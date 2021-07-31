https://ria.ru/20210731/vaktsiny-1743740119.html
НИИ гриппа станет координатором центра исследований вакцин БРИКС от России
НИИ гриппа станет координатором центра исследований вакцин БРИКС от России - РИА Новости, 31.07.2021
НИИ гриппа станет координатором центра исследований вакцин БРИКС от России
НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ станет координатором центра исследований и разработок вакцин БРИКС от России, сообщила пресс-служба министерства РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:34
2021-07-31T10:34
2021-07-31T10:34
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брикс
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ станет координатором центра исследований и разработок вакцин БРИКС от России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Одиннадцатая встреча министров здравоохранения стран БРИКС состоялась в формате видеоконференции, в ней приняли участие главы делегаций Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, уточнили в пресс-службе.В ходе встречи страны договорились о сотрудничестве по вопросам управления пандемией COVID-19, включая вакцины против коронавирусной инфекции, отметили в министерстве.Участники встречи также отметили необходимость обеспечения справедливого и равноправного доступа к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам против COVID-19 для сокращения масштабов пандемии, добавили в Минздраве.
https://ria.ru/20201117/briks-1585000560.html
https://ria.ru/20210730/vaktsina-1743604488.html
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НИИ гриппа станет координатором центра исследований вакцин БРИКС от России
НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева станет координатором центра исследований вакцин БРИКС