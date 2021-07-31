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Наука
https://ria.ru/20210731/rogozin-1743742427.html
Рогозин опроверг сообщения о резком падении давления в модуле "Звезда"
Рогозин опроверг сообщения о резком падении давления в модуле "Звезда" - РИА Новости, 31.07.2021
Рогозин опроверг сообщения о резком падении давления в модуле "Звезда"
Давление в отсеке российского модуля "Звезда" на МКС, в котором в прошлом году обнаружили утечку воздуха, снижается прогнозируемо и нерезко, заявил генеральный... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T10:47
2021-07-31T11:57
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Давление в отсеке российского модуля "Звезда" на МКС, в котором в прошлом году обнаружили утечку воздуха, снижается прогнозируемо и нерезко, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее СМИ со ссылкой на переговоры экипажа станции с Землей сообщили о резком падении давления в протекающей, но изолированной от остальной части МКС промежуточной камере."Сейчас посмотрел отчеты главных операторов по давлению: 14 июля — 473 миллиметра ртутного столба, 20 июля — 273, 25 июля — 200, накануне стыковки с многоцелевым лабораторным модулем "Наука" 28 июля — 167, 29 июля — 160", — написал он в Twitter.Рогозин добавил, что падение давления прогнозируемое и нерезкое, это не связано с модулем "Наука". В течение суток показатель поднимут до отметки 200 миллиметров ртутного столба.Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. После того как ее скорость возросла в пять раз, в августе — сентябре 2020-го экипаж дважды закрывал люки в модулях космической станции для проверки их герметичности.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить потерю воздуха.В начале этого года руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев отмечал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется надувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210731/kosmos-1743736555.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/mks-1743639143.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
10:47 31.07.2021 (обновлено: 11:57 31.07.2021)
 
Рогозин опроверг сообщения о резком падении давления в модуле "Звезда"

Глава "Роскосмоса" Рогозин: снижение давления в российском модуле МКС прогнозируемое и нерезкое

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Давление в отсеке российского модуля "Звезда" на МКС, в котором в прошлом году обнаружили утечку воздуха, снижается прогнозируемо и нерезко, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее СМИ со ссылкой на переговоры экипажа станции с Землей сообщили о резком падении давления в протекающей, но изолированной от остальной части МКС промежуточной камере.
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"Сейчас посмотрел отчеты главных операторов по давлению: 14 июля — 473 миллиметра ртутного столба, 20 июля — 273, 25 июля — 200, накануне стыковки с многоцелевым лабораторным модулем "Наука" 28 июля — 167, 29 июля — 160", — написал он в Twitter.

Рогозин добавил, что падение давления прогнозируемое и нерезкое, это не связано с модулем "Наука".
В течение суток показатель поднимут до отметки 200 миллиметров ртутного столба.
Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. После того как ее скорость возросла в пять раз, в августе — сентябре 2020-го экипаж дважды закрывал люки в модулях космической станции для проверки их герметичности.
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Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить потерю воздуха.

В начале этого года руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев отмечал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется надувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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