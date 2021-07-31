https://ria.ru/20210731/sudno-1743768278.html
При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек - РИА Новости, 31.07.2021
При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
Человек погиб при опрокидывании маломерного судна вблизи крепости Орешек в Ленинградской области, ведётся проверка, сообщает пресс-служба Западного МСУ на... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:41
2021-07-31T14:41
2021-07-31T14:41
происшествия
кировский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155729/99/1557299994_0:77:3023:1777_1920x0_80_0_0_b94f421f4225e4f33de4b2b0f64e43de.jpg
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Человек погиб при опрокидывании маломерного судна вблизи крепости Орешек в Ленинградской области, ведётся проверка, сообщает пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК."По предварительным данным, сегодня, около 13 часов, вблизи крепости Орешек Кировского района Ленинградской области перевернулось маломерное судно с тремя пассажирами на борту. Два пассажира спасены, третьего спасти не удалось", - говорится в сообщении.Ведётся проверка, обстоятельства инцидента уточняются.
https://ria.ru/20210730/krym-1743562089.html
кировский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155729/99/1557299994_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_e885d1b997dccf87221689b8391c0160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
При опрокидывании маломерного судна вблизи крепости Орешек в Ленинградской области погиб человек