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Выплаты на детей, ОСАГО, ипотека: что изменится с 1 августа
Выплаты на детей, ОСАГО, ипотека: что изменится с 1 августа - РИА Новости, 01.08.2021
Выплаты на детей, ОСАГО, ипотека: что изменится с 1 августа
С августа полис ОСАГО станут выдавать без техосмотра, ЦБ ужесточит ипотеку с низким взносом, а занятия спортом обеспечат налоговый вычет. Об этих и других... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T08:00
2021-08-01T09:10
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
пенсионный фонд рф
пенсии
осаго
дальневосточный гектар
ипотека
социальные выплаты
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. С августа полис ОСАГО станут выдавать без техосмотра, ЦБ ужесточит ипотеку с низким взносом, а занятия спортом обеспечат налоговый вычет. Об этих и других ключевых нововведениях — в материале РИА Новости.Выплаты семьям с детьмиСемьи с детьми школьного возраста получат дополнительную выплату на подготовку к учебному году — по десять тысяч рублей на ребенка. Это предполагалось с середины августа, но сроки сместили.В конце июля премьер Михаил Мишустин сообщил: "Мы планировали провести выплату с 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник".Пособие полагается семьям с детьми в возрасте от шести (по состоянию на 1 сентября этого года) до 18 лет. Если ребенок с инвалидностью продолжает обучение по общеобразовательным программам после достижения совершеннолетия, тоже заплатят.Ипотека с низким взносомС 1 августа Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по кредитам на недвижимость до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Необходимость этого объяснили увеличением доли ипотеки с небольшим первым взносом. На первичном рынке — с 24 процентов во втором квартале прошлого года до 45 процентов в первом квартале этого. А на вторичном — с 30 до 33.Теперь эти показатели снизятся, и банки быстрее восстановят буфер (обязательные резервы) ипотечного портфеля, что, в свою очередь, обеспечит устойчивость финансовых организаций к потенциальным стрессовым сценариям.Эксперты не исключают, что ужесточение ипотеки приведет к повышению нагрузки на капитал банков. Финансисты могут компенсировать это небольшим повышением ставок.Полис ОСАГОРади ОСАГО автомобилистам больше не придется подтверждать техосмотр машины и предъявлять диагностическую карту. Это правило вступит в силу с 22 августа.По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ГИБДД, автостраховщики и Банк России согласились с тем, что обязательное автострахование не следует увязывать с техническим осмотром и диагностической картой. Вокруг этого, отметил депутат, сложился незаконный бизнес. Кроме того, есть и такая проблема — нехватка СТО, отвечающих требованиям закона.В результате, пояснил Аксаков, люди вынуждены покупать диагностические карты. Поэтому, по его словам, незачем привязывать документ об обязательном страховании автогражданской ответственности к процедуре техосмотра.Но это не значит, что диагностические карты не нужны. С 1 марта 2022-го при фиксации камерой нарушения ПДД за ее отсутствие полагается штраф в две тысячи рублей."Спортивный" вычетЗа занятия спортом теперь — налоговый вычет. Речь о доходах, полученных с 1 января 2022 года. Касается и взрослых, и детей. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в апреле.Вычет предоставляется на сумму, уплаченную за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные гражданину или его детям и подопечным. Но не больше чем на 120 тысяч рублей в год.Таким образом, с учетом налога 13%, максимум — 15,6 тысячи.Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, такая мера говорит о том, что государство считает эти расходы социально значимыми, наряду с тратами на лечение, обучение, благотворительность и рядом других. Подобные налоговые вычеты стимулируют развитие экономики и повышают качество жизни.Дальневосточный гектарУчастникам программы "Дальневосточный гектар", успевшим освоить землю, оформить ее в собственность или аренду, предоставят право на дополнительный участок.Как отмечал Мишустин, это позволит активнее вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и в Арктической зоне.Программу "Дальневосточный гектар" запустили в 2016 году. Участки получили уже более 90 тысяч человек.Перерасчет пенсийРаботавших в прошлом году пенсионеров по старости или инвалидности ждет перерасчет страховой части выплаты. Такое право есть у тех, за кого работодатели в 2020-м уплатили соответствующие взносы. Перерасчет произойдет автоматически.Как уточняют в Пенсионном фонде России (ПФР), конкретная сумма сугубо индивидуальная. Все зависит от уплаченных страховых взносов и начисленных коэффициентов.Ежегодно обеспечение по возрасту может увеличиваться максимум на три пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте. То есть прибавка не превысит 296,58 рубля, поскольку с 1 января коэффициент равен 98,86 (в 2020-м было 93).Всего пенсии повысят примерно десяти миллионам человек.Новые правила охотыВступают в силу поправки в федеральные законы "Об охоте" и "О животном мире", принятые в декабре прошлого года.Отныне главы регионов сами могут определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.Если наблюдается постоянное снижение численности определенных животных в течение не менее трех лет, охоту на них запретят. Кроме того, начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.
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центральный банк рф (цб рф), госдума рф, пенсионный фонд рф, пенсии, осаго, дальневосточный гектар, ипотека, социальные выплаты
08:00 01.08.2021 (обновлено: 09:10 01.08.2021)
 

Выплаты на детей, ОСАГО, ипотека: что изменится с 1 августа

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. С августа полис ОСАГО станут выдавать без техосмотра, ЦБ ужесточит ипотеку с низким взносом, а занятия спортом обеспечат налоговый вычет. Об этих и других ключевых нововведениях — в материале РИА Новости.

Выплаты семьям с детьми

Семьи с детьми школьного возраста получат дополнительную выплату на подготовку к учебному году — по десять тысяч рублей на ребенка. Это предполагалось с середины августа, но сроки сместили.
В конце июля премьер Михаил Мишустин сообщил: "Мы планировали провести выплату с 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник".
Пособие полагается семьям с детьми в возрасте от шести (по состоянию на 1 сентября этого года) до 18 лет. Если ребенок с инвалидностью продолжает обучение по общеобразовательным программам после достижения совершеннолетия, тоже заплатят.
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Ипотека с низким взносом

С 1 августа Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по кредитам на недвижимость до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Необходимость этого объяснили увеличением доли ипотеки с небольшим первым взносом. На первичном рынке — с 24 процентов во втором квартале прошлого года до 45 процентов в первом квартале этого. А на вторичном — с 30 до 33.
Теперь эти показатели снизятся, и банки быстрее восстановят буфер (обязательные резервы) ипотечного портфеля, что, в свою очередь, обеспечит устойчивость финансовых организаций к потенциальным стрессовым сценариям.
Эксперты не исключают, что ужесточение ипотеки приведет к повышению нагрузки на капитал банков. Финансисты могут компенсировать это небольшим повышением ставок.
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Юрист объяснил, нужно ли проходить техосмотр без привязки к ОСАГО

Полис ОСАГО

Ради ОСАГО автомобилистам больше не придется подтверждать техосмотр машины и предъявлять диагностическую карту. Это правило вступит в силу с 22 августа.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ГИБДД, автостраховщики и Банк России согласились с тем, что обязательное автострахование не следует увязывать с техническим осмотром и диагностической картой. Вокруг этого, отметил депутат, сложился незаконный бизнес. Кроме того, есть и такая проблема — нехватка СТО, отвечающих требованиям закона.
В результате, пояснил Аксаков, люди вынуждены покупать диагностические карты. Поэтому, по его словам, незачем привязывать документ об обязательном страховании автогражданской ответственности к процедуре техосмотра.
Но это не значит, что диагностические карты не нужны. С 1 марта 2022-го при фиксации камерой нарушения ПДД за ее отсутствие полагается штраф в две тысячи рублей.
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Совфед одобрил налоговый вычет для физических лиц за занятия спортом

"Спортивный" вычет

За занятия спортом теперь — налоговый вычет. Речь о доходах, полученных с 1 января 2022 года. Касается и взрослых, и детей. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в апреле.
Вычет предоставляется на сумму, уплаченную за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные гражданину или его детям и подопечным. Но не больше чем на 120 тысяч рублей в год.
Таким образом, с учетом налога 13%, максимум — 15,6 тысячи.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, такая мера говорит о том, что государство считает эти расходы социально значимыми, наряду с тратами на лечение, обучение, благотворительность и рядом других. Подобные налоговые вычеты стимулируют развитие экономики и повышают качество жизни.
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"Дальневосточный гектар" стал "арктическим"

Дальневосточный гектар

Участникам программы "Дальневосточный гектар", успевшим освоить землю, оформить ее в собственность или аренду, предоставят право на дополнительный участок.
Как отмечал Мишустин, это позволит активнее вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и в Арктической зоне.
Программу "Дальневосточный гектар" запустили в 2016 году. Участки получили уже более 90 тысяч человек.
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Перерасчет пенсий

Работавших в прошлом году пенсионеров по старости или инвалидности ждет перерасчет страховой части выплаты. Такое право есть у тех, за кого работодатели в 2020-м уплатили соответствующие взносы. Перерасчет произойдет автоматически.
Как уточняют в Пенсионном фонде России (ПФР), конкретная сумма сугубо индивидуальная. Все зависит от уплаченных страховых взносов и начисленных коэффициентов.
Ежегодно обеспечение по возрасту может увеличиваться максимум на три пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте. То есть прибавка не превысит 296,58 рубля, поскольку с 1 января коэффициент равен 98,86 (в 2020-м было 93).
Всего пенсии повысят примерно десяти миллионам человек.
Футбольная тренировка - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 15:10
Совфед одобрил налоговый вычет для физических лиц за занятия спортом

Новые правила охоты

Вступают в силу поправки в федеральные законы "Об охоте" и "О животном мире", принятые в декабре прошлого года.
Отныне главы регионов сами могут определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.
Если наблюдается постоянное снижение численности определенных животных в течение не менее трех лет, охоту на них запретят. Кроме того, начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФПенсионный фонд РФПенсииОСАГОДальневосточный гектарИпотекасоциальные выплаты
 
 
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