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НИИ гриппа станет координатором центра исследований вакцин БРИКС от России
НИИ гриппа станет координатором центра исследований вакцин БРИКС от России - РИА Новости, 31.07.2021
НИИ гриппа станет координатором центра исследований вакцин БРИКС от России
НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ станет координатором центра исследований и разработок вакцин БРИКС от России, сообщила пресс-служба министерства РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:34
2021-07-31T10:34
распространение коронавируса
общество
бразилия
китай
здоровье - общество
брикс
тедрос адханом гебрейесус
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ станет координатором центра исследований и разработок вакцин БРИКС от России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Одиннадцатая встреча министров здравоохранения стран БРИКС состоялась в формате видеоконференции, в ней приняли участие главы делегаций Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, уточнили в пресс-службе.В ходе встречи страны договорились о сотрудничестве по вопросам управления пандемией COVID-19, включая вакцины против коронавирусной инфекции, отметили в министерстве.Участники встречи также отметили необходимость обеспечения справедливого и равноправного доступа к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам против COVID-19 для сокращения масштабов пандемии, добавили в Минздраве.
https://ria.ru/20201117/briks-1585000560.html
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общество, бразилия, китай, здоровье - общество, брикс, тедрос адханом гебрейесус, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:34 31.07.2021
 
НИИ гриппа станет координатором центра исследований вакцин БРИКС от России

НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева станет координатором центра исследований вакцин БРИКС

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота НИИ Гриппа в Санкт-Петербурге
Работа НИИ Гриппа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ станет координатором центра исследований и разработок вакцин БРИКС от России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Одиннадцатая встреча министров здравоохранения стран БРИКС состоялась в формате видеоконференции, в ней приняли участие главы делегаций Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, уточнили в пресс-службе.
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В ходе встречи страны договорились о сотрудничестве по вопросам управления пандемией COVID-19, включая вакцины против коронавирусной инфекции, отметили в министерстве.

"Обсуждался и вопрос создания совместного центра исследований и разработок вакцин в виртуальном формате в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции. Национальным координатором от Российской Федерации назначен ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России", - пояснили в пресс-службе.

Участники встречи также отметили необходимость обеспечения справедливого и равноправного доступа к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам против COVID-19 для сокращения масштабов пандемии, добавили в Минздраве.
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