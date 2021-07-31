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В России разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19
В России разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021
В России разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19
Российские ученые разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, рассказали сотрудники научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:28
2021-07-31T10:28
2021-07-31T14:23
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские ученые разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, рассказали сотрудники научного центра "Вектор" Роспотребнадзора.Его назвали "Корона-скин-тест". Старший научный сотрудник Института медицинской биотехнологии филиала "Вектора" Анастасия Воропаева пояснила, что исследователи уже проверили влияние препарата на самцах животных. "Нам нужно сейчас отсмотреть препараты самок — тогда уже сможем сказать, обладает ли "Корона-скин-тест" мутагенностью или нет", — сказала она в эфире канала "Россия 24".
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общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:28 31.07.2021 (обновлено: 14:23 31.07.2021)
В России разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19
"Вектор" разработал препарат "Корона-скин-тест" для оценки клеточного иммунитета к COVID-19