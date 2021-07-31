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В Армении заявили о новом обстреле на границе со стороны Азербайджана

В Армении заявили о новом обстреле на границе со стороны Азербайджана - РИА Новости, 31.07.2021

В Армении заявили о новом обстреле на границе со стороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана вновь обстреляли армянские позиции на границе близ села Ерасх, в 70 километрах от Еревана, заявили в Министерстве обороны Армении. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T23:04

2021-07-31T23:04

2021-07-31T23:33

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ЕРЕВАН, 31 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана вновь обстреляли армянские позиции на границе близ села Ерасх, в 70 километрах от Еревана, заявили в Министерстве обороны Армении.Утром ведомство сообщило об аналогичном инциденте в том же районе."Подразделения азербайджанских Вооруженных сил с 18:10 до 18:50 (17:10 — 17:50 мск) предприняли очередную провокацию, обстреляв из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.По его данным, целенаправленный огонь вели по машине тылового обеспечения, перевозившей продовольствие; автомобиль серьезно поврежден.Армянским военным удалось подавить огонь противника, со стороны Еревана пострадавших нет. По данным Минобороны, по состоянию на 21:00 мск ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под контролем Вооруженных сил Армении.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.В минувшую среду Армения заявила, что в перестрелке на границе погибли три человека и ранены пятеро, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы Ереван и Баку договорились о перемирии, но затем огонь возобновился.

https://ria.ru/20210729/granitsa-1743392245.html

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в мире, армения, азербайджан, баку, минобороны армении