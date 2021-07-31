Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210731/tokio-1743745622.html
В Токио за сутки впервые зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19
В Токио за сутки впервые зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
В Токио за сутки впервые зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19
В Токио впервые с начала пандемии зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест и... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:20
2021-07-31T11:21
распространение коронавируса
в мире
фукуока (город)
канагава
исикава
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
ТОКИО, 31 июл – РИА Новости. В Токио впервые с начала пандемии зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест и статистики минздрава.В столице Японии, где сейчас проходят Олимпийские игры, выявлено 4058 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 95 человек находятся в тяжелом состоянии.О темпах роста числа заражений говорит тот факт, что 3000-ный барьер был преодолен 28 июля.В Японии наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. В пятницу в стране обновлен антирекорд – 10,7 тысячи случаев. В этой связи принято решение ввести режим ЧС в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке ввести режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком с 2 до 31 августа. В Токио и на Окинаве решили продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 августа.В Токио с 23 июля проходят Олимпийские игры, которые станут самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и по количеству разыгрываемых комплектов наград – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов и 41 тысячи сопровождающих. Олимпиада пройдет без болельщиков из-за рубежа, на 724 соревнования из 750, то есть на 96%, не будут допущены и японские зрители. Решено отказаться от просмотра соревнований на больших экранах. Всего же 724, или 96%, соревнований Игр пройдут без зрителей и только 26 – со зрителями. На Олимпийских и Паралимпийских играх, включая волонтеров, будет задействовано 300 тысяч человек персонала (190 тысяч на Олимпиаде и 110 тысяч на Паралимпиаде).
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743741697.html
фукуока (город)
канагава
исикава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, фукуока (город), канагава, исикава, коронавирус covid-19
11:20 31.07.2021 (обновлено: 11:21 31.07.2021)
 
В Токио за сутки впервые зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19

В Токио за сутки впервые с начала пандемии зафиксировали более четырех тысяч случаев COVID-19

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 июл – РИА Новости. В Токио впервые с начала пандемии зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест и статистики минздрава.
В столице Японии, где сейчас проходят Олимпийские игры, выявлено 4058 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 95 человек находятся в тяжелом состоянии.
О темпах роста числа заражений говорит тот факт, что 3000-ный барьер был преодолен 28 июля.
В Японии наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. В пятницу в стране обновлен антирекорд – 10,7 тысячи случаев. В этой связи принято решение ввести режим ЧС в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке ввести режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком с 2 до 31 августа. В Токио и на Окинаве решили продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 августа.
В Токио с 23 июля проходят Олимпийские игры, которые станут самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и по количеству разыгрываемых комплектов наград – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов и 41 тысячи сопровождающих. Олимпиада пройдет без болельщиков из-за рубежа, на 724 соревнования из 750, то есть на 96%, не будут допущены и японские зрители. Решено отказаться от просмотра соревнований на больших экранах. Всего же 724, или 96%, соревнований Игр пройдут без зрителей и только 26 – со зрителями. На Олимпийских и Паралимпийских играх, включая волонтеров, будет задействовано 300 тысяч человек персонала (190 тысяч на Олимпиаде и 110 тысяч на Паралимпиаде).
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
10:44Распространение коронавируса
Проценко рассказал, когда нужно измерять антитела к коронавирусу
 
Распространение коронавирусаВ миреФукуока (город)КанагаваИсикаваКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, задержится на четыре часа
15:29На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор
15:24В "Роскосмосе" заявили о рисках использования МКС после 2024 года
15:22Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
15:22В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
15:22В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
15:14Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами
15:07Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
15:06Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
15:04Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
15:01СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения
15:00Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
14:56Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
14:55При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека
14:41При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
14:37Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
14:37В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении
14:36Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского
14:34В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"
14:24В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями
Лента новостейМолния