https://ria.ru/20210731/podzhog-1743804015.html

Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции

Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции - РИА Новости, 31.07.2021

Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции

В турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге леса, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T21:03

2021-07-31T21:03

2021-07-31T21:36

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

лесные пожары в турции

мугла (провинция)

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АНКАРА, 31 июл — РИА Новости. В турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге леса, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Глава государства прибыл в местный кризисный центр, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров."Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг", — сказал он. Трансляция выступления велась в Twitter.Пожары затронули популярные турецкие курорты Мармарис и Бодрум, где сегодня в качестве меры предосторожности эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей. Как отметили в генконсульстве России в Анталье, около ста эвакуированных российских туристов временно разместили в других отелях.Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли отмечал, что за последние четыре дня под контроль взяли 88 очага возгорания в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение еще 20 в шести провинциях на юге страны.Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.

https://ria.ru/20210731/bodrum-1743798581.html

турция

мугла (провинция)

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2021

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, лесные пожары в турции, мугла (провинция)