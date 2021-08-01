https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743826698.html

Инфекционист рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом

Инфекционист рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.08.2021

Инфекционист рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом

Даже один человек в семье, привитый от коронавируса, в три раза снижает риск для остальных родственников заразиться COVID-19, так как даже в случае заражения... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T07:04

2021-08-01T07:04

2021-08-01T07:04

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

евгений тимаков

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Даже один человек в семье, привитый от коронавируса, в три раза снижает риск для остальных родственников заразиться COVID-19, так как даже в случае заражения привитые выделяют намного меньше вируса, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Один привитый в семье в три раза снижает риск заразиться ковидом других членов семьи", - сказал Тимаков.Он отметил, что привитый человек в случае заражения может выделять вирус, но намного меньше, чем больной без прививки, а выделяемый вирус менее активен и не мутирует в организме.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков