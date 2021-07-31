https://ria.ru/20210731/sudno-1743768278.html

При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек

При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек - РИА Новости, 31.07.2021

При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек

Человек погиб при опрокидывании маломерного судна вблизи крепости Орешек в Ленинградской области, ведётся проверка, сообщает пресс-служба Западного МСУ на... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:41

2021-07-31T14:41

2021-07-31T14:41

происшествия

кировский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Человек погиб при опрокидывании маломерного судна вблизи крепости Орешек в Ленинградской области, ведётся проверка, сообщает пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК."По предварительным данным, сегодня, около 13 часов, вблизи крепости Орешек Кировского района Ленинградской области перевернулось маломерное судно с тремя пассажирами на борту. Два пассажира спасены, третьего спасти не удалось", - говорится в сообщении.Ведётся проверка, обстоятельства инцидента уточняются.

https://ria.ru/20210730/krym-1743562089.html

кировский район

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)