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Сильный пожар вспыхнул в Баку, очевидцы сообщают о взрыве

Сильный пожар вспыхнул в Баку, очевидцы сообщают о взрыве - РИА Новости, 31.07.2021

Сильный пожар вспыхнул в Баку, очевидцы сообщают о взрыве

Сильный пожар вспыхнул вблизи аэропортовского шоссе в Баку, очевидцы сообщают о взрыве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T23:02

2021-07-31T23:02

2021-07-31T23:02

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БАКУ, 31 июл - РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул вблизи аэропортовского шоссе в Баку, очевидцы сообщают о взрыве, передает корреспондент РИА Новости.По данным собеседников агентства, пожар вспыхнул на территории поселка Бахар Сураханского района, вблизи аэропортовского шоссе, был слышен взрыв.Официальными комментариями относительно происшествия РИА Новости пока не располагает.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/pozhar-1743802093.html

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в мире, азербайджан, баку