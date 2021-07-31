https://ria.ru/20210731/nota-1743761238.html

МИД направил Киеву ноту из-за планов уничтожить часть мемориала во Львове

МИД направил Киеву ноту из-за планов уничтожить часть мемориала во Львове - РИА Новости, 31.07.2021

МИД направил Киеву ноту из-за планов уничтожить часть мемориала во Львове

МИД России направил Киеву ноту, в которой напомнил о необходимости выполнения международных обязательств по защите воинских мемориалов. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T13:26

2021-07-31T13:26

2021-07-31T13:57

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. МИД России направил Киеву ноту, в которой напомнил о необходимости выполнения международных обязательств по защите воинских мемориалов. Обращение связано с планами властей Львова уничтожить копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле".Российское ведомство подчеркнуло, что эти обязательства закреплены в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина.С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В частности, он подразумевает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем четко не прописали границы его применения.Мемориал "Монумент боевой славы советских Вооруженных сил" во Львове открыли в 1970 году, он состоял из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельной фигуры воина и "Родины-матери". Аварийная стела включала три элемента: 30-метровый бетонный столб, облицованный гранитными плитами и барельефами, а также железобетонную стелу из кованой меди. В феврале 2018 года Львовский горсовет решил ее демонтировать.

https://ria.ru/20210724/monument-1742640343.html

https://ria.ru/20210401/odessa-1603841131.html

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в мире, украина, львов, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великая отечественная война (1941-1945), россия