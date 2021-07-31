https://ria.ru/20210731/tatuirovki-1743716912.html

В России набирает популярность смертельно опасный тренд

В России набирает популярность смертельно опасный тренд - РИА Новости, 31.07.2021

В России набирает популярность смертельно опасный тренд

В социальных сетях появился новый тренд – публиковать фотографии с "солнечными татуировками", которые делают с помощью трафарета во время загара. Покрывая кожу... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T04:10

2021-07-31T04:10

2021-07-31T04:10

общество

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В социальных сетях появился новый тренд – публиковать фотографии с "солнечными татуировками", которые делают с помощью трафарета во время загара. Покрывая кожу подобными орнаментами, человек рискует стать пациентом онколога, предупредил в интервью радио Sputnik дерматолог, косметолог Станислав Арканников.Четкий контраст между потемневшими и свободными от загара участками кожи может получиться только при интенсивном воздействии солнечных лучей, иначе рисунок будет смазанным и невыразительным. Поэтому люди, желающие блеснуть в соцсетях впечатляющими фотографиями, загорают в середине дня, когда это особенно опасно, отметил Станислав Арканников.В свою очередь, солнечный ожог может привести не только к временному повреждению кожи, но и к ускорению процессов ее старения, а главное – к онкологическому заболеванию, меланоме."Если на участке кожи, на котором находится такая татуировка, окажется обычная родинка, под действием солнечных лучей она может переродиться в злокачественное новообразование. А это уже может закончиться летальным исходом", – пояснил Станислав Арканников.Еще полвека назад загорающие не подвергали себя такой серьезной угрозе, считает он. Но истончение озонового слоя приводит к увеличению солнечной активности и, соответственно, к рискам развития онкологических заболеваний."Предостережения ученых, что озоновый слой истончается и все больше ультрафиолетовых лучей попадает на все живое, – это правда. Поэтому сейчас нужно загорать с умом. И тем более, не следовать всяким сомнительным трендам вроде "солнечных татуировок"", – заключил дерматолог в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210716/zagar-1741469757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/zagar-1738649459.html

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