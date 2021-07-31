https://ria.ru/20210731/tokio-1743745622.html
В Токио за сутки впервые зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19
В Токио за сутки впервые зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
В Токио за сутки впервые зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19
В Токио впервые с начала пандемии зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест и... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:20
2021-07-31T11:20
2021-07-31T11:21
распространение коронавируса
в мире
фукуока (город)
канагава
исикава
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 31 июл – РИА Новости. В Токио впервые с начала пандемии зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест и статистики минздрава.В столице Японии, где сейчас проходят Олимпийские игры, выявлено 4058 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 95 человек находятся в тяжелом состоянии.О темпах роста числа заражений говорит тот факт, что 3000-ный барьер был преодолен 28 июля.В Японии наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. В пятницу в стране обновлен антирекорд – 10,7 тысячи случаев. В этой связи принято решение ввести режим ЧС в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке ввести режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком с 2 до 31 августа. В Токио и на Окинаве решили продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 августа.В Токио с 23 июля проходят Олимпийские игры, которые станут самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и по количеству разыгрываемых комплектов наград – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов и 41 тысячи сопровождающих. Олимпиада пройдет без болельщиков из-за рубежа, на 724 соревнования из 750, то есть на 96%, не будут допущены и японские зрители. Решено отказаться от просмотра соревнований на больших экранах. Всего же 724, или 96%, соревнований Игр пройдут без зрителей и только 26 – со зрителями. На Олимпийских и Паралимпийских играх, включая волонтеров, будет задействовано 300 тысяч человек персонала (190 тысяч на Олимпиаде и 110 тысяч на Паралимпиаде).
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743741697.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, фукуока (город), канагава, исикава, коронавирус covid-19
11:20 31.07.2021 (обновлено: 11:21 31.07.2021)
В Токио за сутки впервые зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19
В Токио за сутки впервые с начала пандемии зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19
ТОКИО, 31 июл – РИА Новости.
В Токио
впервые с начала пандемии зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, сообщил телеканал NHK
на основании данных с мест и статистики минздрава.
В столице Японии
, где сейчас проходят Олимпийские игры, выявлено 4058 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 95 человек находятся в тяжелом состоянии.
О темпах роста числа заражений говорит тот факт, что 3000-ный барьер был преодолен 28 июля.
В Японии наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. В пятницу в стране обновлен антирекорд – 10,7 тысячи случаев. В этой связи принято решение ввести режим ЧС в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке ввести режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком с 2 до 31 августа. В Токио и на Окинаве решили продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 августа.
В Токио с 23 июля проходят Олимпийские игры, которые станут самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и по количеству разыгрываемых комплектов наград – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов и 41 тысячи сопровождающих. Олимпиада пройдет без болельщиков из-за рубежа, на 724 соревнования из 750, то есть на 96%, не будут допущены и японские зрители. Решено отказаться от просмотра соревнований на больших экранах. Всего же 724, или 96%, соревнований Игр пройдут без зрителей и только 26 – со зрителями. На Олимпийских и Паралимпийских играх, включая волонтеров, будет задействовано 300 тысяч человек персонала (190 тысяч на Олимпиаде и 110 тысяч на Паралимпиаде).