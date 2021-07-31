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Сильный пожар вспыхнул в Баку, очевидцы сообщают о взрыве
Сильный пожар вспыхнул в Баку, очевидцы сообщают о взрыве - РИА Новости, 31.07.2021
Сильный пожар вспыхнул в Баку, очевидцы сообщают о взрыве
Сильный пожар вспыхнул вблизи аэропортовского шоссе в Баку, очевидцы сообщают о взрыве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T23:02
2021-07-31T23:02
2021-07-31T23:02
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БАКУ, 31 июл - РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул вблизи аэропортовского шоссе в Баку, очевидцы сообщают о взрыве, передает корреспондент РИА Новости.По данным собеседников агентства, пожар вспыхнул на территории поселка Бахар Сураханского района, вблизи аэропортовского шоссе, был слышен взрыв.Официальными комментариями относительно происшествия РИА Новости пока не располагает.
https://radiosputnik.ria.ru/20210731/pozhar-1743802093.html
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в мире, азербайджан, баку
Сильный пожар вспыхнул в Баку, очевидцы сообщают о взрыве
Сильный пожар вспыхнул в Баку, очевидцы сообщают о взрыве