https://ria.ru/20210731/tokio-1743745622.html

В Токио за сутки впервые зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19

В Токио за сутки впервые зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021

В Токио за сутки впервые зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19

В Токио впервые с начала пандемии зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест и... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:20

2021-07-31T11:20

2021-07-31T11:21

распространение коронавируса

в мире

фукуока (город)

канагава

исикава

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 31 июл – РИА Новости. В Токио впервые с начала пандемии зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест и статистики минздрава.В столице Японии, где сейчас проходят Олимпийские игры, выявлено 4058 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 95 человек находятся в тяжелом состоянии.О темпах роста числа заражений говорит тот факт, что 3000-ный барьер был преодолен 28 июля.В Японии наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. В пятницу в стране обновлен антирекорд – 10,7 тысячи случаев. В этой связи принято решение ввести режим ЧС в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке ввести режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком с 2 до 31 августа. В Токио и на Окинаве решили продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 августа.В Токио с 23 июля проходят Олимпийские игры, которые станут самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и по количеству разыгрываемых комплектов наград – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов и 41 тысячи сопровождающих. Олимпиада пройдет без болельщиков из-за рубежа, на 724 соревнования из 750, то есть на 96%, не будут допущены и японские зрители. Решено отказаться от просмотра соревнований на больших экранах. Всего же 724, или 96%, соревнований Игр пройдут без зрителей и только 26 – со зрителями. На Олимпийских и Паралимпийских играх, включая волонтеров, будет задействовано 300 тысяч человек персонала (190 тысяч на Олимпиаде и 110 тысяч на Паралимпиаде).

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743741697.html

фукуока (город)

канагава

исикава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, фукуока (город), канагава, исикава, коронавирус covid-19