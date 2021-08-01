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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743826698.html
Инфекционист рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом
Инфекционист рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.08.2021
Инфекционист рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом
Даже один человек в семье, привитый от коронавируса, в три раза снижает риск для остальных родственников заразиться COVID-19, так как даже в случае заражения... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T07:04
2021-08-01T07:04
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Даже один человек в семье, привитый от коронавируса, в три раза снижает риск для остальных родственников заразиться COVID-19, так как даже в случае заражения привитые выделяют намного меньше вируса, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Один привитый в семье в три раза снижает риск заразиться ковидом других членов семьи", - сказал Тимаков.Он отметил, что привитый человек в случае заражения может выделять вирус, но намного меньше, чем больной без прививки, а выделяемый вирус менее активен и не мутирует в организме.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
07:04 01.08.2021
 
Инфекционист рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом

Инфекционист Тимаков: риск заболеть COVID-19 сокращается втрое, если привит один из членов семьи

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в маске
Мужчина в маске - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Даже один человек в семье, привитый от коронавируса, в три раза снижает риск для остальных родственников заразиться COVID-19, так как даже в случае заражения привитые выделяют намного меньше вируса, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Один привитый в семье в три раза снижает риск заразиться ковидом других членов семьи", - сказал Тимаков.
Он отметил, что привитый человек в случае заражения может выделять вирус, но намного меньше, чем больной без прививки, а выделяемый вирус менее активен и не мутирует в организме.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений Тимаков
 
 
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