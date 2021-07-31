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В России разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19

В России разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 31.07.2021

В России разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19

Российские ученые разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, рассказали сотрудники научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T10:28

2021-07-31T10:28

2021-07-31T14:23

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские ученые разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, рассказали сотрудники научного центра "Вектор" Роспотребнадзора.Его назвали "Корона-скин-тест". Старший научный сотрудник Института медицинской биотехнологии филиала "Вектора" Анастасия Воропаева пояснила, что исследователи уже проверили влияние препарата на самцах животных. "Нам нужно сейчас отсмотреть препараты самок — тогда уже сможем сказать, обладает ли "Корона-скин-тест" мутагенностью или нет", — сказала она в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20210730/immunitet-1743658915.html

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2021

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