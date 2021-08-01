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Депутат Госдумы оценил запрет фестиваля, сменившего "КаZантип"
Депутат Госдумы оценил запрет фестиваля, сменившего "КаZантип" - РИА Новости, 01.08.2021
Депутат Госдумы оценил запрет фестиваля, сменившего "КаZантип"
Запрет на проведение фестиваля электронной музыки Z.Fest в селе Поповка на западном побережье Крыма, где ранее проходил "КаZантип", оправдан, его организаторы... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:56
2021-08-01T12:16
распространение коронавируса
общество
ссср
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сакский район
руслан бальбек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Запрет на проведение фестиваля электронной музыки Z.Fest в селе Поповка на западном побережье Крыма, где ранее проходил "КаZантип", оправдан, его организаторы предприняли попытку устроить массовые мероприятия, невзирая на ковидные ограничения, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.Фестиваль открылся 30 июля и должен был проходить до 8 августа на площадке проекта Z.City в селе Поповка в Сакском районе Крыма. В свою очередь, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму запрещено проведение любых массовых мероприятий, в том числе запрет относится и к фестивалю электронной музыки Z.Fest."Запрет на проведение фестиваля, который громкой ревущей музыкой не давал людям спать по ночам, оправдан. Уверен, что поселок ничего от этого не потеряет", — сказал РИА Новости Бальбек.По его словам, на территории Z.City жители столкнулись с произволом частной охраны.По его словам, организаторы фестиваля предприняли попытку проведения массовых мероприятий, невзирая на ковидные ограничения."КаZантип" — один из наиболее масштабных фестивалей электронной музыки на территории бывшего СССР. Он проходил в Крыму в конце лета с середины 1990-х годов. Однако впоследствии проведение фестиваля и его преемника "Бифуз" было запрещено из-за многочисленных нарушений норм федерального законодательства, в том числе противопожарных и антитеррористических. Позже на этом месте появился фестиваль Z.City.
https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741227917.html
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общество, ссср, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сакский район, руслан бальбек, наталья пеньковская, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:56 01.08.2021 (обновлено: 12:16 01.08.2021)
 
Депутат Госдумы оценил запрет фестиваля, сменившего "КаZантип"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал запрет фестиваля Z.Fest в селе Поповка оправданным

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Запрет на проведение фестиваля электронной музыки Z.Fest в селе Поповка на западном побережье Крыма, где ранее проходил "КаZантип", оправдан, его организаторы предприняли попытку устроить массовые мероприятия, невзирая на ковидные ограничения, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Фестиваль открылся 30 июля и должен был проходить до 8 августа на площадке проекта Z.City в селе Поповка в Сакском районе Крыма. В свою очередь, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму запрещено проведение любых массовых мероприятий, в том числе запрет относится и к фестивалю электронной музыки Z.Fest.
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"Запрет на проведение фестиваля, который громкой ревущей музыкой не давал людям спать по ночам, оправдан. Уверен, что поселок ничего от этого не потеряет", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, на территории Z.City жители столкнулись с произволом частной охраны.

"Жители возмущены, что их обыскивают, препятствуют свободному доступу к морю, развязно ведут себя. Кто дал такие права частной охране? По всем этим случаям я неоднократно направлял обращения в надзорные органы", — подчеркнул депутат.

По его словам, организаторы фестиваля предприняли попытку проведения массовых мероприятий, невзирая на ковидные ограничения.

"Реакция правоохранительных и надзорных органов была жесткой. Думаю, что это должно послужить примером для остальных потенциальных нарушителей антиковидных мер. И еще немаловажно — необходимо продумать порядок проведения массовых мероприятий с учетом мнения местных жителей", — подчеркнул депутат.

"КаZантип" — один из наиболее масштабных фестивалей электронной музыки на территории бывшего СССР. Он проходил в Крыму в конце лета с середины 1990-х годов. Однако впоследствии проведение фестиваля и его преемника "Бифуз" было запрещено из-за многочисленных нарушений норм федерального законодательства, в том числе противопожарных и антитеррористических. Позже на этом месте появился фестиваль Z.City.
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Распространение коронавирусаОбществоСССРГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сакский районРуслан БальбекНаталья ПеньковскаяКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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