ковидные ограничения."КаZантип" — один из наиболее масштабных фестивалей электронной музыки на территории бывшего СССР. Он проходил в Крыму в конце лета с середины 1990-х годов. Однако впоследствии проведение фестиваля и его преемника "Бифуз" было запрещено из-за многочисленных нарушений норм федерального законодательства, в том числе противопожарных и антитеррористических. Позже на этом месте появился фестиваль Z.City.

https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741227917.html

https://ria.ru/20210714/festival-1741195066.html

ссср

сакский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ссср, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сакский район, руслан бальбек, наталья пеньковская, коронавирус covid-19, коронавирус в россии