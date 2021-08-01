https://ria.ru/20210801/avgust-1743684804.html

Выплаты на детей, ОСАГО, ипотека: что изменится с 1 августа

Выплаты на детей, ОСАГО, ипотека: что изменится с 1 августа - РИА Новости, 01.08.2021

Выплаты на детей, ОСАГО, ипотека: что изменится с 1 августа

С августа полис ОСАГО станут выдавать без техосмотра, ЦБ ужесточит ипотеку с низким взносом, а занятия спортом обеспечат налоговый вычет. Об этих и других... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T08:00

2021-08-01T08:00

2021-08-01T09:10

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

пенсионный фонд рф

пенсии

осаго

дальневосточный гектар

ипотека

социальные выплаты

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. С августа полис ОСАГО станут выдавать без техосмотра, ЦБ ужесточит ипотеку с низким взносом, а занятия спортом обеспечат налоговый вычет. Об этих и других ключевых нововведениях — в материале РИА Новости.Выплаты семьям с детьмиСемьи с детьми школьного возраста получат дополнительную выплату на подготовку к учебному году — по десять тысяч рублей на ребенка. Это предполагалось с середины августа, но сроки сместили.В конце июля премьер Михаил Мишустин сообщил: "Мы планировали провести выплату с 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник".Пособие полагается семьям с детьми в возрасте от шести (по состоянию на 1 сентября этого года) до 18 лет. Если ребенок с инвалидностью продолжает обучение по общеобразовательным программам после достижения совершеннолетия, тоже заплатят.Ипотека с низким взносомС 1 августа Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по кредитам на недвижимость до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Необходимость этого объяснили увеличением доли ипотеки с небольшим первым взносом. На первичном рынке — с 24 процентов во втором квартале прошлого года до 45 процентов в первом квартале этого. А на вторичном — с 30 до 33.Теперь эти показатели снизятся, и банки быстрее восстановят буфер (обязательные резервы) ипотечного портфеля, что, в свою очередь, обеспечит устойчивость финансовых организаций к потенциальным стрессовым сценариям.Эксперты не исключают, что ужесточение ипотеки приведет к повышению нагрузки на капитал банков. Финансисты могут компенсировать это небольшим повышением ставок.Полис ОСАГОРади ОСАГО автомобилистам больше не придется подтверждать техосмотр машины и предъявлять диагностическую карту. Это правило вступит в силу с 22 августа.По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ГИБДД, автостраховщики и Банк России согласились с тем, что обязательное автострахование не следует увязывать с техническим осмотром и диагностической картой. Вокруг этого, отметил депутат, сложился незаконный бизнес. Кроме того, есть и такая проблема — нехватка СТО, отвечающих требованиям закона.В результате, пояснил Аксаков, люди вынуждены покупать диагностические карты. Поэтому, по его словам, незачем привязывать документ об обязательном страховании автогражданской ответственности к процедуре техосмотра.Но это не значит, что диагностические карты не нужны. С 1 марта 2022-го при фиксации камерой нарушения ПДД за ее отсутствие полагается штраф в две тысячи рублей."Спортивный" вычетЗа занятия спортом теперь — налоговый вычет. Речь о доходах, полученных с 1 января 2022 года. Касается и взрослых, и детей. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в апреле.Вычет предоставляется на сумму, уплаченную за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные гражданину или его детям и подопечным. Но не больше чем на 120 тысяч рублей в год.Таким образом, с учетом налога 13%, максимум — 15,6 тысячи.Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, такая мера говорит о том, что государство считает эти расходы социально значимыми, наряду с тратами на лечение, обучение, благотворительность и рядом других. Подобные налоговые вычеты стимулируют развитие экономики и повышают качество жизни.Дальневосточный гектарУчастникам программы "Дальневосточный гектар", успевшим освоить землю, оформить ее в собственность или аренду, предоставят право на дополнительный участок.Как отмечал Мишустин, это позволит активнее вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и в Арктической зоне.Программу "Дальневосточный гектар" запустили в 2016 году. Участки получили уже более 90 тысяч человек.Перерасчет пенсийРаботавших в прошлом году пенсионеров по старости или инвалидности ждет перерасчет страховой части выплаты. Такое право есть у тех, за кого работодатели в 2020-м уплатили соответствующие взносы. Перерасчет произойдет автоматически.Как уточняют в Пенсионном фонде России (ПФР), конкретная сумма сугубо индивидуальная. Все зависит от уплаченных страховых взносов и начисленных коэффициентов.Ежегодно обеспечение по возрасту может увеличиваться максимум на три пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте. То есть прибавка не превысит 296,58 рубля, поскольку с 1 января коэффициент равен 98,86 (в 2020-м было 93).Всего пенсии повысят примерно десяти миллионам человек.Новые правила охотыВступают в силу поправки в федеральные законы "Об охоте" и "О животном мире", принятые в декабре прошлого года.Отныне главы регионов сами могут определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.Если наблюдается постоянное снижение численности определенных животных в течение не менее трех лет, охоту на них запретят. Кроме того, начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.

https://ria.ru/20210728/vyplaty-1743285963.html

https://ria.ru/20210726/osago-1742840450.html

https://rsport.ria.ru/20210331/sport-1603638856.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/arktika-1738965530.html

https://ria.ru/20210723/okhota-1742458324.html

https://rsport.ria.ru/20210331/sport-1603638856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), госдума рф, пенсионный фонд рф, пенсии, осаго, дальневосточный гектар, ипотека, социальные выплаты