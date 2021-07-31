https://ria.ru/20210731/protesty-1743804847.html

Более 200 тысяч человек пришли на акции протеста во Франции

Более 200 тысяч человек пришли на акции протеста во Франции - РИА Новости, 31.07.2021

Более 200 тысяч человек пришли на акции протеста во Франции

Более 200 тысяч человек приняли участие в акциях против санитарных пропусков по всей Франции, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на МВД страны. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T21:18

2021-07-31T21:18

2021-07-31T21:18

распространение коронавируса

в мире

париж

франция

эммануэль макрон

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Более 200 тысяч человек приняли участие в акциях против санитарных пропусков по всей Франции, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на МВД страны.Отмечается, что на протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в том числе около 14 250 человек - на манифестации в Париже.Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков проходят в субботу в Париже.Одна из манифестации стартовала у станции метро Вилье в 17-м округе Парижа в 14.00 и закончилась на площади Бастилии, где агрессивные демонстранты, в том числе радикально настроенные хулиганы Black blocs, начали забрасывать полицию бутылками, файерами, взрывать петарды, в ответ полиция распылила слезоточивый газ и применила водомёты.В ходе самого шествия толпа уже провоцировала полицию, освистывала и закидывала бутылками. Правоохранители в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ. Периодически происходили небольшие стычки протестующих с сотрудниками полиции. В акции также участвовали представители движения "Желтые жилеты".Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.Как сообщил в среду представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.

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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19