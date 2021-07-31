13:26 31.07.2021 (обновлено: 13:57 31.07.2021)
МИД направил Киеву ноту из-за планов уничтожить часть мемориала во Львове
МИД России направил Украине ноту из-за планов уничтожить элементы воинского мемориала во Львове
Обращение связано с планами властей Львова уничтожить копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле".
Российское ведомство подчеркнуло, что эти обязательства закреплены в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина.
"Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза", — говорится в сообщении МИД.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В частности, он подразумевает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем четко не прописали границы его применения.
Мемориал "Монумент боевой славы советских Вооруженных сил" во Львове открыли в 1970 году, он состоял из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельной фигуры воина и "Родины-матери". Аварийная стела включала три элемента: 30-метровый бетонный столб, облицованный гранитными плитами и барельефами, а также железобетонную стелу из кованой меди. В феврале 2018 года Львовский горсовет решил ее демонтировать.
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