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Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции - РИА Новости, 31.07.2021
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции
В турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге леса, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T21:03
2021-07-31T21:36
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
лесные пожары в турции
мугла (провинция)
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АНКАРА, 31 июл — РИА Новости. В турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге леса, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Глава государства прибыл в местный кризисный центр, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров."Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг", — сказал он. Трансляция выступления велась в Twitter.Пожары затронули популярные турецкие курорты Мармарис и Бодрум, где сегодня в качестве меры предосторожности эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей. Как отметили в генконсульстве России в Анталье, около ста эвакуированных российских туристов временно разместили в других отелях.Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли отмечал, что за последние четыре дня под контроль взяли 88 очага возгорания в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение еще 20 в шести провинциях на юге страны.Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.
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турция
мугла (провинция)
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, лесные пожары в турции, мугла (провинция)
21:03 31.07.2021 (обновлено: 21:36 31.07.2021)
 
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции

Президент Турции Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса на юге страны

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
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АНКАРА, 31 июл — РИА Новости. В турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге леса, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Глава государства прибыл в местный кризисный центр, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров.
"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг", — сказал он. Трансляция выступления велась в Twitter.
Пожары затронули популярные турецкие курорты Мармарис и Бодрум, где сегодня в качестве меры предосторожности эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей. Как отметили в генконсульстве России в Анталье, около ста эвакуированных российских туристов временно разместили в других отелях.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли отмечал, что за последние четыре дня под контроль взяли 88 очага возгорания в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение еще 20 в шести провинциях на юге страны.
Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.
Дым от лесного пожара поднимается возле жилого района на курорте Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
Вчера, 19:27Туризм
Генконсульство назвало число российских туристов, эвакуированных из Бодрума
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияЛесные пожары в ТурцииМугла (провинция)
 
 
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