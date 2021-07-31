https://ria.ru/20210731/ukraina-1743767820.html

В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении

В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении - РИА Новости, 31.07.2021

В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении

Подписанный президентом Украины закон о создании в стране системы "национального сопротивления" нарушает минские договоренности и нормы международного права,... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:37

2021-07-31T14:37

2021-07-31T14:37

в мире

киев

оон

владимир зеленский

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Подписанный президентом Украины закон о создании в стране системы "национального сопротивления" нарушает минские договоренности и нормы международного права, говорится в заявлении главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника.Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал закон о создании в стране системы "национального сопротивления" для повышения обороноспособности государства и увеличении численности вооруженных сил на 4,4%, до 261 тысячи человек. Глава ЛНР заявил, что Киев таким образом пытается нарастить военный потенциал и возобновить активные боевые действия в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках."Как заявил сам господин Зеленский, "мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях Украины", - отметил Пасечник, комментарий которого предоставлен журналистам.Пасечник задался вопросом, о каком нацсопротивлении "на временно оккупированных территориях" идет речь. "Снова соберете отряды никому не подчиняющихся добробатов и распределите их у линии соприкосновения, чтобы те продолжали обстреливать наши территории, занимались мародерством и насилием? Или будете готовить диверсантов для совершения терактов на нашей территории? Проведение диверсий и спонсирование терроризма против жителей территории, которую вы называете своей, запрещено не только минскими соглашениями и мерами по усилению режима прекращения огня и контролем за его соблюдением от 22 июля 2020 года, но и нормами международного права", - заявил он, подчеркнув, что ДНР и ЛНР не допустят "каких-либо действий таких "дружинников" на своей территории.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210731/ukraina-1743736762.html

https://ria.ru/20210730/strategiya-1743701972.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, оон, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр